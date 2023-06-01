Beklenen telefon sonunda Türkiye’de satışa çıkıyor! Yeni bir marka olan Nothing’in ilk telefonu Phone (1) artık resmi garantili bir şekilde tüketicilerle buluşuyor. Arka tarafındaki led ışıklarıyla dikkat çeken telefonun kutusundan neler çıkıyor, bu videoda hep beraber göz atıyoruz.

Nothing Phone (1) Teknik Özellikleri:

Tasarım: 159.2 x 75.8 x 8.3mm 193.5 gram

Ekran: 6.55” OLED FHD+ 120Hz HDR10+ 1 Milyar Renk

İşlemci: Snapdragon 778G+ (6nm)

RAM/Depolama: 8GB RAM 256GB Depolama

Kamera: 50MP + 50 MP, 16MP Ön kamera

Ses: Stereo Hoparlör

Batarya: 4500 mAh

Şarj: 33W Hızlı Şarj

Ağ Bağlantıları: WiFi 6 , Bluetooth 5.2, NFC , 5G

İçindekiler Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Nothing Phone (1) 8/256 GB fiyatı: 14 bin 999 TL

Nothing 45W hızlı şarj adaptör fiyatı: 599 TL

Nothing Phone (1) şeffaf kılıf fiyatı: 499TL

Nothing Ear (Stick) kulaklık fiyatı: 2 bin 999 TL

Renk seçenekleri: Siyah ve beyaz

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