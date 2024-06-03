iOS 18 AI özelliklerini kullanmak isteyenler en güçlü iPhone modellerine para saçmak zorunda kalabilir. Apple’ın 10 Haziran’da düzenleyeceği WWDC 2024 etkinliği sırasında iOS 18 güncellemesinin önizlemesini sunarak yapay zeka girişimini başlatması bekleniyor. Asıl heyecan ise Eylül ayında güncellemenin uygun iPhone kullanıcılarına sunulmaya başlamasıyla yaşanacak. Bu güncelleme şimdiden tüm zamanların en büyük iOS güncellemesi olarak adlandırılıyor. iOS 18 AI özelliklerini kullanmak istiyorsanız iPhone 15 Pro modellerinden birine sahip olmanız gerekebilir. iOS 18 yapay zeka özellikleri paralı olmayacak ama…

iOS 18 AI Özellikleri iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max’e Özel Olabilir: Yapay Zeka Kullanmak İsteyen Yandı

İlk olarak iOS 18 AI özellikleri hakkında bilgi verelim. Mesajlar, Notlar, Safari ve Sesli Notlar gibi çeşitli uygulamalarda ekrandaki içeriğin yapay zeka tabanlı özetlerini görmeyi bekliyoruz. Apple, hız ve gizlilik için çoğu yapay zeka görevinin cihaz üzerinde gerçekleştirilmesini sağlamaya çalışıyor.

Cihaz üzerinde halledilemeyen görevler ise Apple’ın M2 Ultra çipi tarafından desteklenen bulut tabanlı sunuculara gönderilecek. Bloomberg’e göre, bazı cihaz içi yapay zeka özelliklerinin bir iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max veya daha sonraki bir modelin kullanılmasını gerektireceği belirtiliyor. Yani iOS 18 AI özelliklerini eksiksiz şekilde kullanmak istiyorsanız cebinizden 75 bin TL çıkması gerekebilir.

Yeni yapay zeka özelliklerinden bazılarının iPhone 15 Pro serisiyle sınırlandırılmasının, 2023 Pro modellerine güç veren 3nm A17 Pro uygulama işlemcisiyle bir ilgisi olabilir. Öte yandan iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, 4nm A16 Bionic ile donatıldığını hatırlatalım. Yapay zekayı hızlandırmak için kullanılan A17 Pro’daki Neural Engine, A16 Bionic tarafından kullanılandan iki kat daha hızlı ve saniyede 35 trilyona kadar işlem yapabiliyor.

Yine de, Apple yapay zeka özelliklerinin bir önizlemesini denemek için iOS 18 beta programına kaydolmayı planlamıyorsanız ve yeni bir iPhone satın almayı düşünüyorsanız, koşup bir iPhone 15 Pro veya iPhone 15 Pro Max satın almanız için hiçbir neden yok.

Eğer iPhone 14 Pro serisi ya da daha eski bir telefona sahipseniz ve iPhone’unuzu yükseltmeyi ya da iPhone’a geçmeyi planlıyorsanız, bu noktada yapabileceğiniz en iyi şey 2024 iPhone 16 Pro ya da iPhone 16 Pro Max‘in piyasaya sürülmesini beklemek olacaktır. Çünkü aynı zamanda Apple yapay zeka özellikli iOS 18 güncellemesini de bu aşamada kullanıcılarla buluşturacak.

WWDC 2024’te 10 Haziran’da daha fazla bilgi alana kadar, hangi AI özelliklerinin yaklaşan yeni iPhone 16 serisi ile sınırlı olacağından emin olamayız. Tüm yeni 2024 iOS telefonlarının 3nm A18 yonga seti ile güçlendirileceğine inanılırken, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’in daha fazla AI görevini yerine getirebilecek daha yetenekli bir A18 Pro yonga seti ile donatılacağına inanılıyor.

iOS 18 AI özellikleri hakkında son sözü Apple söyleyecek. Ancak bizler ciddi kısıtlamalar olacağına ihtimal vermiyoruz. Samsung Galaxy AI, ilk olarak en yeni ve en güçlü Galaxy S24 serisi ile tanıtılmış ve sonradan One UI 6.1 güncellemesi ile önceki nesil cihazlara da gelmişti. Apple bu konuda en büyük rakibiyle arayı açmak istemeyecektir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iOS 18 yapay zeka özellikleri nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!