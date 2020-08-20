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Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları-9
Uzun bir süredir kullanıcılara belli başlı oyunları ücretsiz olarak sağlayan Epic Games’in bu hafta hediye edeceği yapımlar belli oldu. Haftanın ücretsizler köşesinde Enter the Gungeon ve God’s Trigger adlı yapımlar var. Oyun dünyasına yenilikçi ve farklı bir bakış açısı kazandıran iki adet yapıma nasıl ücretsiz olarak sahip olabileceğinizi anlattık.
Steam ile girdiği yarışta kupon, her hafta ücretsiz yapımlar ve ülkelere özel fiyatlandırma gibi özellikler sunan Epic, görünen o ki yarışta kuvvetli bir koz oynuyor. GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları geçmişte kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söyleniyor.
Enter the Gungeon
Kurşun cehenneminde zindan tarama oyunu olan Enter the Gungeon’da bir uyumsuzlar çetesi, kendilerini aklamak için ateş ederek, yağmalayarak, hileyle atlatarak ve elini masaya vurarak efsanevi Gungeon’un nihai hazinesine ulaşmayı amaçlar.Siz de bir kahraman seçin veya eşli oyunda takıma katılın.
God’s Trigger
Abartılı bir kan ve patlama gösterisinde düşmanları hız ve keskinlikle doğra. Tek başına veya başkalarıyla oyna, anlık kararlar ver, mermilerden kaçın, silahları ve yetenekleri kullanarak mümkün olan en açık şekilde dehşet saç.
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Nasıl elde edilir?
Yapımlara ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Enter the Gungeon ve buradan God’s Trigger için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.
Not: Oyunlar kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunları kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 27 Ağustos 18:00.
Akıllı Telefonlar
Oppo A53, Snapdragon 460 ile resmi olarak tanıtıldı!
Uzun bir bekleyişin ardından Oppo nihayet Endonezya‘da Oppo A53′ü teknik ve tasarımsal özellikleri ile birlikte resmi olarak tanıttı. Oppo‘nun yeni telefonu Snapdragon 460 yonga setinden gücünü alıyor. Cihaz hem teknik özellik hem de fiyatlandırma olarak giriş-orta segmente uygun bir cihaz olacak.
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Oppo A53 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Oppo A53, 6.5 inçlik 1600×720 piksel HD+ çözünürlüklü bir ekran ile geliyor. Cihazın ekranı 20:9 en boy oranına sahip ve sol tarafta tekli nokta delik çentikte selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca ekranın en önemli özelliği çoğu orta segment telefonda bile bulunmayan 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip olması. Kamera tarafına gelecek olursak A53, arka tarafta 16 MP çözünürlüklü ana kamera ile birlikte üçlü kurulum bulunduruyor. Diğer iki kamera ise 2 MP çözünürlüklü makro ve derinlik algılayıcı olarak karşımıza çıkıyor.
A53, ön tarafta 16 MP çözünürlüklü f/2.0 diyafram aralığına sahip selfie kamerası ile geliyor. Cihazın güvenlik olarak arka tarafında fiziksel parmak izi okuyucusu bulunuyor. Telefon, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olacak. Ayrıca Qualcomm‘un giriş-orta segment yonga seti olan Snapdragon 460‘tan gücünü alacak. Yazılım tarafında A53, Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 ile gelecek. Cihazın bataryası 18W hızlı şarj destekli ve 5.000 mAh değerinde olacak.
A53, elektrik siyahı ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelecek. Fiyatlandırma olarak ise Endonezya’da 2.499.000 Rp(170$) fiyat etiketi ile satışa çıkacak.
Akıllı Telefonlar
Oppo F17 Pro, en pürüzsüz telefon olarak geliyor!
Oppo akıllı telefon dünyasına yeni ürünler getirmeye devam ediyor. Firma F17 Pro cihazını, en pürüzsüz telefon olarak lanse ediyor.
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En pürüzsüz telefon Oppo F17 Pro!
Oppo, akıllı telefon dünyasında hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Firma yeni cihazı F17 Pro modelini Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu. 2020 yılının en pürüzsüz telefonu olarak lanse edilen akıllı telefon hakkında bazı fiziksel detaylara da ulaşıldı. 7.48 mm inceliğe sahip olacağı öğrenilen akıllı telefon, 164 gram ağırlığa sahip olacak. Oldukça ince bir telefon olarak karşımıza çıkması beklenen akıllı telefonun, Oppo Reno 4 Pro modelinin küresel pazar versiyonundan daha ince olduğu öğrenildi.
Want a new way to flaunt? 🤩 The sleekest phone of 2020 is on its way. Stay tuned. #OPPOF17Pro #FlauntItYourWay pic.twitter.com/LVmAKE1jE1
— OPPO India (@oppomobileindia) August 20, 2020
Amiral gemisi özellikler ile karşımıza çıkması beklenen OppoF17 Pro, görünüşe göre MediaTek yapımı Dimensity 1000 işlemcisine sahip olacak. Her ne kadar ortaya atılan teknik özellikler iddia niteliğini taşısa da firmanın özellikle genç nesil için trendlere uygun bir akıllı telefon yapmak istediği öğrenildi. Tasarım detayları bakımından sadece fiziksel özellikleri bilinen cihaz, paylaşılan videoya bakıldığında en az iki kameraya sahip olacak gibi gözüküyor. F15 serisinin dört kameralı çıktığını düşünürsek, firmanın cihazda iki kameradan daha fazlasını yerleştirdiği düşünülebilir. Bakalım ilerleyen günlerde akıllı telefon hakkında hangi yeni bilgiler bizleri karşılayacak bekleyip göreceğiz. Çıkış tarihi belli olmayan F17 Pro, tahminlere göre eylül ayı içerisinde tanıtılacak.
Haber
Vivo resmi olarak Türkiye’de!
Vivo, Türkiye operasyonlarına bugünden itibaren resmen başladığını duyurdu. Şirket, açtığı ofisle birlikte artık akıllı telefonlarını ülkemizde resmi olarak satışa sunacak ve faaliyetlerini sürdürecek.
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Vivo, Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptı
Son 2 yıldır Çinli akıllı telefon üreticilerinin hem dünyada hem de Türkiye’de eş zamanlı olarak hızla büyüme kat ettiğine şahit oluyoruz. Üreticiler, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de yatırımlarına hız kesmeden devam ediyorlar. Yakın zamanda Türkiye’ye resmi olarak giriş yapan Xiaomi, Oppo ve Realme’den sonra şimdi de bir başka Çinli telefon üreticisi Vivo da Türkiye operasyonlarına resmen başladı.
İlk olarak Türkiye pazarında yürüteceği faaliyetleri için ofis açmakla operasyonlarına başlayan Vivo, 26 Ağustos’ta bir etkinlik düzenleyecek ve bu etkinlikte, Türkiye’de satışa sunacağı akıllı telefon modellerini tanıtacak. Vivo, kendi markasına ait akıllı telefonlarının satışlarına ise Eylül ayından itibaren başlayacak.
Türkiye’de faaliyetlerine yeni başlayan bu markanın adını ilk defa duyacaklar için kısaca açıklayalım. Vivo, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olarak, BBK Electronic çatısı altında faaliyet gösteriyor. Öyle ki, 2020′nin ilk çeyreğinde en çok satan 5. akıllı telefon üreticisi olmayı başarmış, ancak sonrasında yerini Oppo’ya bırakmıştı. Aynı zamanda Vivo’nun OPPO, realme ve OnePlus markalarıyla da kardeş olduğunu söyleyebiliriz; zira bu dört şirketin tamamı BBK Electronics bünyesinde bulunuyor.
Bununla birlikte BBK Electronics’in, diğer iki markası OPPO ve realme’nin de Türkiye pazarında var olduğunu; aynı zamanda OnePlus’ın da bu sene sonlarına kadar Türkiye’ye giriş yapacağını ekleyelim.
Vivo, her kesime hitap eden fiyat / performans odaklı modelleri ve üst düzey özelliklerle donattığı amiral gemisi modelleriyle tüm dünyada adından söz ettirmeyi başarıyor. Şüphesiz, uygun fiyatlı modeller satışa sunduğu takdirde, aynı başarıyı ülkemizde de yakalayacağını söylemek mümkün.