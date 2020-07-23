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Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları-5
Uzun bir süredir kullanıcılara belli başlı oyunları ücretsiz olarak sağlayan Epic Games’in bu hafta hediye edeceği yapımlar belli oldu. Haftanın ücretsizler köşesinde Next Up Hero ve Tacoma adlı yapımlar var. Oyun dünyasına yenilikçi ve farklı bir bakış açısı kazandıran iki adet yapıma nasıl ücretsiz olarak sahip olabileceğinizi anlattık.
GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söyleniyor. Son olarak yapımların Steam üzerinde toplam 62 TL gibi bir fiyata sahip olduğunu da ekleyelim.
Next Up Hero
Next Up Hero farklı Maceralar boyunca keserek, biçerek, bongo çalarak, bumerang fırlatarak ve jet kullanarak ilerleyen elle çizilmiş kahramanlar içeren bir zindan keşfetme oyunudur. Kahramanını seç ve zindanlarda koşmaya, en iyi eşyaları toplamaya ve özelliklerini en yüksek seviyeye ulaştırmaya çalış!
Tacoma
Terk edilmiş bir uzay istasyonu, gizemli bir yapay zekâ ve sen. Ay Transfer İstasyonu Tacoma’nın mürettebatı sıradan bir iş gününde kendilerini kaosa sürükleyen bir felaket yaşıyor. Fullbright’ın, Gone Home’dan sonraki çarpıcı ve yenilikçi oyununda mürettebatın kaderini keşfet.
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Nasıl elde edilir?
Yapımlara ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Next Up Hero ve buradan Tacoma için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.
Not: Oyun kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 30 Temmuz 18:00.
İşlemci
MediaTek Dimensity 720 tanıtıldı!
MediaTek 5G‘li işlemciler geliştirmeye devam ediyor. Firma yeni uygun fiyatlı telefonlar için çıkardığı Dimensity 720 işlemcisini tanıttı.
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Orta düzey telefonlar için uygun fiyatlı 5G işlemci: Dimensity 720!
MediaTek işlemci rekabetinde tekrardan adından söz ettirmek istiyor. Uzun zaman sonra amiral gemisi işlemciler çıkararak adından söz ettiren firma, şimdide ikinci kez uygun fiyatlı orta seviye cihazlar için 5G özellikli işlemci çıkarttı. Dimensity 720 adı verilen işlemci, 7nm‘lik mimariye sahip. Çift çekirdekli Cortex-A76 ile 6 çekirdekli Cortex-A55′in birleşimi olan işlemci grafik ünitesi olarak da Mali-G57 MC3‘e sahip. Tüm bunların yanı sıra işlemcinin en önemli özelliği, 5G desteği. 6 Ghz‘e kadar 5G desteği veren işlemci, daha hızlı bir internet deneyimini kullanıcılarına vadediyor.
Ayrıca Dimensity 720, 90 Hz ekran yenileme hızı ve HDR 10+ görüntü teknolojilerini destekleyebiliyor. Bluetooth 5.1 ve gelişmiş yapay zeka ile ortaya çıkan işlemci, 64 MP kamera veya 20 ve 16 MP değerindeki çift kamera kurulumları ile sorunsuz çalışmayı vadediyor. Öte yandan 4K video kaydı da işlemcinin yapabildikleri arasında yerini almakta. Bir üst segment işlemci olan Dimensity 820‘yi kullanan cihazlar ortalama 250 dolarlık fiyat etiketine sahip olurken, MediaTek Dimensity 720 ile birlikte daha alt fiyat seviyesine sahip cihazlar için 5G teknolojisini getirebilecek. Oppo A72 5G, MediaTek Dimensity 720 işlemcisini kullanacak ilk cihaz olacak iken, bakalım önümüzdeki günlerde başka hangi firmalar bu işlemciyi tercih edecek bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion Duel, oyuncu özellikleriyle tanıtıldı!
Aylarca süren sızıntı ve spekülasyonların ardından, Lenovo’nun oyunculara yönelik akıllı telefon modeli Legion Duel resmi olarak tanıtıldı. Lenovo Legion Duel, amiral gemisi sınıfı özellikler sunmasının yanı sıra aykırı tasarım ögeleriyle de dikkat çekiyor!
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Lenovo Legion Duel tanıtıldı: Snapdragon 865+, 144Hz ekran ve dahası!
Lenovo Legion Duel; ASUS ROG Phone, Nubia Red Magic ve Xiaomi Black Shark gibi oyuncu telefonlarına güçlü bir rakip oluyor. Bünyesinde 6.65 inç boyutunda Full HD+ AMOLED ekran taşıyan telefon, 144Hz ekran yenileme hızı sayesinde başarılı bir görüntü deneyimi vadediyor. Yine ekran tarafında daha iyi bir deneyim yakalamak için pop-up ön kamera tercihine gidilmiş. Ancak 20 megapiksel çözünürlüğündeki ön kamera ekrana karşı dikey değil, yatay şekilde konumlandırıldığı için özellikle canlı yayın yaparken avantaj sağlıyor.
Qualcomm Snapdragon 865+ işlemciye sahip ilk telefonlardan olan Legion Duel, 12/16 GB LPDDR5 RAM ve 256/512 GB UFS 3.1 depolamayla destekleniyor. Bunun yanında çok katmanlı likit soğutma sisteminin cihazın termal verimliliği üzerinde etkili olduğu vurgulanıyor. 64+16 megapiksel (ultra geniş açı) çözünürlüklü çift arka kamera orta alana konumlandırılırken, pop-up kameranın çözünürlüğü ise 20 megapiksel olarak belirlenmiş.
Lenovo Legion Duel, farklı batarya yapısıyla da ön plana çıkmayı başarıyor. Bünyesinde 5.000 mAh kapasiteli bir batarya paketi bulunan telefon, kullanıcısına tam 90W’lık hızlı şarj desteği ile geliyor. Ancak bu yüksek orana ulaşmak için telefonun alt ve yan kısmında bulunan USB-C girişlerini aynı anda kullanmak gerekiyor. Böylece telefonun güçlü bataryası yalnızca 30 dakikada tam doluluğa ulaşabiliyor. Bunun yanı sıra Lenovo, pil verimliliğini korumak için batarya paketini 2.500 mAh’lik iki parçaya bölmüş ve anakartı ortaya konumlandırmış.
Oyunculara özel yazılımsal destek tarafında ise Legion OS adlı özel bir işletim sistemi arayüzü karşımıza çıkıyor. Android 10’u referans alan arayüz sayesinde işlemci hız aşırtma ve pop-up kamera eşliğinde ekran kaydı gibi pek çok işlev kolaylıkla yapılabiliyor. Yine bu ekran üzerinden oyun esnasında anlık olarak Wi-Fi ve hücresel bağlantıdan hangisinin kullanılacağı yüzdesel olarak belirlenebiliyor.
Dolby destekli stereo hoparlör, dörtlü mikrofon sistemi, çift yönlü titreşimsel geri bildirim, 5G ve Wi-Fi 6 desteği de telefonun öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Fiyat tarafında ise 12 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip sürümü 600 dolardan satışa sunulacak. 16 GB RAM ve 512 GB depolamaya ulaşan üst versiyonun fiyat etiketi ise 857 dolar olarak belirlenmiş. Son olarak Lenovo Legion Phone modelinin Çin, Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Latin Amerika ülkelerinde alıcı bulacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
General Mobile, GM 10 modelini satışa sundu!
GM 10 modeli resmen General Mobile tarafından satışa sunuldu. Bir süredir hakkında söylentiler çıkan cihaz, en nihayetinde firmanın kendi internet sitesi üzerinde yayınlamış olduğu cihaz tanıtım sayfasıyla ortaya çıkmış oldu.
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GM 10, firmanın bir önceki modeli olan GM 9’a (6.01 inç) nazaran daha geniş bir ekran ile geliyor. 6.52 inç HD+ IPS panel ile gelen cihaz, 20:9 ekran gövde oranı ve 269 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Aynı zamanda ekran tarafında tüm bu özelliklerin, damla çentikli kasa yapısının içerisine yerleştirildiğini görüyoruz.
MediaTek Helio A25’ten gücünü alıyor!
Giriş seviyesi işlemcilerden biri olan Helio A25 gücünü 8 çekirdekli, Arm Cortex-A53 mimarisinden alıyor. Sekiz çekirdekten dördü 1.8 GHz saat hızlarında çalışırken, diğer dördü 1.5 GHz bandında çalışıyor. Grafik işlemcisi tarafında ise, PowerVR GE8320 kullanılıyor.
Açıkçası genel itibarıyla Helio A25 yonga setinin Snapdragon tarafındaki en yakın karşılığı Snapdragon 615 olarak görülüyor. Çok yaygın bir işlemci olmadığı için genel performansı hakkında net konuşmak yine de doğru olmaz.
GM 10 kamera özellikleri neler?
Üçlü kamera kurulumuna sahip akıllı telefonda; 13 MP 114 derece geniş açı sunan ana kamera, 5 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Öz çekim kamerası ise 8 MP çözünürlük, f2.2 diyafram açıklığı sunuyor. Yavaş Çekim, Güzellik Modu ve Ekran Flaş’ı gibi fonksiyonlar da kameranın yazılımıyla birlikte geliyor.
4.000 mAh’lik pil kapasitesi, 256 GB’a kadar MicroSD kart desteği ve Google’a direkt erişim sağlamanıza yarayan “Google Asistan” tuşu, dikkat çeken diğer özellikler arasında.
GM 10 fiyatı ve renk seçenekleri
GM 10 şu anda sadece General Mobile’ın kendi internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Gece Mavisi ve Altın Sarısı olmak üzere iki renk seçeneğiyle gelen cihaz, 3GB RAM ve 64 GB depolama desteğiyle raflardaki yerini almış durumda.