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Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları-8 (Bir günlük fırsatı kaçırmayın)
Uzun bir süredir kullanıcılara belli başlı oyunları ücretsiz olarak sağlayan Epic Games’in bu hafta hediye edeceği yapımlar belli oldu. Haftanın ücretsizler köşesinde Remnant: From the Ashes, The Alto Collection ve sınırlı süreli fırsat A Total War Saga: TROY adlı yapımlar var. Oyun dünyasına yenilikçi ve farklı bir bakış açısı kazandıran üç adet yapıma nasıl ücretsiz olarak sahip olabileceğinizi anlattık.
GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söyleniyor. Son olarak Remnant: From the Ashes’in Steam üzerinde toplam 120 TL gibi bir fiyata sahip olduğunu ve The Alto Collection’ın da oyun dünyasına yeni adım attığını belirtelim.
Remnant: From the Ashes
Dünya, başka bir boyuttan gelen antik bir kötülük tarafından kaosa sürüklendi. Hayatta kalan son insanlardan biri olarak tek başına veya hayatta kalan diğer iki kişiyle birlikte ölümcül düşmanlarla yüzleşecek ve kaybedilenleri geri almaya çalışacaksın.
The Alto Collection
Uçsuz bucaksız çöllerden Alpler’deki yamaçlara iki harika yolculuk seni bekliyor. Gideceğin yeri seç ve Alto ve arkadaşları ile heyecan dolu bir snowboard veya sandboard macerasına başla.
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Nasıl elde edilir?
Yapımlara ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Remnant: From the Ashes ve buradan The Alto Collection için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.
Not: Oyunlar kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunları kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 20 Ağustos 18:00.
Bir günlük fırsatı kaçırmayın!
Bugün çıkış yapan A Total War Saga: TROY adlı yapım ise sadece bir günlüğüne ücretsiz olarak sunuluyor. Yapım 14 Ağustos Türkiye saati ile 16:00’a kadar ücretsiz olarak dağıtılıyor. Fırsatı kaçırmanız halinde oyuna ücretsiz olarak sahip olma avantajının tekrarlanması çok zor görünüyor. Ayrıca yapımın 215 TL gibi bir fiyat etiketine sahip olduğunu da ekleyelim.
A Total War Saga: TROY
Homeros’un romantizm ve savaş konulu İlyada destanından ilham alan A Total War Saga: TROY, Truva Savaşı’nın tarihi dönüm noktalarına odaklanarak daha önce hiç olmadığı gibi canlandırıyor.
Nasıl elde edilir?
Yapıma ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan A Total War Saga: TROY için ayrılan bağlantıya giderek “Yükle” butonuna tıklamanız gerekiyor.
Not: Oyun kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 14 Ağustos 16:00 (sadece bir gün)
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 lansmanı tekrardan ertelendi!
Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, büyük şirketlerin çeşitli lansmanlarını ve etkinliklerini ertelemelerine sebep oldu. Bu ertelenen lansmanların başında Microsoft ve Google lansmanları yer alıyordu. Bu büyük markalara yakın zaman içinde Apple da katıldı. Bugün ise geçtiğimiz günlerde ertelenen iPhone 12 serisi lansmanının bir kez daha erteleneceğine dair sızıntılar ortaya çıktı.
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iPhone 12 lansmanı hakkındaki bu sızıntının kaynağı kim?
Apple, salgından en çok etkilenen şirketlerin içinde yer alıyor. Şirketin yeni ürünlerini tanıtacağı lansman, bugüne kadar birkaç kez ertelenmişti. Bugün ise, Apple’ın başka bir erteleme kararı daha aldığı ve ileride tekrardan alabileceği yönünde sızıntılar ortaya çıktı. Ünlü analist John Prosser‘a göre Apple, ilginç bir hamle yapmayı planlıyor. Şirket, önce yeni Apple Watch ve iPad‘i duyuracak. Başka bir tarihte ise iPhone 12 serisini kullanıcılara sunacak. John Prosser, ilk etkinliğin 7 Eylül, ikinci etkinliğin ise 12 Ekim‘de yapılacağını belirtiyor.
iPhone 12 serisinin tanıtımından bir hafta sonra ise cihazın ön siparişleri kullanıcılara açılacak. Ön siparişlerden bir hafta sonra ise cihazlar kullanıcılara ulaşacak. Bu da demek oluyor ki yeni iPhone serisi Kasım ayında kullanıma hazır olacak. Cihaz hakkında bugüne kadar pek çok sızıntı ve söylenti ortaya çıktı. Bu sızıntıların doğru olup olmadığını ertelenen Apple lansmanında öğreneceğiz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40, bazı bölgelerde sınırlı satışa sahip olacak!
Huawei, yılın ilk yarısında 255.8 milyar yuan(36.8 milyar dolar) gelir elde etti. Şirket ilk yarıda 105 milyon adet satış gerçekleştirdi. Geçtiğimiz gün Huawei Mate 40 serisinin Kirin 9000 yonga seti kullanacağı açıklandı. Bu, şimdilik Kirin amiral gemisi çiplerinin son nesli olacak. Bunun sebebi ise Huawei’ye son uygulanan yasaktan kaynaklanıyor.
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Huawei Mate 40 sınırlı olarak mı satılacak?
Huawei‘nin tüketici CEO’su Yu Chengdong, Kirin yonga setlerinin stokta az bulunduğunu açıkladı. Bu sebeple bazı bölgelerde cihazlar sınırlı sayıda satılabilir. Geçtiğimiz gün ise Evan Blass‘ın yayınladığı yeni rapor, Mate 40’ın yaygın olarak bulunmayacağını gösteriyor. Huawei‘nin TSMC ile yaşadığı sorun sebebiyle şirket yeterince yonga seti üretemeyecek. Şirketin yonga setlerini Pro modele ağırlık verecek şekilde dağıtacağı tahmin ediliyor.
Geçen hafta ortaya çıkan raporlarda Mate 40 serisinin Pro ve taban modelinin farklı arayüzler kullanacağını görmüştük. Mate 40 Pro, EMUI 11 ile kullanıma sunulacakken Mate 40, EMUI 10.x ile gelecek. EMUI 11, 12 Eylül tarihinde düzenlenecek Huawei Geliştiriciler Konferansı‘nda resmi olarak tanıtılacak. Bu yeni EMUI sürümü şirketin Android için kullanacağı 2. açık kaynak kod versiyonu olacak. Mate 40 serisi her ne kadar Android kullanacak olsa da Google Mobile Servisleri bu cihazlarda bulunmayacak. Şirket GMS yerine Huawei Mobile Servisleri‘ni kullanacak.
Mate 40 serisi hakkındaki bütün detayları Eylül ayının sonunda gerçekleşmesi beklenen lansman ile öğreneceğiz.
Türk Telekom
Türk Telekom, 2020 yılında kendi gelir rekorunu kırdı
2020 yılının ilk 6 aylık sürecinde 13.3 milyar Türk Lirası gelir elde eden Türk Telekom; şirket tarihindeki ilk 6 aylık dönemler içindeki en yüksek büyüme rekorunu kırmış oldu. Halka arz edildiği günden bu yana, en yüksek 6 aylık net karını elde eden Türk Telekom’un net karı ise 1.6 milyar Türk Lirası’nı buldu. Türk Telekom’un ulaştığı toplam abone sayısı ise 48.7 milyon oldu.
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Türk Telekom, şirket tarihinde yeni bir gelir rekoruna imza attı
2020 yılının ilk yarısı için başarılı bir dönem geçiren Türk Telekom, %19 büyüme oranı elde etmeyi başardı. Bu büyüme ile beraber elde edilen gelir ise 13.3 milyar Türk Lirası oldu. Hatırlarsanız, şirket 2008 yılında halka arz edilmişti. O günden bugüne geçen 12 yıllık süreçte, en iyi büyüme performansını gösteren telekom devi; şirket tarihinde de yeni bir rekora imza atmış oldu. Aynı zamanda da 1.6 milyar Türk Lirası kar etmeyi başaran şirket, yatırım harcamalarını da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %36 artırarak; 2.1 milyar Türk Lirası’na yükseltti.
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Tüm dünyanın kriz yönetimine geçtiği bir dönemi güçlü altyapımız, çevik yönetimimiz, etkin karar alma mekanizmalarımız, 34 bin çalışanımızla yönettiğimiz uzaktan çalışma modelimiz ve yetkin saha ekibimiz sayesinde, başarıyla atlattık. Sabit genişbanttan mobile, TV’den dijital ürünlere kadar zengin ürün portföyümüz ile tüm Türkiye’nin talebini karşılayarak hayatı eve sığdırdık” dedi. Ayrıca Önal, “Son altı çeyrektir aralıksız düşmeye devam eden Net Borç/FAVÖK oranımız, güçlü kârlılığımızı ve artan nakit akışı sağlama kapasitemizi yansıtarak; ikinci çeyrekte 1,31x seviyesine geriledi. Haziran ayı itibarıyla, Çinli firmalar ile gerçekleştirdiğimiz ticari işlemlerde Çin Yuanı kullanarak, yerel para ile ticarette ilk adımı attık. Bu adım, gelir tablomuzun kur hareketlerine karşı hassasiyetinin ve üçüncü para birimlerine olan bağımlılığın azaltılması yönünde önem arz ediyor” şeklinde konuştu. Önal’ın diğer bir ifadesine göre ise; evde kalma sürelerinin yoğun olduğu dönemde Türk Telekom sabit geniş bantta abone başına aylık ortalama data kullanımı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 20 arttı. 2020’nin ilk 6 ayında abone başına aylık ortalama sabit data kullanımı ise 178 GB ile geçen yılın aynı dönemine göre %42 yükseldi.
Türk Telekom, 2020 yılının 2. çeyreğinde, 2019 yılının tamamından daha fazla abone kazandı
Ümit Onal’ın en dikkat çeken açıklaması; “Bu yılın ikinci çeyreğinde, 2019 yılının tamamında kazandığımızdan daha fazla sabit genişbant abonesi kazandık.” oldu. Pandemi döneminde eve kapanan insanların, büyük oranlarda Türk Telekom’u tercih ettiğini belirten Önal; sürecin şirket adına başarılı bir döneme dönüşmesinden ise gayet memnun olduğunu ifade etti.
Açıklamalarına devam eden Önal, “Ülkenin dört bir yanında 314 bin kilometreye ulaşan güçlü fiber ağımızla bu süreçte, kesintisiz iletişimi sağlamaya odaklandık. Başlangıç hız seviyemizi 8 Mbps’den 12 Mbps’e çıkardık. ‘Sadece merkeze değil herkese’ hizmet anlayışıyla; Türkiye’nin her bölgesine yaptığımız yatırımların karşılığını aldığımız bir dönemden geçiyoruz. Bu durum, yatırım stratejimizin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi” dedi.
Şirket tarafından açıklanan verilere göre Türk Telekom, 2020 yılının ilk 6 ayında 878.000 net abone kazanarak; toplam abone sayısını 48,7 milyona ulaştırdı. Fiber internet abone sayısı ise, yılın ilk 6 ayında, %26 artış ile 4,8 milyona ulaştı. Türk Telekom’un mobil abone sayısı ise 22,8 milyon kullanıcıya ulaştı.