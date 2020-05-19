Oyun
GTA Online’daki hile sorunu tavan yaptı!
GTA Online‘daki hile sorunu tavan yaptı! Epic’in GTA 5 hediyesiyle beraber GTA Online‘daki hile sorunları tekrar gündeme geldi.
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Epic Store‘da GTA 5‘in bedava sunulması sonrasında GTA Online’daki hile problemleri tekrar gündeme geldi. Hafta sonu GTA Online sunucularının yükü kaldıramaması dikkat çekti. Bu sorun, Epic‘in hediyesi sonrası artan kullanıcı sayısı kadar oyuncuların yaptığı modlamalarında da bir sonucu. Modlama konusunda Rockstar‘ın fazla müdahele etmemesinin sebebi de PC‘deki GTA oyuncularının bu modlamaları çok kullanması ve herhangi bir engelde ilginin düşebileceği endişesi olarak gösteriliyor. Modlamalar sayesinde oyuncular üstün güçlü karakterlere sahip olabiliyor bu da diğer oyuncuların oyun keyfi açısından olumsuz bir durum oluşturuyor.
Epic‘in GTA 5 hediyesinden söz etmişken, 21 Mayıs‘a kadar GTA 5‘i Epic Store kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebileceğinizi de hatırlatmak isteriz….
Haber
Sızıntı: Bloodborne, PC platformuna geliyor!
Bugün ortaya çıkan yeni bir sızıntı, diğer dikkate değer PlayStation’a özgü oyunların yanı sıra yakın gelecekte Bloodborne’un de PC platformuna gelebileceğini gösteriyor.
PlayStation 4 özel oyunu olarak tasarlanan ve çılgın satış rakamları yakalayan Bloodborne’un PC platformu için yayınlanacağı iddia edildi. Yapımcı firmanın birçok oyununun hali hazırda PC portu ile geldiğini düşündüğümüzde ihtimalin gerçekleşmesi olası görünüyor.
From Software’in, en yeni oyunu Sekiro: Shadows Die Twice zaten PC platformunda mevcut. Aynı zamanda Bloodborne ile beraber firmaya ait sadece iki oyunun PC platformunda yer almadığını düşündüğümüzde olasılığın doğru olma ihtimali yükseliyor. From Software önceden de yaptığı gibi, öncelikle PlayStation için piyasaya sürdüğü yapımı, PC platformu için de kolayca geliştirebilecek gibi görünüyor.
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Sızıntı, Bloodborne ekibiyle bağlantıda olduğu bilinen ve özel bir geliştirici grubunda yer alan isimsiz bir bireyden geliyor. Bahsi geçen sızıntı mesajı, Bloodborne’un hali hazırda PC için geliştirilme aşamasında olduğunu doğruluyor. Ancak oyun aktif olarak geliştirilme sürecinde bulunsa da, çıkışının 10 ile 12 ay kadar sürebileceği söyleniyor. Ayrıca, birçok PlayStation özel oyununun, PC için geleceği ve Horizon Zero Dawn’ın platforma gelen son oyun olmayacağı belirtiliyor.
Hem Horizon hem de Death Stranding bu yaz PC için piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. PlayStation 5’in gerçek tanıtım tarihi ve çıkışı yaklaşırken, özel oyunların PC yolculuğu hakkında yeni detaylar duyacağımız da kesinleşmiş oldu. Bakalım, konsol kullanıcıları tarafından çok sevilen Soul-RPG türü yapım, PC portunda bizler için neler sunacak.
Haber
Epic Games’in hediye ettiği tüm oyunların toplam değeri ortaya çıktı
Epic Games Store’un bugüne kadar hediye ettiği tüm oyınların toplam değeri ortaya çıktı. İlk lansmanından sonra Fortnite gibi büyük bir kozu elinde bulunduran Epic Games’in yeni bir mağaza kurduğunu öğrenmiştik. İlk etapta kullanıcılar, yeni mağazanın, Steam gibi güçlü bir rakibi varken kullanıcıları kendisine nasıl çekeceği merak konusuydu.
Epic Games çok geçmeden, haftalık rutinler halinde ücretsiz olarak sağladığı oyunlarla, kullanıcılara diğer platformların aksine neden kendi mağazalarını tercih etmeleri gerektiğini böylece göstermiş oldu. Yaklaşık Aralık 2018’den bu yana her hafta belirli ücretsiz oyunları, kütüphanelerimize kalıcı şekilde ekleyebilmemizi sağlayan platformun bugüne kadar 2000 dolar değerinde hediye dağıttığı ortaya çıktı.
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Bu hafta GTA 5’i ücretsiz ve kalıcı olarak sunan platform dünya genelinde ve ülkemizde büyük ses getirdi. Özellikle ülkemizde Grand Theft Auto serisine verilen önemi düşündüğümüzde, oyuncu olsun olmasın tüm insanların hediye fırsatından yararlanmak istediğini gördük. Halen dağıtımı bitmeyen GTA 5, Epic rakibi Steam üzerinde 29,99 dolarlık bir satış fiyatına sahip. Epic Games’in oyunu ücretsiz olarak verdiğini düşündüğümüzde belki de oyun tarihinin en büyük anlaşmalarından birine tanık oluyoruz.
Firmanın bugüne kadar 108 farklı oyun sağlayarak, kütüphanemize değeriyle 2000 doları geçen yapımlar kazandırması ve çeşitli kupon kampanyalarıyla ilgi toplaması Steam’in artık Epic Store gibi bir rakibi olduğunu doğrular nitelikte.
Oyun
Ubisoft, Google ve Apple’a telif davası açıyor!
Ünlü oyun firması Ubisoft, telif hakkı sebebiyle Google ve Apple‘a dava açma kararı aldı. Firmanın, iki şirketin mobil mağazasında yer alan Rainbow Six Siege benzeri bir oyun nedeniyle böyle bir karar aldığı öğrenildi.
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Ubisoft iki şirkete aynı sebepten dava açıyor!
Ubisoft firmasının sevilen yapımı olan Rainbow Six Siege oyununun, oldukça benzerinin Google Play Store ve AppStore içerisinde yer alması ortamı kızıştırdı. Area F2 isimli oyunun, Rainbow Six Siege oyununun iddialara göre neredeyse “karbon kopyası” olması Ubisoft cephesini çileden çıkardı. Firmanın bu oyunu kaldırması için daha önceden Google ve Apple firmalarına uyarı gönderdiği de öğrenildi. Ancak iki firma da bu işe yanaşmazken, Ubisoft sıradaki hamleyi telif davası açarak buldu. Görsel sunumun ve oyunun bazı mekaniklerinin kopyalandığını iddia eden firma Los Anglese Federal Mahkemesi‘ne dava başvurusunda bulundu.
Mobil oyun dünyasında, büyük oyunlardan esintiler her zaman olağan bir durum iken, Ubisoft firmasının bu denli agresif aksiyonlar alması da işin ciddiyetini gözler önüne serdi. Area F2 oyununun davaya göre geleceği belli olacakken, yapımcı firma şu an için sessiz kalmayı tercih ediyor. ABD sınırları içerisinde -eğer Ubisoft’un iddiaları doğruysa- büyük bir suç olarak görülen bu mesele bakalım nasıl sonuçlanacak. Hali hazırda Google Stadia için de Google ile iş birliğini sürdüren firma, acaba bu konuda da bir aksiyon alacak mı ilerleyen günlerde göreceğiz. Ancak oyun dünyası şimdilik bu gündem ile bir süre daha meşgul olacak gibi duruyor.