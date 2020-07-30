Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları-6

Her hafta belli başlı oyunları oyunculara hediye eden Epic Games Store’un bu hafta sağladığı yapımlar belli oldu. Haftanın ücretsizler köşesinde, 20XX, Barony ve Superbrothers: Sword & Sworcery EP adlı üç adet yapım yer alıyor.

Steam ile girdiği yarışta kupon, her hafta ücretsiz yapımlar ve ülkelere özel fiyatlandırma gibi özellikler sunan Epic, görünen o ki yarışta kuvvetli bir koz oynuyor. GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları geçmişte kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söyleniyor.

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20XX

20XX, arkadaşınızla oynayabileceğiniz bir aksiyon platform oyunu. Yapımda bölümleri sırasıyla geçerken, seviye atlıyor yeni yetenekler elde ediyoruz. Hikaye kısmında ise insanlık ırkını kurtarmak adına çeşitli patronlar ile mücadele ediyoruz.

Barony

Barony, çok oyunculu moda sahip, birinci şahıs bir rogue yapım. Klasik rol yapma oyunlarında gördüğümüz gizemli eşyalar, acımasız tuzaklar ve hileci yaratıklar bizleri bekliyor.

Superbrothers: Sword & Sworcery EP

Superbrothers: Sword & Sworcery EP, görsel-işitsel tarzı öne çıkaran, keşif türünden bir aksiyon macera oyunudur. Efsanevi bir dünyayı dolaş, kılıcını kullanarak savaş, mistik müzikal sırları çözmek için kılıç büyüsünü kullan ve gezgin bir savaşçı keşişin hüzünlü görevini tamamlamasına yardım et.

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Nasıl elde edilir?

Yapımlara ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan 20XX, buradan Barony ve son olarak buradan Superbrothers: Sword & Sworcery EP için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.

Not: Oyunlar kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!

Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın

Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın



Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 06 Ağustos 18:00.