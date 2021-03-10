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Xiaomi Mi 10T İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #3
Xiaomi Mi 10T modelini bir ay boyunca kullanan Dilşah, kendi görüşlerini bu videoda aktarıyor. Artık HWP’de Dilşah’ın rol alacağı bir serimiz daha var. “Dilşah ile 1 ay” adını verdiğimiz serimizde Dilşah her ay farklı bir telefonu deneyimleyerek HWP ekranlarında aktaracak.
Göz atmak isteyebilirsiniz; POCO X3 NFC İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #2
Geçtğimiz ay Poco X3 NFC cihazını deneyimleyen Dilşah bu ay Xiaomi Mi 10T hakkındaki düşüncelerini, beğendiği ve beğenmediği noktaları da bu videoda sizlerle paylaşıyor.
Xiaomi Mi 10T özellikleri;
- Ekran Boyutu: 6.67 inç
- Ağırlık: 216 g
- Ekran: FHD+ IPS LCD
- İşlemci: Snapdragon 865
- RAM: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 13 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya: 5000 mAh
- Hızlı Şarj: 33W Hızlı Şarj
Kamera Kıyaslama
Oppo Find X2, S21 Ultra, Mate 40 Pro ve Mi 10 Ultra video karşılaştırma
Bakmakta fayda var: Xiaomi Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 ve Mi 10T Pro video karşılaştırma
Oppo Find X2, S21 Ultra, Mate 40 Pro ve Mi 10 Ultra video karşılaştırma
Oppo, Samsung, Huawei ve Xiaomi’nin amiral gemisi modelleri diye adlandırdığımız, ürün gamının en tepesinde olan modellerinin video performanslarını karşılaştırdık. Şampiyonlar ligi yarı final mücadelesi olarak bu karşılaştırmayı değerlendirmiş olsak hiçte yanlış olmaz. Birbirinden farklı, üçlü, dörtlü kamera dizilimleri ve havada uçuşan mega piksellerin videosu yayında.
İyi seyirler…
Markalara Sorun
Markalara Sorun: vivo | Selin Dayıoğlu
Markalara Sorun serimiz vivo Türkiye Marka ve Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu ile devam ediyor. Türkiye’de yeni faaliyete başlayan vivo markasnının Türkiye Marka ve Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu, sorduğunuz sorulara içtenlikle cevap veriyor.
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Markalara Sorun: vivo | Selin Dayıoğlu
Soruların Zaman Çizelgesi;
00:35 – eenes_bayramm
Türkiyede resmi mağazalar açmayı düşünüyor musunuz
02:22 – talha_altuntass
Fiyat politikası hakkında ne düşünüyorsunuz?
03:33 – Erenimdat
Üst seviye dediğimiz amiral modeller (X60-X60 Pro- X60 Pro+) Türkiye’ye gelecek mi? Türkiye’de üretim yapmayı planlıyor musunuz?
05:07 – tutkucemcivelek
Vivo Türkiye pazarında öncelik olarak hangi kitleyi hedef almayı planlıyor.
06:27 – onurkaradem1r
Vivo her zaman malzeme kalitesinde premium seviyeyi mi hedefliyor? Bu fiyatlar bu yüzden mi yüksek?
07:17 – elhi95
Kızaklı kamerayı ilk Vivo mu çıkardı? Çünkü ilk defa X27 ve X27 Pro’da gördüm.
08:27 – kralice.eclipsa
vivo Türkiye, hangi tarihe kadar Türkiye’de yüzde kaçlık pazar payı hedefliyor? Bu hedefine ulaşmak için nasıl bir yol izlemeyi, ne gibi projelere imza atmayı planlıyor?
10:07 – muratboyraz58
Satış sonrası teknik servis için kendi teknik servis merkeziniz varmı? Varsa sattığınız ürünün bozulması durumunda müşterinizin mağduriyetini gidermek için ekstra bir hizmetiniz olacak mı. Mesela general mobile 1 saatte tamir garantisi veriyordu. Kargo ile gelen ürünlere de 24 saat bu süre aşılır ise ürünün yenisini vermeyi taahhüt ediyor du.
11:13 – Kutay Çetinkurt
Çince ve İngilizce bilen yeni mezun veya mezun olmak üzere olan bir endüstri mühendisi Vivo Türkiye’de çalışabilir mi? Çalışmak için ne yapmalı?
12:32 – Selim Akdag
Vivo markası Asya ülkelerindeki gibi fiyat performans markası olan İQOO markasını Türkiye şartlarında rekabetçi fiyatlarla sunabilecek mi malum Türkiye şartlarında ulaşılması zor bir marka
İnceleme
Philips OneBlade | Kusursuz Tıraş Teknolojisi
Hayatımı kolaylaştıran teknolojileri seviyorum. Bunun her zaman cep telefonu veya bilgisayar olması da gerekmiyor. Philips OneBlade de bu teknolojilerden biri.
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Philips OneBlade neler sunuyor?
Philips OneBlade de günlük hayatta yapmaktan keyif almadığım şeylere daha az zaman ayırmamı sağlayan ürünlerden biri olarak hayatıma girdi. Bu cihaz sayesinde yapmaktan keyif aldığım şeylere daha çok zamanım kalıyor. Kolayca anlayabileceğiniz gibi tıraş olmayı, tıraş olmaya zaman ayırmayı, berbere gitmeyi sevmiyorum. O nedenle de çoğunlukla suratımda bir karış sakalla dolaşıyorum. Daha doğrusu dolaşıyordum. Philips’in OneBlade isimli hibrid tıraş makinesiyle tanıştıktan sonra işler değişti.
OneBlade’in saniyede 200 kesim yapabilen makasları ve kutusundan çıkan 1 mm’lik, 3 mm’lik ve 5 mm’lik tarakları sayesinde artık hızlıca tıraş olabiliyorum. Üstelik suratımı kesmiyorum, cildim tahriş olmuyor.
Ersin’in kullandığı Philips OneBlade’i Hepsiburada’da incelemek ve arzu ederseniz satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Forumdan Son Mesajlar
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 3 gün önce
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Yazan: Ersin Akman, 2 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 3 hafta önce
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Yazan: Frkrbk, 3 hafta önce
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