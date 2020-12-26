Bu Hafta Sonu Yılbaşına Özel Fırsatlar MediaMarkt’ta!

MediaMarkt internet sitesinde bu hafta sonu yılbaşına özel fırsatlar dikkat çekiyor. Halen yılbaşı hediyesi almadıysanız mutlaka mediamarkt.com.tr adresine göz atmanızı öneriyoruz. Biz de bu indirimlerden bazılarını derledik.

Yılbaşına Özel Fırsatlar listesinde öne çıkan ürünler neler?

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Kadınlara özel bir hefiye olarak tercih edeibleceğiniz Babyliss markalı Super shine 230 saç düzleştirici hafta sonu fırsatı ile 399 TL avantajıyla MediaMarkt.com.tr’de!

İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz edecek şekilde tasarlanan Azur, güçlü ve sürekli buhar çıkışı sayesinde, kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için kumaşa %50’ye kadar daha fazla buhar nüfuz edebiliyor.

Tam manasıyla bir sağlık takibi saati olan FitBit Versa 2, ilk nesile göre yenilenerek karşımıza çıktı. Amazon Alexa desteği sunan saat 7/24 saat takibi, uyku takibi, SPO2 ölçümü gibi önemli özelliklere sahip.

Kablolu ve fiyat/performans bir oyuncu faresi arayanlar için bire bir olan G300S, ergonomik tasarımı ve bol tuşlu yapısıyla dikkat çekiyor. Giriş seviyesi bir oyuncu faresi olmasına rağmen rahat ve uzun ömürlü kullanımı sunuyor.

Hafta sonu fırsatlarında Logitech’in fiyat/performans odaklıo oyuıncu klavyesi olan G213 Prodigy, RGB aydınlatmasıyla dikkat çekiyor. Standart klavyelere göre 4 kat daha hızlı ve sağ üstteki medya kontrol tuşları ile rahat bir kullanım sağlıyor.

Harici depolama birimi olarak bol bol alan kazanabileceğiniz WD Element ailesi, yedekleme açısından en çok tercih edilen modellerden. 8 TB gibi geniş bir alana sahip olabileceğiniz bu model, fiyat avantajıyla MediaMarkt.com.tr’de!

Listelediğimiz ürünlerden çok daha fazlası 26-27 Aralık 2020 tarihlerinde Yılbaşı’na Özel Fırsatlar olarak MediaMarkt.com.tr üzerinde devam ediyor. Yılbaşı hediyenizi ararken bu fırsatı kaçırmayın!

Not: Bu içerik MediaMarkt desteği ile hazırlanmıştır.