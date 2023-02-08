Kripto para korsanları geçen yıl 3,8 milyar dolar çalarak kripto yatırımcıları için kayıtlara geçen en kötü yıl oldu ve bu rakam 2021’de 3,3 milyar dolardı. Blockchain analiz platformu Chainalysis’e göre, 32 ayrı saldırıda 775,7 milyon dolar çalındığı için Ekim ayı kripto para korsanlığı için şimdiye kadarki en büyük tek ay oldu.

Kurban olarak DeFi (Merkezi Olmayan Finans) protokolleri, bilgisayar korsanları tarafından çalınan tüm kripto paraların yüzde 82,1’ini oluşturdu, Rakamlara göre bu toplam 3,1 milyar dolar. 2021’de bu oran yüzde 73,3 tü. Bu 3,1 milyar doların yüzde 64’ü özellikle çapraz zincir köprü protokollerinden geldi.

Zincirler arası köprüler, kullanıcıların kripto paralarını bir blok zincirinden diğerine taşımasına olanak tanıyan protokollerdir; bu protokoller genellikle kullanıcının varlıklarını orijinal zincirdeki akıllı bir sözleşmeye kilitleyerek ve ardından ikinci zincirde eşdeğer varlıklar basarak gerçekleştirilir.

Siber suç sendikası Lazarus Group gibi Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanları, son birkaç yıldır açık ara en üretken kripto para korsanları oldu.

Rapora göre, 2022 yılında, çeşitli hack’lerde tahmini 1,7 milyar dolar değerinde kripto para çalarak kendi hırsızlık rekorlarını kırdılar.

Ayrıca bkz: Telegram Yeni Özelliklerle Güncellendi

Bu toplamın yaklaşık 1,1 milyar doları DeFi protokollerinin hacklenmesiyle çalındı ve bu da Kuzey Kore’yi 2022’de yoğunlaşan DeFi hackleme trendinin arkasındaki itici güçlerden biri haline getirdi.

Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanları, 2021 ve 2022’nin büyük bir bölümünde, hack’lerde çalınan kripto para birimlerini aklamak için neredeyse yalnızca Tornado Cash’i kullandı.

Raporda, Aralık 2022 ve Ocak 2023 döneminde Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanlarının miksere yaklaşık 24,2 milyon dolar değerinde toplam 1.429,6 Bitcoin gönderdiği belirtildi.