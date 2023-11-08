Oyuncuların merakla beklediği GTA 6 hakkında yeni bilgiler geldi. Bloomberg‘ın raporuna göre Rockstar Games, 2013 yılında çıkardığı büyük başarı yakalamış olan Grand Theft Auto V’in beklenen devamı Grand Theft Auto 6’yı bu haftanın başlarında resmi olarak duyurmak için hazırlanıyor.

İçindekiler GTA 6 gümbür gümbür geliyor

GTA 6 gümbür gümbür geliyor

GTA V, Eylül ayında 10. yılını doldurarak büyük bir başarıya imza attı ve tüm zamanların en çok satan ikinci video oyunu unvanını kazandı. 2023 itibarıyla ise mali açıdan en başarılı eğlence ürünlerinden biri haline gelerek yaklaşık olarak 8 milyar dolar gelir elde etti. Rockstar’ın ana şirketi Take-Two Interactive’ın CEO’su Strauss Zelnick, “Rockstar Games ekibi, markalarının her oyununda olduğu gibi, sektörümüze ve eğlence dünyasına yaratıcı açıdan önemli katkılarda bulunmayı sürdürüyor.” şeklinde konuştu ve oyunun gelişimiyle ilgili bilgi verdi.

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Geçen yılın Eylül ayında, oyunun yapım aşamasında olan bazı videolar internet forumlarına sızdırıldı. Bu videoların bazıları neredeyse bir yıllık olduğu belirtildi. Videolar, GTA VI’nin modern Vice City atmosferini ve karakterler arasındaki diyalogları gösterdi. Rockstar, sızıntının bir “veri ihlali” olduğunu doğruladı ve Zelnick, herhangi bir maddi kaybın yaşanmadığını ancak şirketlerin siber güvenlik konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Bu hafta yapılan duyurunun ardından, Rockstar Games’in muhtemelen 7 Aralık 2023 tarihindeki The Game Awards etkinliği sırasında Grand Theft Auto’nun 25. yıl dönümü kutlamalarının bir parçası olarak Aralık ayında oyunun tanıtım videosunu yayınlaması bekleniyor. Bakalım çıktığında yılın oyunu olacak olan GTA 6 söylendiği gibi önümüzdeki haftalarda karşımızda olacak mı?