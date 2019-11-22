Half-Life: Alyx, Steam’de şimdiden ön siparişe açıldı!

Football Manager 2020, 19 Kasım itibari ile merakla bekleyen futbol severlerin karşısına çıktı. Peki FM 2019 ile FM 2020 arasında ne gibi farklar var, FM 2020‘nin yeni özellikleri neler? Bu soruların cevabı yazımızın devamında.

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Oyunun detaylarını azaltın!

Football Manager 2020 sürümü ile birlikte 500 binden fazla futbolcuyu içerinde barındırmaya başladı. Kırmızı ön planda oyun tasarımı ile bu yıl karşımıza çıkan FM 20’nin giriş ekranına da yeni özellikler eklendi. Kişisel profil bilgilerini girdiğimiz kısımda “Tecrübeli bir menajer misin?” sorusunu bizlere yönelten oyun, tecrübeliyim kısmını seçtiğinizde ek sorumluluklar ekranını bizlere açıyor. Bu sorumluluklar ekranı ile birçok sorumluluğu üzerinizden ekibinize devredebiliyorsunuz. Peki bu özellik ne işimize yarayacak? Bildiğiniz gibi FM 2012‘den sonra oyun içi birçok sorumluluk bizlere bırakılmış durumda. Bu da bazı oyun severlerin oyundan uzaklaşmasına neden olmuştu. Eğer sizde çok fazla detaydan sıkılıyorsanız oyun içi sorumluluklarınızı buradan ayarlayıp detayları minimum seviyeye indirebilirsiniz.

Football Manager 2019‘da olduğu gibi bir ana ekran bizleri bu oyunda karşılıyor. Sağ tarafa dizilmiş menü seçeneklerinden zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde yeni kariyerinizi başlatabiliyorsunuz. İstediğiniz takımı seçip, ligleri ekleyip gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, oyunu başlatırken FM 2019 ile arasındaki hız farkını anlayacaksınız. Tabi bu bilgisayarınızın donanım performansına bağlı olarak değişiyor. Biz iki sürümü de aynı bilgisayarda test ettiğimiz için bu aradaki farklı anlayabiliyoruz.

Oyunun dikkatleri üzerine çeken kısımlarından birisi, başlangıçta karşınıza çıkan ekran olmuş diyebiliriz. Eski sürümlerde “gelen kutusu” bizleri karşılarken bu sürümde kendinizi bir toplantı odasında görüşmenin içinde buluyorsunuz. Karşınızda adınızın yazıldığı ve hangi takımla oynuyorsanız onunla imzaladığınız sözleşme ve haber duruyor.

Football Manager 2020 detaylarıyla birlikte oynamaya başladığınızda, sözleşmelerde bulunan yenilikler, artık monotonlaşmış oyuncu görüşmelerinin değişikliği ve gözlemleme kısmındaki farklılıkları görebiliyorsunuz. Alışılmışın dışında gözlemleme bölümünde birçok farklılık bizleri karşılıyor. Bu farklılıklardan ilki teknik ekibinizi yönetecek bir teknik müdürü işe alabiliyor olmanız. Diğer bir değişiklik ise kiralama yapacağınız durumlarda size yardımcı olması için kiralama görevlisini işe alabiliyor olmanız.

Daha keyifli maç motoru

Tüm bunları geçip, yenilikleri gördükten sonra maç motorundaki değişiklere biraz değinelim. Herkesin en çok beklediği kısımlardan biri olan maç motorunda da bazı değişiklikler yapılmış. Bunda ilk göze çarpan kısım, hava durumlarına göre statlarda olan değişiklikler. Bazı statlarda artık yağmurlu havada stat zemininde olan su birikintilerini görebilecek, karlı havalarda oluşan buzlanmaları takip edebileceksiniz. Ayrıca oyuncu hakaretlerinde yapılan düzenlemeler, daha gerçekçi bir deneyimi bizlere sunmak için hazırlanmış. Gol yediğinizde oyuncuların hareketleri ile oyuncu sevinmelerinde de birçok yeni düzenleme yapılmış.

Bahsettiğim kısımlar 3D maç motoru ile alakalı olduğunu söyleyeyim. Gelelim 2B oyun motoru kısmına, burada da birçok yenilik yapılmış. Yukarıda bahsettiğim tüm yenilikler, 2B maç motorunda da geçerli. Maçta bulunan su birikintileri ve buzlu alanlar 2B olarak gördüğümüz sahada da bizlerin karşısına çıkıyor. Ayrıca 2B maç motorunun daha akıcı bir hale getirildiğini söyleyelim.

Genişletilmiş kulüp vizyonu ile gerçekçi kariyerler yaratın

Football Manager 2020 sürümünde yapılan köklü bir değişiklik bulunmasa da, kulüp vizyonunda yapılan değişiklik neredeyse köklü bir değişiklik olarak kabul edilebilir. Genişletilmiş kulüp vizyonu ile birlikte, yöneticilerle daha fazla haşır neşir oluyorsunuz. Sezon öncesi ve sonrası yapılan değerlendirmeler sonucunda yönetimden bir harf notu alıyorsunuz. Bu aldığınız harf notu ile gözleminiz de bulunan futbolcuların maliyetini yönetime ödettirmeniz mümkün oluyor.

Yani gözlemlediğiniz, wonderkid oyuncularını kulüp bütçeniz yeterli olmasa bile yönetime kabul ettirip teklif gönderebiliyorsunuz. Ayrıca hayallerinizi süsleyen yıldız oyuncularla görüşmeleriniz olumlu geçse de, yönetime takılan oyuncular olabiliyor. Bu şekilde almak için gün saydığınız oyunculara, yöneticiler tarafından ambargo koyulabiliyor. Bu yenilik ise oyundaki gerçekçiliği artırmış olarak görünüyor. Siz siz olun yönetimin ambargo koyabileceği oyuncu için umut beslemeyin.

Daha detaylı kişilik bilgileri

Football Manager 2020 içerisinde bulunan sezon öncesi yeniliklerinden bir tanesi ile daha tanışalım. Olaylara verilen cezaları sezon öncesi artık belirleyebiliyorsunuz. Yani antrenmana izinsiz katılmama, bir gün boyunca kulübe gelmeme ve kartlardan doğan cezaları artık siz belirleyebiliyorsunuz. İsterseniz bir gün ile 2 hafta arasında bu cezaları değiştirebilirsiniz. Bu cezalarla birlikte katı bir teknik direktör ya da sakin bir teknik direktör olabilirsiniz.

Zamanı gelmişken, teknik direktörlük profilinizde bulunan detaylara artık profil kısmından ulaşabildiğinizi söyleyelim.. Kullandığınız profil kısmında, nasıl bir yapıya sahip teknik direktör olduğunuz belirtiliyor ve oyuncuların gözünde yönetim biçiminiz benimseniyor. Bu şekilde oyuncularla olan görüşmeleriniz, sizi tanıdıkları için değişebiliyor. Ayrıca oyun içinde sergilediğiniz tüm tutumlar kaydedilebiliyor ve bu oyun profilinize yansıtılıyor.

Juventus’u bulamadım nerede Juventus?

Football Manager 2020‘de bir lisans sorunu da Juventus ile çıktı. Eğer sizde oyunda Juventus‘u bulamıyorsanız İtalya liginde Zebre adında bir takım görüyor olacaksınız. Teknik ekip ve takım ismi değişik olarak karşımıza çıkan Juventus’ta, Andrea Barzagli’nin adı Federico Ranucci olmuş durumda.Lakin kormanıza gerek yok çünkü sadece antrenör ve takım ismi farklı olarak yapılmış, oyuncu isimleri orijinal olarak duruyor.

Ülkemiz için beklenen özellik olarak karşımıza çıkan VAR sistemi, Beta sürümünde sadece Türkiye Kupası‘nda uygulanmış olsa da tam sürümle birlikte ligimize de eklenmiş durumda. Yani Türkiye liglerinde oynuyorsanız, gerçekte olduğu gibi VAR sistemi de oyuna eklenmiş.

Football Manager 2020 Türkiye fiyatı

Sonuç olarak, birçok farklı noktada yeniliklerle karşımıza çıkan FM 2020, futbol sevenlerin beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor. Eğer sizde detaylardan hoşlanıyorsanız, yeni sürümü oynamaya başlayabilirsiniz. Oyun şu anda Steam‘de 179 TL gibi bir fiyattan satışa çıkmış durumda. Oyun içinde kullanacağınız, Football Manager 2020 Editor uygulamasını ise 18 TL‘ye satın alabiliyorsunuz. İyi kariyerler..