Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları-8 (Bir günlük fırsatı kaçırmayın)

Uzun bir süredir kullanıcılara belli başlı oyunları ücretsiz olarak sağlayan Epic Games’in bu hafta hediye edeceği yapımlar belli oldu. Haftanın ücretsizler köşesinde Remnant: From the Ashes, The Alto Collection ve sınırlı süreli fırsat A Total War Saga: TROY adlı yapımlar var. Oyun dünyasına yenilikçi ve farklı bir bakış açısı kazandıran üç adet yapıma nasıl ücretsiz olarak sahip olabileceğinizi anlattık.

GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söyleniyor. Son olarak Remnant: From the Ashes’in Steam üzerinde toplam 120 TL gibi bir fiyata sahip olduğunu ve The Alto Collection’ın da oyun dünyasına yeni adım attığını belirtelim.

Remnant: From the Ashes

Dünya, başka bir boyuttan gelen antik bir kötülük tarafından kaosa sürüklendi. Hayatta kalan son insanlardan biri olarak tek başına veya hayatta kalan diğer iki kişiyle birlikte ölümcül düşmanlarla yüzleşecek ve kaybedilenleri geri almaya çalışacaksın.

The Alto Collection

Uçsuz bucaksız çöllerden Alpler’deki yamaçlara iki harika yolculuk seni bekliyor. Gideceğin yeri seç ve Alto ve arkadaşları ile heyecan dolu bir snowboard veya sandboard macerasına başla.

Nasıl elde edilir?

Yapımlara ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Remnant: From the Ashes ve buradan The Alto Collection için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.

Not: Oyunlar kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!

Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın

Oyunları kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 20 Ağustos 18:00.

Bir günlük fırsatı kaçırmayın!

Bugün çıkış yapan A Total War Saga: TROY adlı yapım ise sadece bir günlüğüne ücretsiz olarak sunuluyor. Yapım 14 Ağustos Türkiye saati ile 16:00’a kadar ücretsiz olarak dağıtılıyor. Fırsatı kaçırmanız halinde oyuna ücretsiz olarak sahip olma avantajının tekrarlanması çok zor görünüyor. Ayrıca yapımın 215 TL gibi bir fiyat etiketine sahip olduğunu da ekleyelim.

A Total War Saga: TROY



Homeros’un romantizm ve savaş konulu İlyada destanından ilham alan A Total War Saga: TROY, Truva Savaşı’nın tarihi dönüm noktalarına odaklanarak daha önce hiç olmadığı gibi canlandırıyor.

Nasıl elde edilir?

Yapıma ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan A Total War Saga: TROY için ayrılan bağlantıya giderek “Yükle” butonuna tıklamanız gerekiyor.

Not: Oyun kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!

Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın

Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 14 Ağustos 16:00 (sadece bir gün)