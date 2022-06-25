Kripto para birimi girişimi Harmony, dijital para birimlerinde 100 milyon dolar hırsızlıkla sonuçlanan bir siber saldırının hedefiydi. Şirket işgali bu Perşembe günü doğruladı.

Siber saldırı hakkında çok az ayrıntı var, ancak şirkete göre Horizon blok zinciri köprüsünü hedef aldı. Araç, örneğin ethereum ve bitcoin gibi farklı ağlar arasında jeton transferleri gerçekleştirmeyi mümkün kılar.

Twitter hesabında platform, “suçluyu belirlemek ve çalınan fonları geri almak için ulusal makamlar ve adli tıp uzmanlarıyla birlikte çalıştığını” söyledi. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), siber güvenlik şirketleri gibi soruşturmaya dahil olan kuruluşlardan biridir.

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1/ The Harmony team has identified a theft occurring this morning on the Horizon bridge amounting to approx. $100MM. We have begun working with national authorities and forensic specialists to identify the culprit and retrieve the stolen funds. More 🧵 — Harmony 💙 (@harmonyprotocol) June 23, 2022

Harmony yetkilileri Horizon saldırısının nasıl gerçekleştiğini söylemedi, ancak kötü niyetli kampanya için suçlanabilecek bireysel bir hesaba işaret etti. Başlangıç ​​ayrıca, bitcoin köprüsünün etkilenmediğini, ağla ilgili fonların ve varlıkların merkezi olmayan kasalarda saklandığını ve güvende kaldığını belirtti.

İçindekiler Kriptografik köprülere yönelik saldırılar arttı

Kriptografik köprülere yönelik saldırılar arttı

Harmony kripto para hırsızlığı, 2022’de bugüne kadar kriptografik köprüleri hedefleyen üçüncü saldırıydı. Önceki iki eylemde, siber suçlu grupları Şubat ayında Wormhole platformundan 300 milyon dolar ve Ronin köprüsünden 600 milyon dolardan fazla kripto varlık çıkarmayı başardı.

Farklı belirteç ağları arasında etkileşime izin verdikleri için, köprüler siber suçlular için ilginç bir hedef haline geldi. Nasıl çalıştıklarına dair ayrıntılı açıklamaların olmaması ve bazı operatörlerin anonim olması, teknolojiyi saldırılara karşı daha savunmasız hale getiriyor.