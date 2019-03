Apple yeni TV servisini açıklıyor!

Apple 25 Mart’ta, uzun zamandır konuşulan yeni TV uygulamasını ve Apple News servislerini düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtacağını onayladı.

Her zamanki gibi sade bir davetiye paylaşan Apple, siyah bir zemin üzerine Apple logosunu yerleştirdi ve altına “Şov zamanı” etiketini bıraktı. Yeni TV uygulaması ve Apple News’in oldukça iyi olacağını gösteren bu paylaşımdan sonra, Apple tutkunları 25 Mart’ı beklemeye başladı.

Tüm bunların yanında giriş seviyesi iPad, uzun zaman gecikmeli AirPower kablosuz şarj pedini de şirket bu etkinlikte duyurabilir. Ayrıca bu tarz paylaşımın aynısını Apple, 2006 yılının eylül ayında da gerçekleştirmişti. ITunes’i tanıtan şirket, ITunes Filmleri devreye sokmuştu.

Apple used the same tagline in 2006 for the event at which it previewed what would become Apple TV pic.twitter.com/8kq2bPymMa

— John Paczkowski (@JohnPaczkowski) 11 Mart 2019