Diğer
Bu Hafta Sonu Yılbaşına Özel Fırsatlar MediaMarkt’ta!
MediaMarkt internet sitesinde bu hafta sonu yılbaşına özel fırsatlar dikkat çekiyor. Halen yılbaşı hediyesi almadıysanız mutlaka mediamarkt.com.tr adresine göz atmanızı öneriyoruz. Biz de bu indirimlerden bazılarını derledik.
Yılbaşına Özel Fırsatlar listesinde öne çıkan ürünler neler?
Babyliss ST250E Super Shine 230 Saç Düzleştirici
Kadınlara özel bir hefiye olarak tercih edeibleceğiniz Babyliss markalı Super shine 230 saç düzleştirici hafta sonu fırsatı ile 399 TL avantajıyla MediaMarkt.com.tr’de!
Philips GC4909/60 Azur Buharlı Ütü
İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz edecek şekilde tasarlanan Azur, güçlü ve sürekli buhar çıkışı sayesinde, kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için kumaşa %50’ye kadar daha fazla buhar nüfuz edebiliyor.
Fitbit Versa 2 Akıllı Saat
Tam manasıyla bir sağlık takibi saati olan FitBit Versa 2, ilk nesile göre yenilenerek karşımıza çıktı. Amazon Alexa desteği sunan saat 7/24 saat takibi, uyku takibi, SPO2 ölçümü gibi önemli özelliklere sahip.
Logitech G300S Oyuncu Faresi
Kablolu ve fiyat/performans bir oyuncu faresi arayanlar için bire bir olan G300S, ergonomik tasarımı ve bol tuşlu yapısıyla dikkat çekiyor. Giriş seviyesi bir oyuncu faresi olmasına rağmen rahat ve uzun ömürlü kullanımı sunuyor.
Logitech G G213 Prodigy Oyuncu Klavyesi
Hafta sonu fırsatlarında Logitech’in fiyat/performans odaklıo oyuıncu klavyesi olan G213 Prodigy, RGB aydınlatmasıyla dikkat çekiyor. Standart klavyelere göre 4 kat daha hızlı ve sağ üstteki medya kontrol tuşları ile rahat bir kullanım sağlıyor.
WD 8TB 3.5″ Element USB 3.0 Harici Disk
Harici depolama birimi olarak bol bol alan kazanabileceğiniz WD Element ailesi, yedekleme açısından en çok tercih edilen modellerden. 8 TB gibi geniş bir alana sahip olabileceğiniz bu model, fiyat avantajıyla MediaMarkt.com.tr’de!
Listelediğimiz ürünlerden çok daha fazlası 26-27 Aralık 2020 tarihlerinde Yılbaşı’na Özel Fırsatlar olarak MediaMarkt.com.tr üzerinde devam ediyor. Yılbaşı hediyenizi ararken bu fırsatı kaçırmayın!
Not: Bu içerik MediaMarkt desteği ile hazırlanmıştır.
Diğer
MediaMarkt’tan Xbox Series X Çekilişi!
MediaMarkt yılbaşına özel bir çekiliş düzenliyor. 28 Aralık’ta sona erecek çekilişte bir kişiye Xbox Series X veriliyor.
İlginizi çekebilir; MediaMarkt’ta Yılbaşına Özel Fırsatlar Başladı!
Xbox Series X kazanmak ister misiniz?
MediaMarkt tarafından gerçekleştirilen Xbox Series X çekilişi markanın Instagram hesabından gerçekleştiriliyor. Buradaki paylaşıma giderek Xbox Series X’i kazanırsan ne yapacağına dair yaratıcı bir paylaşım yapıp bir arkadaşını etiketleyerek bu şansı elde edebileceksiniz. Çekiliş 20 Aralık 2020’de başladı 28 Aralık 2020’de sonuçlanacak. Bir hafta sürecek bu çekilişte verilecek Xbox Series X’in detaylarına da buradaki ürün sayfasından ulaşabilirsiniz.
Bu gönderiyi Instagram’da gör
Xbox Series X: Yeni nesilin en güçlüsü!
Yeni nesil konsolların gözdesi olan Series X, 4K çözünürlükte 120 Hz tazeleme hızı sunmasıyla dikkat çekiyor. Yeni nesil oyunlarda üstün performans sunabilen Series X, daha yeni piyasaya çıkması neticesinde uzun yıllar boyunca eğlence merkeziniz olabilir.
Game Pass ile uygun fiyata oyunculuk
MediaMarkt mağazalarında satışta olan Series X ile beraber konsollardaki yüksek fiyatlı oyunlar yerine Game Pass ile yüzlerce oyuna sahip olabilirsiniz. EA firmasının EA Play sisteminin de dahil olduğu Xbox Game Pass aylık ödeme ile yüzlerce oyuna erişim hakkı tanıyor. Gears 5, Forza Horizon 4, Microsoft Flight Simulator ve Doom Eternal gibi AAA oyunlardan bolca bulabileceğiniz bu katalog oldukça önemli. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde evde vakit geçirirken daha kaliteli ve eğlenceli bir ortam hazırlamak Series X ile mümkün.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteği ile hazırlanmıştır.
Diğer
Türkiye’nin ilk ortak araştırma merkezi olan NÖROM resmen kuruldu
Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ortaklığında NÖROM kuruldu. Yönetmeliği dün Resmi Gazete‘de yayınlandı.
İlginizi çekebilir: NASA, Mars’ı keşfetmek için dört ayaklı bir robot geliştirdi! “Mars Dog”
NÖROM nedir, ne işe yarayacak?
Yükseköğretim Kurulu Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve ODTÜ Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi‘nin, projelerin, üniversitelerin ortak çalışmalarıyla yürütülmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından örnek olacağını bildirdi.
Yükseköğretim Kurulu‘ndan yapılan yazılı açıklamada, GÜ, AÜ ve ODTÜ ortaklığındaki NÖROM Yönetmeliğinin dün Resmi Gazete‘de yayımlandığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, yönetmelikle Nisan’da yürürlüğe giren stratejik önem taşıyan projelerin desteklenmesi amacıyla alanında temayüz etmiş birden fazla üniversitenin güç, bilgi ve tecrübelerini birleştirmelerine imkan veren ve Türkiye’de ilk kez uygulanacak model kapsamında ilk ortak araştırma ve uygulama merkezinin kurulduğu aktarıldı.
Projeyle Türk yükseköğretim sistemine “birlikte iş yapma modeli” kazandırıldığı ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi sağlandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“AÜ, GÜ ve ODTÜ NÖROM, Türk yükseköğretimine birlikte iş yapma modelini getirmesinin yanı sıra ülkenin gelişmesi için öncelikli ve özellikli bir alanda büyük yatırım ve harcama yapılmasını gerektiren projelerin, üniversitelerin ortak çalışmalarıyla yürütülmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından örnek olacak.”
Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da yönetmelikle kurulan NÖROM‘un ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, modelin Türkiye‘de ilk kez uygulanacağının altını çizdi.
Saraç, “Yeni YÖK, ülkenin kalkınma hedefleri doğrultusunda katma değer üretecek yükseköğretim Ar-Ge merkezleri ile ilgili yeni ve yenilikçi çalışmalarını sürdürecek.” ifadesini kullandı.
Diğer
Amerika, havadan içme suyu çıkarabilecek taşınabilir cihazlar geliştiriyor
Amerika DARPA, havadan içme suyu çıkarmak için taşınabilir üniteler geliştirmek üzere harekete geçti. Bazı sözleşmeler imzalandı bile!
İlginizi çekebilir: Evden çıkmadan makyaj ürünlerini denemek ister misiniz? Artık mümkün!
Havadan içme suyu elde edilecek!
Amerika Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) tarafından bir yıl önce tanıtılan, havadaki atmosferik suyun çıkarılmasına yönelik AWE programı uygulamaya koyuluyor.
DARPA, bazı özel kuruluşlarla beş geliştirme sözleşmesi imzaladı ve bir devlet kurumu ile de anlaşma imzaladı. DARPA, yeni malzemeler ve ilkelere dayalı olarak verimli, taşınabilir ve konumsal kullanım alanları görmeyi planlıyor.
Su olmadan insan yaşamı imkansız, ordular ve birlikler için önemi de aynı şekilde. Amerika da bu teknolojiyi ilk olarak orduları için kullanmayı planlıyor. AWE Program Yöneticisi Dr. Seth Cohen, “Temiz suya erişim askerler için kritik önem taşıyor ve mevcut su dağıtım operasyonları çok sayıda finansal, teknik ve lojistik zorluklar ortaya koyuyor” dedi. Bu nedenle, ABD ordusu, geliştiricilere, en kurak iklimde bile havadan su çıkarmak için verimli ve aynı zamanda taşınabilir cihazlar oluşturmaları için talepte bulundu.
Programa başvuran şirketlerin başvurularının gözden geçirilmesinin ardından, sözleşmeler GE Research, Physical Sciences, Honeywell International, Massachusetts Institute of Technology, University of Texas at Austin ve US Naval Research Laboratory‘ye verildi. DARPA bir basın bülteninde , “Yeni sorbentler geliştirmenin yanı sıra, AWE araştırmacılarının mevcut teknolojilere kıyasla boyutu, ağırlığı ve güç gereksinimlerini önemli ölçüde azaltarak yüksek derecede hareketli birlikler için uygunluklarını optimize etmek için sistemler tasarlamaları gerekecek” dedi.
Çalışma iki aşamada yürütülecek. İlk olarak, küçük mobil askeri gruplara hizmet vermek için taşınabilir bir kurulum oluşturulacak. İkinci olarak, günde 150 kişiye kadar içme suyu sağlamak için bir kamyon nakliye tesisi yapılacak. Basitçe söylemek gerekirse, bir seferi kurulum seçeneğine ve bir de konumsal bir seçeneğe ihtiyaç var. İkinci aşamada, yeni teknoljinin insani yardım görevlerinde de kullanılması gerekiyor.
Özet olarak bu teknoloji, ilk aşamada Amerikan ordusu için kullanılmaya başlanacak. Daha sonra ise halka ve suya ihtiyacı olan insanlara ulaşacak gibi görünüyor.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Senior_can, 6 saat önce
-
Canlı Kripto Para Fiyat Takibi
Yazan: bbozmen, 11 saat önce
-
Yazan: bbozmen, 11 saat önce
-
Okuma Önerisi: Kripto Para Birimlerinin Geçmiş Yıllara Dayanan Tarihi
Yazan: bbozmen, 11 saat önce
-
Yazan: eziodafirenze, 1 gün önce