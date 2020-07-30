Haber
Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları-6
Her hafta belli başlı oyunları oyunculara hediye eden Epic Games Store’un bu hafta sağladığı yapımlar belli oldu. Haftanın ücretsizler köşesinde, 20XX, Barony ve Superbrothers: Sword & Sworcery EP adlı üç adet yapım yer alıyor.
Steam ile girdiği yarışta kupon, her hafta ücretsiz yapımlar ve ülkelere özel fiyatlandırma gibi özellikler sunan Epic, görünen o ki yarışta kuvvetli bir koz oynuyor. GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları geçmişte kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söyleniyor.
20XX
20XX, arkadaşınızla oynayabileceğiniz bir aksiyon platform oyunu. Yapımda bölümleri sırasıyla geçerken, seviye atlıyor yeni yetenekler elde ediyoruz. Hikaye kısmında ise insanlık ırkını kurtarmak adına çeşitli patronlar ile mücadele ediyoruz.
Barony
Barony, çok oyunculu moda sahip, birinci şahıs bir rogue yapım. Klasik rol yapma oyunlarında gördüğümüz gizemli eşyalar, acımasız tuzaklar ve hileci yaratıklar bizleri bekliyor.
Superbrothers: Sword & Sworcery EP
Superbrothers: Sword & Sworcery EP, görsel-işitsel tarzı öne çıkaran, keşif türünden bir aksiyon macera oyunudur. Efsanevi bir dünyayı dolaş, kılıcını kullanarak savaş, mistik müzikal sırları çözmek için kılıç büyüsünü kullan ve gezgin bir savaşçı keşişin hüzünlü görevini tamamlamasına yardım et.
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Nasıl elde edilir?
Yapımlara ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan 20XX, buradan Barony ve son olarak buradan Superbrothers: Sword & Sworcery EP için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.
Not: Oyunlar kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 06 Ağustos 18:00.
Oyun
Bethesda sanal olarak düzenleyeceği QuakeCon’un programını duyurdu!
İsmini Doom, Fallout ve Skyrim gibi oyunlar ile sık sık duyduğumuz oyun geliştiricisi Bethesda her yıl düzenledikleri QuakeCon etkinliğini dijital olarak gerçekleşeceğini birkaç hafta önce açıklamıştı ve şimdi etkinlik programı duyuruldu.
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Bethesda’nın bu yıl sanal olarak düzenleyeceği QuakeCon’un programı duyuruldu!
Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını ile birlikte teknoloji ve oyun fuarlarının neredeyse hepsinin iptal edildiğini gördük. Oyun stüdyolarının bazıları iptal edilen etkinliklerin yerine kendi düzenledikleri dijital etkinlikler organize ettiler. Bethesda, 3 gün sürecek olan QuakeCon sanal etkinliğinin programını açıkladı. Bu yılki QuakeCon için ayrıntılı programa aşağıdaki görselden veya buradan ulaşabilirsiniz. Programın üzerindeki saatlerin Merkez Avrupa saatine göre belirlendiğine dikkat etmeyi unutmayın.
Sanal olarak gerçekleştirilecek etkinlik Bethesda’nın her yıl düzenlediği QuakeCon’un 25.’si olacak. Etkinlikte Fallout 76, The Elder Scrolls Online, The Evil Within 2 ve Doom Eternal gibi oyunlardan bahsedilecek. Aynı zamanda etkinlikte geliştirici panelleri, e-spor yarışmaları, yardım kampanyaları ve konserler gibi birçok faklı konsept yer alacak. Ne yazık ki programdan yola çıkarak The Elder Scrolls IV’ten pek bahsedilmeyeceğini tahmin ediyoruz. Oyunun geliştirildiği ilk olarak 2018 yılında doğrulandığından bu yana Bethesda oyun hakkında pek fazla bilgi vermedi. Yine de etkinlik dahilinde oyunseverleri şaşırtacak bir planları olabilir. QuakeCon 7 Ağustos’ta başlayacak ve 9 Ağustos’ta sona erecek. 60 saatlik etkinlik Twitch’te canlı olarak yayınlanacak. Yaklaşan etkinlik hakkında daha fazla bilgiye yukarıda da belirttiğimiz QuakeCon resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Genel
Hyundai, havayı temizleyebilen yeni bir klima geliştirdi!
Hyundai, kabin içi hava kalitesini iyileştiren yeni klima sistemini duyurdu. Bu sistem ilk olarak, Hyundai Grubu’nun global modellerinden önce Güney Kore‘deki belirli modellerde kullanılacak.
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Yeni klima sisteminde Üfleme (After-Blow), Çoklu Hava (Multi-Air) ve İnce Toz Ayırıcı (Fine Dust Indicator) olarak üç ayrı klima modu yer alıyor. Üfleme modunda, sistem üzerinde yer alan bir çeşit buharlaştırıcı ile klima içerisinde oluşan suyu kurutarak, klima üzerinde küf oluşumu engelleniyor. Bu mekanizma aracın motoru durdurulduktan sonra çalışıyor. Normal klimalardaki buharlaştırıcı ile bu işlem 30 dakika sürerken, Hyundai’nin sisteminde bu süre 10 dakikaya kadar iniyor. Böylelikle klima içinde kalan nem ile zararlı mikropların çoğalması için uygun ortam, daha çabuk yok ediliyor.
Çoklu Hava modunda ise bildiğimiz hava menfezlerine ek olarak sürücü ve yolcu koltuklarına eklenen yeni çoklu hava yuvalarından hava dağıtılıyor. Bu mod ile gürül gürül bir hava akımı yerine, hafif bir esinti ile daha sakin ve sessiz yolculuklar hedefleniyor. Kendi kişisel fikrim, bu tip “sakin ama etkili” bir klima sistemiyle ekstra konforun yanı sıra, özellikle elektrikli araçlarda, araç menzilinin uzunluğuna katkı sağlayacağını da düşünüyorum.
Gelelim bu yeni sistemin en dikkat çeken modu olan İnce Toz Ayırıcı’ya. PM 2.5 seviyesindeki (boyutu 2.5 mikrometre veya daha küçük olan parçacıkların sınıfı) ultra ince partiküllerin yoğunluğunu ve havanın kirlilik seviyesini ölçebilen bu modda, eğer havadaki partikül seviyesi eşik değeri aşılırsa bu mod devreye giriyor. Bu mod aktifken hava sirkülasyonu yapılıyor ve havadaki nemi azaltmak için klimanın gücü 3 ve 8 arasında otomatik olarak değiştiriliyor. Eğer bu prosedür de işe yaramazsa araç sahibinin klima filtrelerini değiştirmesi, kirli koltuk veya paspasları temizlemesi gibi uyarılar veriliyor.
Kaynak: Carsoops
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M31s, resmi olarak tanıtıldı!
Samsung, uzun zamandır çokça sızıntı ve söylentiye konu olan Galaxy M31s isimli akıllı telefonunu bugün nihayet resmi olarak tanıttı. İlk olarak Hindistan pazarına sürülen cihaz, 25W değerinde hızlı şarja sahip olacak. Samsung, M serisi bir telefonuna ilk kez 25W hızlı şarj desteği sağlıyor. Bunun haricinde bazı premium telefon özelliklerini de bu cihazda görüyoruz.
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Samsung Galaxy M31s hangi teknik özelliklere sahip?
Samsung Galaxy M31s, 6.5 inçlik Full HD+ çözünürlüklü Super AMOLED bir ekran ile geliyor. Ekranın Gorilla Glass 3 koruması bulunuyor. Cihaz, Exynos 9611 yonga setinden gücünü alıyor. Arka tarafta Samsung’un tipik olarak kullandığı kamera dizilimi tasarımı mevcut. Telefonun 64 MP çözünürlüklü Sony IMX682 ana kamerası bulunuyor. Diğer üç kameraya geldiğimizde ise 12 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro ve derinlik algılayıcı sensör olduğunu görüyoruz. Ön tarafta ise selfieler ve video görüşmeleri için 32 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor.
Galaxy M31s, 6/8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Cihazın 25W hızlı şarj destekli 6000 mAh değerinde bataryası bulunacak. Taban model 19.499 INR(260$), üst model ise 21.499 INR(286$) olarak fiyatlandırılacak. Telefonun Serap Siyahı ve Serap Mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut. Telefon, 6 Ağustos tarihinden itibaren Amazon üzerinden satın alınabilecek.