Genel
Gucci, sanal spor ayakkabılar tasarladı!
Gucci, Roblox ve VRChat için sanal ayakkabılar tasarladı. Aynı zamanda kendiniz için de bu ayakkabılara sahip olabilirsiniz. Fakat bu ayakkabılar, sadece sanal ortamda kullanılabiliyor. Belirli bir miktar ödedikten sonra sanal ayakkabılara sahip olabilirsiniz.
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Gucci Virtual 25’e iki farklı uygulamadan sahip olabilirsiniz
Gucci, artırılmış gerçeklikle (AR) giyilebilen ayakkabı tasarladı. Aynı zamanda bu ayakkabıyı, Roblox ve VRChat gibi ortak uygulamalarda da kullanabilirsiniz. Tasarlanan bu ayakkabı, The Gucci Virtual 25 ismini aldı. Bilindiği üzere Gucci, parçalarının hemen hemen hepsini yüklü miktar paralara satıyor. Şaşırtıcı bir şekilde tasarladığı bu ayakkabı oldukça uygun bir fiyata sahip. Virtual 25’e Gucci’nin uygulamasından 12.99 Amerikan dolarına sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda, Wanna Kicks AR spor ayakkabı uygulamasından 8.99 dolara sahip olabilirsiniz.
- Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi oyun platformu ve oyun yaratma sistemidir. Kullanıcıların oyunları programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan oyunları oynamasına olanak tanır. Roblox’a ücretsiz sahip olabilirsiniz. Yyun içi satın alımlar ise “Robux” adlı sanal para birimi üzerinden olur. Ağustos 2020 itibarıyla, Roblox’un 164 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı bulunmaktadır.
- VRChat, Graham Gaylor ve Jesse Joudrey’nin oluşturduğu, oynaması ücretsiz, çok oyunculu bir çevrimiçi sanal gerçeklik sosyal platformudur. Oyuncuların başkalarıyla 3D karakter modelleri olarak etkileşime girmesini sağlar.
Gucci Virtual 25 spor ayakkabıyı, Gucci kreatif direktörü Alessandro Michele tasarladı. Bununla birlikte ayakkabı, herkes için uygun olmayan, kalın, neon yeşili ve pembe bir görünüme sahip. Ayakkabı, tüm Gucci ayakkabıları ve kıyafetlerinin sahip olduğu “GC” logosuna sahip. Aynı şekilde aşırılık ve farklı görünümü de bünyesinde barındırıyor. Ayakkabının tabanı şişirilebilir bir özelliğe sahip. Tabii ki bu özellik de diğer özellikler gibi sanal.
Bu ayakkabılar, pazarlama için artırılmış gerçeklik konusunda uzman olan Wanna ile ortaklaşa oluşturuldu. Şirket, spor ayakkabılarını sanal olarak denemek için zaten bir uygulamaya sahip. Virtual 25’ler Wanna’nın uygulamasında daha ucuza satılıyor. Ancak Roblox ve VRChat gibi diğer uygulamalarda bu ayakkabılara sahip olmak istiyorsanız Wanna’nın uygulamasından almanız yeterli olmayacaktır. Bu uygulamalarda Virtual 25’i kullanmak istiyorsanız Gucci’nin uygulamasından satın almanız gerekmektedir.
Genel
Life is Strange Eylül’de geliyor!
Life is Strange, Eylül’de yeni serisini oyuncuyla buluşturuyor. Aynı zamanda oyunun orijinali düzenlenme aşamasında. 10 Eylül’de çıkacak olan oyun, oyuncuları oldukça heyecanlandırıyor.
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Life is Strange 10 Etlül’de oyuncuyla buluşuyor!
- True Colors:üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanan bir grafik maceradır. Oyuncu, Haven Springs’in kurgusal ortamında çeşitli yerleri keşfetme yetisine sahiptir. Aynı zamanda oynanamayan karakterlerle de iletişim kurar.
- Koruyucu bir ailede büyüyen ve sorunlu bir çocukluk geçiren genç bir Asyalı-Amerikalı kadın olan Alex Chen, sekiz yıl sonra kardeşi Gabe ile onu geri dönmeye teşvik ettiğinde yeniden bir araya gelir. Gabe, gizemli bir kazada ölür. Daha sonra Alex, renkli auralar olarak algıladığı güçlü duyguları okuyup değiştirmesine olanak tanıyan, psişik empati gücünü kullanarak kazanın arkasındaki gerçeği araştırır. Alex, yol boyunca Colorado’nun pitoresk dağ kasabası Haven Springs’in birçok vatandaşıyla tanışır ; bunlardan ikincisi Before the Storm’da yer alan Ryan ve Steph gibi iki potansiyel aşk ilgisi de vardır.
10 Eylül’de oyuncularla buluşacak olan Life is Strange’e, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serisi X /S ile sahip olabilirsiniz. Oyunun geliştirici şirketi ise Before the Storm‘da da çalışan Deck Nine. Serideki önceki oyunlardan farklı olarak Life is Strange: True Colors’ın tüm bölümleri lansmanda yer alacak. Lansmanda oyunun bir kısmı oynanabilir. Ya da her seferinde bir bölümü ele almak için bölüm arası kullanılabilir.
Ek olarak Square Enix, Life is Strange Remastered Collection‘ı duyurdu. Bu derleme, orijinali ve onun ön filmi Before the Storm’un gelişmiş sürümlerini içeren bir derleme. Düzenlenen bu koleksiyon birçok yeniliği içinde barındırıyor. İyileşen animasyonlar ve görseller bu yeniliklerin içerisinde yer alıyor.
Remastered Collection’ın henüz çıkış tarihi yok. Ancak Square Enix oyunu bu sonbaharda PC, PS4, Xbox One ve Stadia‘da yayınlamayı hedefliyor. Life is Strange: True Colors’ın Ultimate Edition’ı satın alanlar , Remastered Collection’ın bir kopyasını alacaklar. Ancak oyuncular oyunu bağımsız olarak da alabilecekler.
Oyuncular yakında gelecek oyun serisini ve hikayeyi merak ediyorlar. Bununla birlikte oyunun etkisi ise merak konusu.
Genel
Twitter, Türkiye’ye temsilci atayacak
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul etti. Bu kararın ardından ülkemizde hala temsilcilik açmayan tek sosyal ağ olarak Pinterest kaldı.
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1 Ekim 2020 itibarıyla yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası ile birlikte Türkiye’de faaliyet gösteren ve günlük ziyaretçi sayısı 1 milyondan fazla olan platformlara temsilci atama zorunluluğu gelmişti. Bu süreçte temsilcilik açmayan firmalar kademeli olacak şekilde başta para cezası sonrasında ise bant kısıtlamasıyla karşılaşacaktı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter platformunun da Türkiye’de temsilci bulunduracağını açıkladı.
Artık Twitter da Türkiye'de temsilci bulunduracak!
Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Twitter da temsilci atayacağını bildirdi. pic.twitter.com/LoVlmvpiOc
— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) March 19, 2021
Twitter hesabından açıklama yapan Sayan; “Artık Twitter da Türkiye’de temsilci bulunduracak!
Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Twitter da temsilci atayacağını bildirdi. Sosyal ağların Türkiye’de temsilci bulundurması; vatandaşlarımızın hak ihlallerinin giderilmesi adına muhatap bulunması açısından büyük önem taşıyor.
İnternet trafiği bant genişliğinin daraltılması yaptırımı uygulanmadan; Twitter’ın da 7253 sayılı kanunun getirdiği yükümlülükleri yerine getireceğini açıklaması sevindirici.
Twitter tarafından bildirilen temsilci atama kararı ile birlikte Pinterest dışında ülkemizde temsilcisi olmayan sosyal ağ sağlayıcısı kalmadı. Temsilci atamaya yönelik Pinterest‘in yaptığı çalışmaları da yakından takip ediyoruz” dedi.
Son olarak Twitter tarafından konu ilgili olarak; “Türkiye’de hizmet sunmaya yönelik devam eden çabalarımız kapsamında, kısa süre önce değiştirilen 5651 sayılı İnternet Yasasını yakından inceledik. Twitter’ın Türkiye’de onu kullanan herkesin kullanımına açık kalmasını sağlamak için bir tüzel kişilik oluşturmaya karar verdik.
Türkiye’de Twitter kullanan kişilerin seslerini ve verilerini korumaya kararlıyız. Hükümetten ve kolluk kuvvetlerinden gelen talepleri nasıl ele aldığımız konusunda şeffaf olmaya devam edeceğiz.
Türkiye’deki kamusal sohbeti; korumak, insanları bu sohbete erişmeleri için güçlendirmek ve değerlerimizi savunmak için çalışmaya devam edeceğiz ” denildi.
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Genel
WhatsApp ve Instagram platformlarına erişim sorunu yaşanıyor
Sosyal medya devleri, Whatsapp ve Instagram platformları bağlantı sorunu ile gündemde. Kullanıcılar yaşadıkları sorunu Twitter’dan dile getirdi.
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Mobil cihazlarda yaşanan Whatsapp ve Instagram uygulaması kopukluklarla gündeme geldi. İki sosyal medya devinde aynı anda bağlantı problemi yaşandı.
Kullanıcılardan gelen bilgilere göre sosyal medya uygulaması Instagram’da ana sayfa akışı yenilenmiyor, mesajlar iletilmiyor ve diğer pek çok özellik çalışmıyor. WhatsApp için de benzer şekilde mesajların iletilmediği, sesli ve görüntülü çağrıların çalışmadığı aktarılıyor.
Whatsapp ve Instagram’da yaşanan sorun bir başka sosyal medya platformu olan Twitter’da gündeme geldi. Sosyal medyada yaşanan sorunlar ilgili binlerce mesaj paylaşıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Uluslararası Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) raporuna göre WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintilerin global çapta ve yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi.
USOM raporuna göre WhatsApp ve İnstagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurtdışı kaynaklıdır.
Yerli uygulamalarımız olan Yaay ve BİP uygulamalarımızda herhangi bir hizmet kesintisi bulunmamaktadır.
Yerli ve milli servisleri destekliyoruz. pic.twitter.com/3B86lFE00h
— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) March 19, 2021
Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; “USOM raporuna göre WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurtdışı kaynaklıdır. Yerli uygulamalarımız olan Yaay ve BİP uygulamalarımızda herhangi bir hizmet kesintisi bulunmamaktadır. Yerli ve milli servisleri destekliyoruz” dedi.
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Life is Strange Eylül’de geliyor!
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