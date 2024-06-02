GTA 6 PC Sürümü gecikebilir. Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan GTA 6, konsollar için duyurulmuş olmasına rağmen, PC sürümü hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Yeni oyunun, ilk olarak 2013 yılında konsollara çıkan ve 2015’te PC oyuncularıyla buluşan GTA 5‘in izlediği stratejiye benzer bir yol izlenip izlenmeyeceği merak konusu. Take-Two CEO’su Strauss Zelnick, GTA 6 PC sürümü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

GTA 6 PC Ne Zaman Çıkacak? Yine Gecikebilir!

Take-Two CEO’su Zelnick, GTA 6 PC sürümü hakkında, “Rockstar’ın platformlara yönelik daha önce de gördüğümüz bir yaklaşımı var ve zamanı geldiğinde daha fazla duyuru yapacaklar” diyerek konuyu Rockstar’a bıraktığını belirtti. Oyun, PS5 ve Xbox Series X/S için resmi olarak duyurulmuş olsa da, PC sürümü ile ilgili belirsizlik devam ediyor.

GTA 6 için henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmadı. Ancak Take-Two Başkanı Karl Slatoff’un daha önce yaptığı bir konuşmada, oyunun 2025 yılının sonbaharında piyasaya sürüleceğini belirtmişti. Bu açıklama, oyuncuların bekleyişini biraz daha uzatacak gibi görünüyor.

GTA 6 fiyatı da merak konusu. Günümüzde büyük bütçeli oyunlar genellikle 70 dolar üzerinden çıkış yapıyor. Ancak bazı kaynaklar, GTA 6’nın 100 dolara kadar çıkabileceğini belirtiyor. Türkiye’deki oyuncular için bu fiyatın 3000 TL’yi bulabileceği konuşuluyor. Bu da ülkemizde zaten uçmuş olan oyun fiyatları için yeni bir seviye olacaktır.

GTA 5, çıkışının üzerinden on yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen hala Steam’de en çok oynanan oyunlardan biri olmayı sürdürüyor. Bu durum, Rockstar Games’in PC sürümünü daha geç çıkarmasına yol açabilir. Şirket, oyuncuların büyük bir kısmını konsollara çekmeyi amaçlayabilir. Bu nedenle GTA 6 PC sürümünde bir gecikme öngörülüyor.

Tüm bu belirsizliklere rağmen, GTA 6 PC sürümü için büyük bir beklenti var. Rockstar Games’in, önceki oyunlarında olduğu gibi PC oyuncularını bekletip bekletmeyeceği ise zamanla belli olacak. Oyun dünyası, GTA 6’nın çıkışını dört gözle bekliyor ve her yeni bilgi, heyecanı biraz daha artırıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce GTA 6 ne zaman çıkacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!