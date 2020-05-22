Haber
Haftanın Steam ücretsiz oyun ve indirimleri-3
Coronavirus pandemisi nedeniyle, dijital oyun platformlarının ücretsiz oyunlar sağladığını görüyoruz. Genelde Epic Games tarafından her hafta çoğunlukla iki adet oyun verildiğini ve bu oyunların büyük kitlelere sahip olan yapımlar olduğunu biliyoruz. Son olarak GTA 5 ve Civilization VI yapımlarını ücretsiz olarak dünya çapında tüm kullanıcılara sağlayan Epic Games’in ardından, Steam cephesinde de ücretsiz oyun haberleri gelmeye devam ediyor.
Evde geçirdiğimiz günlerde can sıkıntımıza ilaç gibi gelecek Steam ücretsiz oyun fırsatları ve indirimlerini sizler için listeledik. Özellikle indirim çeşitliliği konusunda geçtiğimiz günlerde son oyununun çıkış tarihi duyurulan Serious Sam 3 ciddi bir indirim almış. Diğer bir dikkat çeken indirim ise, CO-OP oyun yapısı ile arkadaşlarımızla eğlenebileceğimiz Human: Fall Flat olarak göze çarpıyor.
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Ücretsiz yapımlar
10 Second Ninja X
10 SECOND NINJA X, zorlu bir sidescroller oyunudur. Bir ninjayı kontrol ettiğimiz yapımda, etrafımız robotlarla sarılı ve hepsini kesmek için sadece on saniyemiz var. Kısıtlı süre zarfında bir meydan okuma tabanlı yapısıyla, yıldızlar için mücadele edeceğimiz yapım hızlı yapısıyla dikkat çekiyor.
Oyuna ait Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.
Yapmanız gereken tek şey oyunu ekle butonuna dokunmak ve kalıcı olarak sahip olmak.
Başlangıç: 21 Mayıs 17:00
Son gün: 28 Mayıs 10:00
Showdown Bandit
Bir zamanlar popüler olan kukla gösterisi Showdown Bandit’in terk edilmiş setinde doğal olmayan bir takım şeyler yaşanıyor. Hayatta kalmaya çalıştığımız aksiyon, korku tabanlı yapımda kendi rolümüzü canlandırıp kurtulmaya çalışıyoruz.
Oyuna ait Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.
Yapmanız gereken tek şey oyunu ekle butonuna dokunmak ve kalıcı olarak sahip olmak.
Başlangıç: 18 Mayıs 17:00
Son gün: 1 Haziran 09:00
İndirimler
Curve Digital
Özellikle CO-OP tarzı yapımlarıyla dikkat çeken Curve Digital, Steam üzerinde büyük bir indirim kampanyası başlattı. İndirim listesinde arkadaşlarımızla eğlenebileceğimiz ve sevilen yapım Human: Fall Flat’ta yer alıyor.
Human: Fall Flat %60 indirim – 9,60 TL
Bomber Crew %75 indirim – 6,25 TL
Autonauts %50 indirim – 16,00 TL
American Fugitive %60 indirim – 12,80 TL
The Flame in the Flood %80 indirim – 4,80 TL
İndirimlerin tümünü içeren Steam sayfası için buraya tıklayabilirsiniz.
Serious Sam 3
Sevilen seri Serious Sam’in 3. oyunu olarak hafızalarımıza kazınan yapım, geçtiğimiz günlerde Croteam’ın yeni oyunu müjdelemesinin ardından ciddi bir indirime girdi. Yapımı yüzde 90’lık bir indirimle 59,90 TL yerine 5,90 TL’ye elde edebiliyoruz.
Yapımın Steam sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Band 5 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!
Yakın zamanda piyasaya çıkacak olan Xiaomi Mi Band 5 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cihazın farklı ve yeni sensörleri bulunacak. Mi Band 5, SpO2 ölçümü (kan-oksijen doygunluğu) ile kalp atış hızı izleyen sensörleri bulunduracak. Bunların yanında ek sağlık özellikleri ile birlikte adet döngüsünü takip eden bir özellik de bu cihazda bulunacak.
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Xiaomi Mi Band 5 ile ilgili hangi söylentiler ortaya çıktı?
Xiaomi Mi Band 5, Çin’e özel NFC özelliği ile gelebilir. Uluslararası versiyonunda da bu özellik Çin’de geçerli olabilir. Bu konuda bazı yeni bilgiler NFC desteğinin bu cihaz için değil Mi Smart Band 5 için geçerli olacağı yönünde. Yine de her iki cihazda da bulunabileceği ihtimali göz önüne alınmalı. Bunun haricinde Mi Band 5, Amazon’un Alexa’sı başta olmak üzere AI desteğine sahip olacak. Önceki nesillerde dijital asistan için mikrofon bulunsa da bu sadece Xiao AI ile çalışabiliyordu. Ayrıca Çin‘de NFC desteği de bulunuyordu.
Mi Band 5, Alexa ile uyumlu gelir ise Alexa’nın 8 dili anlaması sayesinde küresel sürüm için oldukça önemli bir adım atmış olacak. Cihazın büyük ihtimalle ekranı büyüyecek ve çerçeveleri de küçülecek. Mi Band 4, 0.95 inçlik bir ekrana sahipti. Mi Band 5‘in ise 1.2 inç boyutunda olması bekleniyor. Cihaz büyük ihtimalle Haziran ayında Çin’de, bir süre sonra ise küresel çapta piyasaya çıkacaktır.
Genel
Netflix, aktif olmayan abonelikleri kapatıyor
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veren dijital yayın platformu Netflix, aktif olmayan kullanıcıların üyeliklerini iptal etmeye hazırlanıyor. Şirket tarafından alınan bu kararın altın önemli bir sebep yatıyor.
En popüler dizi ve film platformlarından biri olan Netflix, dünyanın dört bir yanında milyonlarca abonesi bulunuyor. Kullanıcılar belirli bir ücret karşılığında platformun tüm imkanlarından yararlanabiliyorlar. Ancak bazı kullanıcılar Netflix’e ödeme yaptıkları halde hiçbir içerik görüntülemediği ve platformu kullanmadığı tespit edildi.
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Şirket bu tarz kullanıcılara karşı bir uygulamayı devreye sokarak, birçok kişiyi şaşırtacak bir karara imza attı. Netflix, bir yıl veya daha uzun bir süre içinde hiçbir şey izlemeyen müşterilere aboneliklerini sürdürmek isteyip istemediklerini soracağını ve geri dönüş yapılmazsa o müşterilerinin üyeliklerini iptal edeceğini söyledi. Netflix, bu hamlesiyle hizmetten yararlanmayan kullanıcıların boşuna para ödememesini sağlayacak.
İlk olarak söz konusu kullanıcıların Netflix hesabı üzerindeki mail adreslerine bir bilgilendirme metni gönderileceği belirtiliyor. Eğer herhangi bir geri dönüş yapılmazsa, iptal işleminin başlayacağı ifade ediliyor. Aboneliği iptal edilecek olan kullanıcılar mail iletişiminin yanı sıra mobil uygulamaları üzerinden bildirim de alacaklar.
Netflix inovasyon direktörü Eddy Wu, “Netflix’te istediğimiz son şey insanların, kullanmadıkları bir şey için ödeme yapması. Bu yüzden Netflix’te bir yıl boyunca hiçbir şey izlemeyen herkese üyeliğini korumak isteyip, istemediklerini soruyoruz. İki yıldan fazla süredir izlemeyi bırakan herkes için de aynısını yapacağız “ dedi.
Dijital yayın platformu, bu uygulamayı bölge gözetmeksizin hizmet verdiği her bölge için uygulayacak. Söz konusu abonelik iptali için hemen endişeye kapılmamak gerekiyor, çünkü 10 ay içinde Netflix’e yeniden üye olunması halinde hesabınızda bulunan ayarlar silinmeyecek.
Akıllı Telefonlar
Huawei Enjoy Z 5G AnTuTu üzerinde görüntülendi!
Huawei, yeni akıllı cihazı Enjoy Z 5G için çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın yeni akıllı telefonu AnTuTu üzerinde görüntülendi.
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Huawei Enjoy Z 5G, Dimensity 800 ile mi geliyor?
Huawei firmasının yeni orta seviye akıllı telefonu Enjoy Z 5G, çıkışına yakın yeni detaylar vermeye devam ediyor. Orta seviye akıllı telefon rekabetinde yer alması beklenen cihazın AnTuTu üzerinde test sonucu ortaya çıktı. Cihaz toplam olarak 316 bin puanı geçerken, işlemci kısmında 101 bin, grafik ünitesi kısmında 90 bin puan barajını geride bıraktı. Bazı teknik özellikleri de ortaya çıkan cihazın, görünüşe göre işlemcisi Kirin serisine sahip olmayacak. AnTuTu‘da yer alan grafikte MediaTek Dimensity 800 işlemcisi dikkat çekerken, bu tercih şaşkınlığa da neden oldu. Öte yandan test grafiğinde cihazın 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip olacağı öğrenildi. Ayrıca cihazın Android 10 ile geleceği de kesinleşti.
Huawei firmasının neden Kirin işlemci yerine MediaTek Dimensity 800 kullandığı henüz bilinmiyor. Firmanın kendi ürettiği işlemci yerine başka bir firmadan işlemci alması sürpriz olarak değerlendirildi. Orta seviyede Snapdragon 765 ve Kirin 810 işlemcilerin ön planda olduğu şu dönemde bakalım Huawei Enjoy Z 5G, MediaTek Dimensity 800 ile bir şeyler başarabilecek mi. 24 Mayıs tarihinde satışa çıkması beklenen cihaz hakkında fiyat bilgisi yer almaz iken, gelen bilgilere göre telefonun uygun fiyatlı 5G telefonlar arasında yerini alması bekleniyor.