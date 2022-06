Kripto para birimi girişimi Harmony, dijital para birimlerinde 100 milyon dolar hırsızlıkla sonuçlanan bir siber saldırının hedefiydi. Şirket işgali bu Perşembe günü doğruladı.

Siber saldırı hakkında çok az ayrıntı var, ancak şirkete göre Horizon blok zinciri köprüsünü hedef aldı. Araç, örneğin ethereum ve bitcoin gibi farklı ağlar arasında jeton transferleri gerçekleştirmeyi mümkün kılar.

Twitter hesabında platform, “suçluyu belirlemek ve çalınan fonları geri almak için ulusal makamlar ve adli tıp uzmanlarıyla birlikte çalıştığını” söyledi. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), siber güvenlik şirketleri gibi soruşturmaya dahil olan kuruluşlardan biridir.

1/ The Harmony team has identified a theft occurring this morning on the Horizon bridge amounting to approx. $100MM. We have begun working with national authorities and forensic specialists to identify the culprit and retrieve the stolen funds.

More 🧵

— Harmony 💙 (@harmonyprotocol) June 23, 2022