Half-Life: Alyx, Steam’de şimdiden ön siparişe açıldı!

Half-Life: Alyx, beklenmeyen bir hızla görselleri Valve tarafından yayınlanmıştı. Üzerinden iki gün geçmeden firma oyunu ön siparişe açtığını duyurdu. Oyunun kendisi ise Mart 2020 yılında resmi çıkışını gerçekleştirmiş olacak.

Geçtiğimiz günlerde Steam’in sahibi olan firma Valve, Twitter üzerinde yaptığı açıklamayla birlikte Half-Life serisinin üçüncü oyununu piyasaya süreceğini duyurmuştu. Üzerinden neredeyse iki gün geçti geçmedi hemen bir açıklama daha yayınlayan firma, oyunu ön siparişe açtığı bilgisini Half-Life sevenlere duyurmuş oldu.

Half-Life: Alyx, ilk oyun ile ikinci oyunun ortasındaki bir zaman diliminde geçecek. VR deneyimini üst düzeye çıkardığını belirten Valve, Half-Life’ın sitesinde de yayınladığı görsellerle bunu kanıtlamış oldu.

Oyunun hikayesi aynı seyrinde devam ettiğini görüyoruz. Dr. Eli Vance ve kızı Alyx’in gözünden yaşayacağımız macera distopik bir evrende geçiyor. Evrensel birlik olan Combine’la savaşan karakterlerimiz Şehir 17’de nasıl yaşanması gerektiğini öğreniyorlar.

Dr. Eli Vance ve kızı Alyx savaşın ardından Şehir 17 adında enkaz içinde tekrar inşa edilmeye çalışılan bir bölgeye yerleştiler. Bölgede projelerini ve araştırmalarını sürdüren doktor, Combine ile mücadeleyi sürdürmek için yeni araçlar yaratır. Şimdi ise, bu cihazları kullanabilecek yeterince cesur insanları etrafına toplaması gerekiyordur.

VR was built for the kind of gameplay that sits at the heart of Half-Life, and Half-Life: Alyx was built from the ground up for VR. You'll be able to play it on any SteamVR compatible system.

