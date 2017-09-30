Güney Kore BitCoin Hakkında Çarpıcı Bir Karar Verdi!

Bilindiği üzere Çin Halk Cumhuriyeti, bu ayın başında ICO’ları (Bitcoin ve benzeri birimlerin) denetimini sıklaştırmıştı: Güney Kore de, Çin Halk Cumhuriyeti’ne benzer bir eylemde bulundu.

Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu, Bitcoin gibi kripto para birimlerini daha sıkı denetleme adına tüm ICO’ları yasaklamaya karar verdi. Yasağın ihlali “ağır cezalar” ile sonuçlanacak.

Bununla birlikte cezalarla ilgili tüm ayrıntılar duyurulmadı. Yasaklama kararı, Güney Koreli yetkililerin “ICO’lar’daki yükseliş ve düşüşler saptanamıyor. Biz de ülkemiz için doğru kararı veriyoruz.” ifadeleriyle duyuruldu.