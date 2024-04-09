Kuzey Amerika’daki milyonlarca kişi, tam güneş tutulması olayının heyecan verici geçişini izledi. Ancak, gün ilerledikçe ve güneşin parlaklığı azaldıkça, insanların Google’da “gözlerim ağrıyor” gibi aramaları hızla arttı.

Google Trendler, çevrimiçi kullanıcıların ne aradığını izlemenin bir yoludur ve dikkat çekici bir şekilde, son tutulma olayının ardından yapılan aramaların çoğu bu fenomenle ilgiliydi. “Tutulmanın fotoğrafını çekebilir misin?” gibi merak dolu sorular, günün en popüler konuları arasındaydı. Ancak, güneşin göz sağlığı üzerindeki etkileri hakkında endişelenenler için, “gözlerim ağrıyor” gibi aramalar da oldukça dikkat çekiciydi.

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Özellikle ABD’de, tam güneş tutulmasının zirvesine denk gelen saatlerde, Google’da “gözlerim ağrıyor” ifadesi hızla popülerlik kazandı. Ancak, güneş tutulmasının etkisi azaldıkça, aramaların sayısında belirgin bir düşüş gözlendi. Bununla birlikte, hala tutulmanın etkisinin devam ettiği bölgelerde, bu tür aramaların sayısı hala normalden daha yüksek seviyelerde seyrediyor.

Bu eğilim, son güneş tutulmasının Ağustos 2017’de yaşandığı zamanlarda da benzer şekilde görülmüştü. O dönemde de güneşe maruz kalan kişilerin göz ağrısı hakkında arama yapma eğilimi belirgin bir şekilde artmıştı.

Bugünkü durumda dikkat çeken bir diğer nokta ise, “gözlerim ağrıyor” gibi aramaların özellikle güneş tutulmasının güzergahı üzerinde yer alan Amerika Birleşik Devletleri’nde ani bir artış göstermesiydi. Özellikle New Hampshire, Batı Virginia, Arkansas, Indiana ve Rhode Island gibi eyaletlerde bu tür aramalarda belirgin bir artış yaşandı.

Bu artışın ardında yatan neden oldukça açıktı: Güneşe doğrudan bakmak, özellikle de koruyucu gözlük kullanılmadan, gözlere ciddi zararlar verebilir. Güneş tutulması sırasında dahi gözleri korumak önemlidir ve güneş gözlüğü seçimi konusunda dikkatli olunmalıdır. Ayrıca, güneşe maruz kaldıktan sonra göz ağrısı hissedenlerin tıbbi yardım almaları önemli.