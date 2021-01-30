Hangi Arabaya Sahip olmak istiyoruz? | Sorun Söyleyelim #9

Samsung Display, CES platformundaki LG telefonlardakine benzer kaydırılabilen ve yuvarlanabilen ekranlar üzerinde çalıştığını onayladı. Firmanın ekran bölümünün bu konuda paylaşacağı başka şeyler de var.

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Samsung Display kıdemli başkan yardımcısı Choi Kwon-young firmanın finansal raporunu yayınlamasının ardından bu konuda konuştu. Onun söylediklerine göre ise ilk kaydırılabilen ve yuvarlanabilen ekranlar bu sene geliyor. Samsung mobil kısmının bu alandan ilk yararlanan cihazları kullanıcıyla buluşturacak olması oldukça muhtemel.

Bununla beraber döner ekran ve katlanan ekranlar alanında da yakın zamanda yeni teknolojiler görebiliriz. Bu alanda firmanın önem vereceği, geliştirmeye çalışacağı ve güveneceği bazı özellikler göze çarpıyor. Bunların başında ise değişken ekran yenileme hızı ve düşük güç geliyor.

Bununla beraber özellikle salgından dolayı uzaktan çalışma gibi durumların oluşmasıyla kullanımı artan OLED teknolojisine odaklanan firma; böylelikle gittikçe kalabalık hale gelen OLED piyasasında öncü olabilmeyi ve kalabilmeyi amaçlıyor gibi. Ki akıllı telefonların da OLED teknolojisine geçmeleriyle Samsung mobilin buradan yararlanacağı fikri git gide güçleniyor.

Diğer yandan firmanın yeni Quantum Display (QD) teknolojsini de piyasaya sokmaya çabalarken; LCD gibi daha önceden bitirmeyi planladığı teknolojileri müşteri talebini takiben üretmeye devam etmeyi planladığını da hatırlatalım.