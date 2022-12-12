Bu videoda iki amiral gemisi telefon HUAWEI Mate 50 Pro ve yeni tanıtılan, kamera özellikleriyle öne çıkan TECNO Phantom X2 Pro’nun kamera yeteneklerini karşılaştırıyoruz. Amiral gemisi seviyesinde kameralara sahip olan bu telefonlardan sizce hangisi daha iyi kameraya sahip? Leica farklıyla Mate 50 Pro mu yoksa motorize yapısıyla dikkat çeken Phantom X2 Pro mu?

Siz de hangi telefonun kamerasını daha çok beğendiyseniz kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler…

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