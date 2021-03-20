Gucci, sanal spor ayakkabılar tasarladı!

Gucci, Roblox ve VRChat için sanal ayakkabılar tasarladı. Aynı zamanda kendiniz için de bu ayakkabılara sahip olabilirsiniz. Fakat bu ayakkabılar, sadece sanal ortamda kullanılabiliyor. Belirli bir miktar ödedikten sonra sanal ayakkabılara sahip olabilirsiniz.

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Gucci Virtual 25’e iki farklı uygulamadan sahip olabilirsiniz

Gucci, artırılmış gerçeklikle (AR) giyilebilen ayakkabı tasarladı. Aynı zamanda bu ayakkabıyı, Roblox ve VRChat gibi ortak uygulamalarda da kullanabilirsiniz. Tasarlanan bu ayakkabı, The Gucci Virtual 25 ismini aldı. Bilindiği üzere Gucci, parçalarının hemen hemen hepsini yüklü miktar paralara satıyor. Şaşırtıcı bir şekilde tasarladığı bu ayakkabı oldukça uygun bir fiyata sahip. Virtual 25’e Gucci’nin uygulamasından 12.99 Amerikan dolarına sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda, Wanna Kicks AR spor ayakkabı uygulamasından 8.99 dolara sahip olabilirsiniz.

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Roblox , Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi oyun platformu ve oyun yaratma sistemidir. Kullanıcıların oyunları programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan oyunları oynamasına olanak tanır. Roblox’a ücretsiz sahip olabilirsiniz. Yyun içi satın alımlar ise “ Robux ” adlı sanal para birimi üzerinden olur. Ağustos 2020 itibarıyla, Roblox’un 164 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı bulunmaktadır.

, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir oyun platformu ve oyun yaratma sistemidir. Kullanıcıların oyunları programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan oyunları oynamasına olanak tanır. Roblox’a ücretsiz sahip olabilirsiniz. Yyun içi satın alımlar ise “ ” adlı sanal para birimi üzerinden olur. Ağustos 2020 itibarıyla, Roblox’un aylık aktif kullanıcısı bulunmaktadır. VRChat, Graham Gaylor ve Jesse Joudrey’nin oluşturduğu, oynaması ücretsiz, çok oyunculu bir çevrimiçi sanal gerçeklik sosyal platformudur. Oyuncuların başkalarıyla 3D karakter modelleri olarak etkileşime girmesini sağlar.

Gucci Virtual 25 spor ayakkabıyı, Gucci kreatif direktörü Alessandro Michele tasarladı. Bununla birlikte ayakkabı, herkes için uygun olmayan, kalın, neon yeşili ve pembe bir görünüme sahip. Ayakkabı, tüm Gucci ayakkabıları ve kıyafetlerinin sahip olduğu “GC” logosuna sahip. Aynı şekilde aşırılık ve farklı görünümü de bünyesinde barındırıyor. Ayakkabının tabanı şişirilebilir bir özelliğe sahip. Tabii ki bu özellik de diğer özellikler gibi sanal.

Bu ayakkabılar, pazarlama için artırılmış gerçeklik konusunda uzman olan Wanna ile ortaklaşa oluşturuldu. Şirket, spor ayakkabılarını sanal olarak denemek için zaten bir uygulamaya sahip. Virtual 25’ler Wanna’nın uygulamasında daha ucuza satılıyor. Ancak Roblox ve VRChat gibi diğer uygulamalarda bu ayakkabılara sahip olmak istiyorsanız Wanna’nın uygulamasından almanız yeterli olmayacaktır. Bu uygulamalarda Virtual 25’i kullanmak istiyorsanız Gucci’nin uygulamasından satın almanız gerekmektedir.