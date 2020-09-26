HarmonyOS 2.0 Beta, Huawei telefonlara geliyor!

Huawei, geçtiğimiz günlerde düzenlediği geliştirici konferansında HarmonyOS 2.0 işletim sistemini duyurmuştu. Marka kendi işletim sistemini akıllı telefonlarına taşıyarak sürpriz yaparken, beta sürümün ne zaman kullanılabilir olacağı da netlik kazandı!

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HarmonyOS 2.0 Beta güncellemesi Şubat ayında geliyor!

Konferanstaki sunumda işletim sisteminin akıllı telefonlara da sunulacağı açıklanmış, fakat son tüketici için net bir tarih verilmemişti. Huawei’nin yazılımdan sorumlu AR-GE başkanı Wang Chenglu’nun verdiği bir röportaj, HarmonyOS 2.0’ın ne zaman kullanılabilir olacağı hakkında soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Chenglu’nun paylaştığı bilgilere göre, HarmonyOS 2.0 Aralık ayından itibaren akıllı telefon geliştiricilerinin kullanımına sunulacak. Son tüketicinin kullanacağı ilk beta sürümünün ise Şubat ayında seçili telefonlara dağıtılması planlanıyor.

Huawei’nin yazılım bağımsızlığının bir göstergesi olan HarmonyOS, ikinci jenerasyonu sayesinde kullanım alanını daha da genişletiyor. İlk versiyonda akıllı televizyon ve router gibi ekosistem ürünleri hedeflenirken, artık mobil ürünler de işletim sisteminin kapsamına girecek. Böylece tüketicilere Android ve iOS haricinde üçüncü bir alternatif daha sunulacak.

Android’den HarmonyOS’a geçiş konusu ise kullanıcılar tarafında sorun yaratmayacağa benziyor. Zira Huawei CEO’su Ren Zhengfei, markaya ait bütün telefonların “birkaç saat içerisinde” HarmonyOS işletim sistemine geçiş yapabileceğini belirtmişti. Dolayısıyla yeni işletim sistemini denemek isteyenler, akıllı telefonunu değiştirme ihtiyacı duymayacak. Son olarak kutusundan HarmonyOS 2.0 ile çıkacak ilk telefonun 2021’in ilk çeyreğinde tanıtılacağının doğrulandığını belirtelim.