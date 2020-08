Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları-7

Her hafta belli başlı oyunları oyunculara hediye eden Epic Games Store’un bu hafta sağladığı yapımlar belli oldu. Haftanın ücretsizler köşesinde, Wilmot’s Warehouse, 3 out of 10, EP 1: “Welcome To Shovelworks” ve Sludge Life adlı üç yapım yer alıyor.

Steam ile girdiği yarışta kupon, her hafta ücretsiz yapımlar ve ülkelere özel fiyatlandırma gibi özellikler sunan Epic, görünen o ki yarışta kuvvetli bir koz oynuyor. GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları geçmişte kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söyleniyor.

Wilmot’s Warehouse

Wilmot’s Warehouse, bir deponun en iyi şekilde işlemesini sağlaman gereken bulmaca oyunudur. Ancak her şeyi nereye koyduğunu aklında tutmalısın, çünkü performans yıldızlarını kazanmak için servis kapağı açıldığında insanların istediği şeyleri hızlıca bulman gerekecek.

Sludge Life

Sludge Life, garip ahmaklarla dolu kirli bir adada geçen ve kokusu burnuna gelecek kadar yoğun bir atmosfere sahip birinci şahıs / açık dünya / vandalizm oyunudur. Yapımın +16 ibaresine sahip olduğunu da ekleyelim.

3 out of 10, EP 1: “Welcome To Shovelworks”

Absürt ve konuyla ilgili tuhaflıklarla baş eden dünyanın en kötü oyun stüdyosundaki geliştiricilerin maceralarına katıl ve istediğin zaman atla, tekrar oyna, geri sar… 3 out of 10 dünyasını kendi hızında deneyimle.

Nasıl elde edilir?

Yapımlara ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Wilmot’s Warehouse, buradan Sludge Life ve son olarak buradan 3 out of 10, EP 1: “Welcome To Shovelworks” için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.

Not: Oyunlar kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!

Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 13 Ağustos 18:00.