Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları-9

Uzun bir süredir kullanıcılara belli başlı oyunları ücretsiz olarak sağlayan Epic Games’in bu hafta hediye edeceği yapımlar belli oldu. Haftanın ücretsizler köşesinde Enter the Gungeon ve God’s Trigger adlı yapımlar var. Oyun dünyasına yenilikçi ve farklı bir bakış açısı kazandıran iki adet yapıma nasıl ücretsiz olarak sahip olabileceğinizi anlattık.

Steam ile girdiği yarışta kupon, her hafta ücretsiz yapımlar ve ülkelere özel fiyatlandırma gibi özellikler sunan Epic, görünen o ki yarışta kuvvetli bir koz oynuyor. GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları geçmişte kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söyleniyor.

Enter the Gungeon

Kurşun cehenneminde zindan tarama oyunu olan Enter the Gungeon’da bir uyumsuzlar çetesi, kendilerini aklamak için ateş ederek, yağmalayarak, hileyle atlatarak ve elini masaya vurarak efsanevi Gungeon’un nihai hazinesine ulaşmayı amaçlar.Siz de bir kahraman seçin veya eşli oyunda takıma katılın.

God’s Trigger

Abartılı bir kan ve patlama gösterisinde düşmanları hız ve keskinlikle doğra. Tek başına veya başkalarıyla oyna, anlık kararlar ver, mermilerden kaçın, silahları ve yetenekleri kullanarak mümkün olan en açık şekilde dehşet saç.

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Nasıl elde edilir?

Yapımlara ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Enter the Gungeon ve buradan God’s Trigger için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.

Not: Oyunlar kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!

Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın

Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın



Oyunları kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 27 Ağustos 18:00.