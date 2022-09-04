HUAWEI, İstabul’da yapılan bölgesel lansmanıyla birlikte birçok ürün tanıtmıştı. Bunlardan birisi de HUAWEI MateBook 16S modeli oldu. Sunmuş olduğu ekran ve performans ve batarya özellikleriyle öne çıkan modeli bu videoda inceliyoruz.

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HUAWEI MateBook 16S’in tasarımından bahsedecek olursak eğer, isminden de anlaşılacağı üzere 16 inç boyutunda bir ekranı bulunuyor. Arka kapaktaki HUAWEI logosu ise markanın benliğini yansıtıyor. Daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla hoparlörleri klavyenin sağ ve soluna taşıyan marka burada da kullanıcısına daha üstün bir ses performansı sunmayı hedefliyor. Ayrıca geliştirilen bir diğer nokta ise portlar. Sağ tarafında 2 adet USB-A 3.2 Gen 1 çıkışı bulunurken sol tarafında ise 2 adet USB-C çıkışı bulunuyor. Bu portlar sayesinde Thunderbolt 4 bağlantısı yapabilmesinin yanında veri alışverişi, şarj ve DisplayPort desteği de sunuyor. Buna ek olarak 4K çözünürlükte 60fps’e kadar destek sunan bir HDMI çıkışı da bulunuyor. Böylece monitörlere ve televizyonlara bilgisayar ekranının görüntüsünü kesintisiz bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Bununla birlikte 3.5 mm kulaklık ve mikrofon 2’si 1 arada jak çıkışı da bulunuyor.

MateBook 16S’in en güçlü yanlarından birisi de ekranı. 16 inç boyutundaki bu ekran 2,5K 2520 × 1680 çözünürlük sunabiliyor. IPS ekran yapısına sahip olan bu ekran 3:2 ekran formatına sahip. Böylece içerikleri daha geniş bir alanda görüntüleyebiliyorsunuz. Bununla da kalmıyor MateBook 16S 1,07 milyar renk gösterebiliyor. Bu sayede renk geçişleri olabildiğince pürüzsüz tutulmuş. Referans monitörlerde olan özelliklerden birisi △E 1 oranına sahip olması ve %100 sRGB desteklemesiyle de olabilecek tüm özellikleri içerisinde barındırıyor. Ayrıca bu ekranın başarısı, TÜV Rheinland Renk Doğruluğu, Kararlılık Sertifikası, Düşük Mavi Işık Sertifikaları almasıyla da kanıtlanıyor. DC Dimming ve Flicker Free özellikleriyle göz sağlığınızı da koruyor, uzun süre ekrana baksanız bile gözlerinizde herhangi bir ağrı oluşturmuyor. 300 nit parlaklık değeriyle de ofis ortamında yeterli değeri sunuyor. 178 derecelik görüş açısıyla sağ ve sol taraftan görüntü bozulması da yapmıyor. İnce çerçeveleri sayesinde de %90 ekran gövde oranını sağlıyor. Dokunmatik ekran olması da kullanım sırasında esneklik sağlıyor. Böylece herhangi bir sunum yaparken ya da bir dokümanda gezinirken mause veya trackpad kullanmanıza da gerek kalmıyor.

HUAWEI MateBook 16S performans tarafında da çok güçlü. İçerisinde iki farklı işletim sistemiyle tercih edebileceğiniz bilgisayar Intel EVO platformuna sahip. Bu sayede işlemcinin verimliliği ve performansı da üst seviye de tutuluyor. 12. Nesil Intel Core™ i9-12900H işlemci ya da 12. Nesil Intel® Core™ i7-12700H işlemci ile satın alınabiliyor. İncelediğimiz ürün ise i7-12700H işlemcili model olduğunu hatırlatalım. Ayrıca Intel Iris Xe grafik birimi ile günlük işlerinizin dışında Photoshop, ve kurgu işlemleri gibi zorlayıcı durumlarda da başarılı bir performans sergiliyor. İçerisinde LPDDR5 16GB RAM ile birlikte 1TB depolama ile geliyor. Bu kadar güçlü bir bilgisayarın soğutma performansını da üst seviyeye çıkaran marka, çift HUAWEI Shark Fin fanı kullanmış. Ek olarak çift ısı borusu ile soğutma performansı üst seviyeye çıkarılmış. Thunderbolt 4 desteğiyle 40Gbps’ye kadar çift yönlü bant genişliği de sunarken EVO platformu sayesinde iki adede kadar 4K 60 Hz monitör desteği, Wi-Fi 6E bağlantısıyla da 2,4 Gbps’ye kadar hız, daha düşük gecikme süresi sunabiliyor.

Ekran ve işlemci konusunda bu kadar güçlü bir bilgisayar bataryasıyla da güçlü olmak zorunda. HUAWEI de bunun farkında olduğundan dolayı Matebook 16S modelinin içerisine 84Wh’lik bir batarya konumlandırmış. Bu batarya ile 11 saat video oynatabilme ve9 saat ofis çalışması yapabildiğini iddia eden bilgisayar günlük kullanımda bunu gerçekten de yapabiliyor. Gün boyu sizinle çalışan MateBook 16S bataryasıyla da kullanıcısını memnun ediyor. Eğer bataryanız azalırsa da i7 versiyonunda sunulan 90W, i9 versiyonunda sunulan 135W gücündeki şarj aletiyle hızlı bir şekilde dolum yapabiliyor. 30 dakikalık şarj ile %45-50 aralığında dolum sağlayabiliyor.

HUAWEI cihazlarıyla sorunsuz veri alışverişi, ekran yansıtma iletişimlerini kurabilen MateBook 16S, PC Cloud Depolama Çözümü ile de tablette veya telefonunuzda oluşturduğunuz verilerinize bilgisayar üzerinde göz atabiliyorsunuz.

Sizce HUAWEI MateBook 16S yapılan yenilikler ve geliştirmelerle beraber nasıl bir bilgisayar olmuş, yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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