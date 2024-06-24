Gümrük tarihin en büyük kaçakçılığını engelledi. Çin gümrük yetkilileri, bir zanlının 1 milyon doların üzerinde değere sahip 596 Intel Xeon CPU’yu kaçırma girişimini engelleyerek büyük bir başarıya imza attı. Dünya genelindeki kaçakçılık vakalarına dair kapsamlı raporlarımıza rağmen, bu denli büyük çaplı bir olaya daha önce rastlanmamıştı. Bu tür olaylar, kaçakçıların bölgesel vergilerden ve politikalardan kaçmak için bilgisayar donanımını yasadışı yollarla taşımaya çalıştığı Çin’de sıkça yaşanıyor. 2022-2023 yılları arasında Çin’de kaçakçılık olaylarının toplam değeri 4 milyon doları bulmuştu ve bu rakam artmaya devam ediyor.

İçindekiler Gümrük 596 adet işlemciye el koydu

Gümrük 596 adet işlemciye el koydu

Hong Kong gümrüğü, Shenzhen Körfezi’nde sınırları geçen bir aracı durdurdu. Şüphe üzerine yapılan röntgen incelemesi, aracın yan bölmelerinde kaçak malzeme olduğunu ortaya çıkardı. Memurlar, arabanın plastik filme sarılı 596 Intel Xeon CPU taşıdığını belirledi ve bu durum, olayın tüm zamanların en büyük bilgisayar donanımı kaçakçılığı girişimlerinden biri olduğunu gösterdi.

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Kaçak işlemcilerin toplam maliyetinin 1,2 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Kaçakçılığın başarılı olması halinde zanlının 380 bin dolar civarında vergi kaçıracağı belirtiliyor ki bu, oldukça büyük bir meblağ. İşlemcilerin tam türü bilinmemekle birlikte, ürün değeri ve işlemcilerin genel şekli göz önüne alındığında bunların büyük olasılıkla sunucu sınıfı, daha eski nesil Intel Xeon CPU’lar olduğu düşünülüyor.

Son dönemde yaşanan yapay zeka çılgınlığı sırasında, benzer kaçakçılık olaylarına sıkça rastlanıyor. Karaborsa yapay zeka hızlandırıcıları ve diğer donanımlar, özellikle Çin’deki üçüncü taraf kaynak grupları tarafından sıkça kaçırılmaya çalışılıyor. Çin, yapay zeka ve bulut bilişimde baskın bir güç olarak öne çıkıyor, bu nedenle bölgede bu tür kaçakçılık olaylarının meydana gelmesi bekleniyor.

Kaçakçılıkla yakalanan zanlının şu anda yedi yıl hapis cezası ile karşı karşıya olduğu bildiriliyor. Bu durum, kaçakçılığın dünyanın her yerinde ciddi bir suç olarak kabul edildiğini ve ağır cezalarla sonuçlandığını gösteriyor.

Çin gümrük yetkililerinin bu büyük operasyonu, ülkedeki kaçakçılıkla mücadelenin ne denli kararlı ve etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu tür operasyonlar, yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek için kritik öneme sahip. Gelecekte, özellikle teknoloji ürünlerine olan talebin artmasıyla birlikte kaçakçılık girişimlerinin de artabileceği öngörülüyor. Ancak gümrük, bu tür faaliyetleri engellemek için her zaman tetikte olacak ve gerektiğinde hızlı ve etkili müdahalelerde bulunacak.

Bu olay, Çin’in teknoloji pazarında güçlü bir konumda olduğunu ve yasadışı faaliyetlerin bu durumu tehdit etmesine izin vermeyeceğini gösteriyor. Yasal yollarla ilerlemek isteyen şirketler ve bireyler için bu tür operasyonlar caydırıcı bir etki yaratıyor ve bölgedeki güvenliği artırıyor. Çin’in bu alandaki kararlılığı, global teknoloji pazarındaki dengeyi koruma açısından da büyük önem taşıyor.