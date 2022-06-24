Alphabet İtalyan casus yazılımının İtalya ve Kazakistan’da Google ve Apple akıllı telefonlarında casusluk yapmak için kullanıldığını doğruladı. Merkezi Milano’da olan RCS Lab şirketi, casus araçlarının geliştiricisi olarak hareket ediyor ve Avrupa polis birimleriyle çalıştı.

Reuters haberine göre Şirket, tüm ürün ve hizmetlerinin Avrupa yasalarına uygun olduğunu söylese de, RCS Lab, müşterilerinin herhangi bir yasa dışı faaliyetine göz yummadığını da yineliyor. 1993 yılında kurulan şirket, yalnızca Avrupa’da günde yaklaşık 10 bin hedefi işleyerek verileri, sesleri ve takip hedeflerini yakalayabilir.

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Ancak durum, bu tür bir davranışın “tehlikeli bilgisayar korsanlığı araçlarının çoğalmasına ve bu tür bir teknolojiyi şirket içinde geliştiremeyecek olan hükümetleri silahlandırmaya” yardımcı olabileceğini iddia eden Google’ı endişelendiriyor.

Citizen Lab’de dijital güvenlik araştırmacısı olan Bill Marczak için, casus yazılım Pegasus gibi bilinen en güçlü yazılım değil, ancak mesajları okuma ve şifreleri görüntüleme yeteneğine sahip. Google’da kıdemli bir araştırmacı olan Bill Leonard, aracın hedeflerinin hükümetle bir tür ilişkiye sahip olmasının mümkün olduğunu söylüyor.

Hem Google hem de Apple, Android ve iOS işletim sistemlerinde bu araçlara erişimi iptal etmek için zaten adımlar attı. Kazakistan ve İtalya hükümeti olayla ilgili henüz yorum yapmadı.