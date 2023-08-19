Huawei, HarmonyOS 4.0 güncellemesini Çin’de kullanıma sunuyor. En son online raporlara göre, amiral gemilerinden iki tanesi, Huawei P60 ve Huawei Mate 50, kararlı HarmonyOS 4 güncellemesini almış durumda. İşte güncelleme ile bekleyebileceğiniz iyileştirmeler ve özellikler.

Bu güncelleme ile kullanıcılar artık favori emojilerini duvar kağıdı olarak ayarlayabilecekler ve uygulama simgelerinin renklerini cihazın düzeniyle uyumlu hale getirebilecekler. Bu işletim sistemi, kullanıcıların bildirimleri öncelik sırasına göre sıralamalarına ve gruplamalarına izin veriyor.

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Örneğin, aynı uygulamadan gelen bildirimler bir araya getirilerek her biri hakkında daha fazla ayrıntıyı tek seferde görüntülemek mümkün olacak. Ek olarak, kullanıcılar artık metin ve resimleri hızlıca vurgulamak ve seçmek için çift tıklama yapabilecekler. Uzun basılı tutmak ise bu seçimleri Süper Transfer İstasyonunda saklamanıza olanak sağlayarak birden fazla öğeyi geçici olarak depolama veya paylaşma imkanı sunacak.

İşletim sistemi, Huawei ID ile entegre bir Ebeveyn Kontrol sistemi sunarak çocuğunuzun cihazının konumunu görüntülemenize yardımcı oluyor. Ayrıca, gizlilik merkezi, belirli uygulamalar için izleme aktivitelerini iyileştirmenizi ve belirli uygulamalardaki izlemeyi devre dışı bırakmanıza olanak tanıyor.

İçindekiler HarmonyOS 4 alacak modeller

HarmonyOS 4 alacak modeller

Huawei P60 Huawei P60 Pro Huawei P60 Art Huawei Mate X3 Huawei Mate X3 Collector’s Edition Huawei Mate 50 Huawei Mate 50 Pro Huawei Mate 50 RS Porsche Design Huawei Mate 50E Huawei Pocket S Huawei P50 Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro Collection Huawei P50E Huawei P50 Pocket Huawei P50 Pocket Art Edition Huawei Mate 40 Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro 4G Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 RS Porsche Design Huawei Mate 40 RS Porsche Design Collection Huawei Mate 40E Pro Huawei Mate X2 Huawei Mate X2 4G Huawei Mate X2 Collection Huawei Mate Xs 2 Huawei Mate Xs 2 Collection Huawei Nova 11 Huawei Nova 11 Pro Huawei Nova 11 Ultra Huawei MatePad Pro 11-inch performance version Huawei MatePad Pro 12.6-inch 2022 Huawei MatePad Pro 12.6-inch 2021