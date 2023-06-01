Beklenen telefon sonunda Türkiye’de satışa çıkıyor! Yeni bir marka olan Nothing’in ilk telefonu Phone (1) artık resmi garantili bir şekilde tüketicilerle buluşuyor. Arka tarafındaki led ışıklarıyla dikkat çeken telefonun kutusundan neler çıkıyor, bu videoda hep beraber göz atıyoruz.
Nothing Phone (1) Teknik Özellikleri:
Tasarım: 159.2 x 75.8 x 8.3mm 193.5 gram
Ekran: 6.55” OLED FHD+ 120Hz HDR10+ 1 Milyar Renk
İşlemci: Snapdragon 778G+ (6nm)
RAM/Depolama: 8GB RAM 256GB Depolama
Kamera: 50MP + 50 MP, 16MP Ön kamera
Ses: Stereo Hoparlör
Batarya: 4500 mAh
Şarj: 33W Hızlı Şarj
Ağ Bağlantıları: WiFi 6 , Bluetooth 5.2, NFC , 5G
İçindekiler
Türkiye Fiyatı Belli Oldu
- Nothing Phone (1) 8/256 GB fiyatı: 14 bin 999 TL
- Nothing 45W hızlı şarj adaptör fiyatı: 599 TL
- Nothing Phone (1) şeffaf kılıf fiyatı: 499TL
- Nothing Ear (Stick) kulaklık fiyatı: 2 bin 999 TL
- Renk seçenekleri: Siyah ve beyaz
#Nothing #NothingPhone1 #unboxing