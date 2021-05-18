Genel
GTA 6 çıkış tarihi ile alakalı yeni detaylar ortaya çıktı!
GTA 6 çıkış tarihi ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Oyun dünyasını değiştiren Rockstar yapımı serinin yeni oyunu ne yazık ki bu yıl da gelmeyecek gibi gözüküyor. Zira Rockstar firmasının asıl sahibi olan Take Two, yeni bir finansal rapor yayımladı. Hissedarlara paylaşılan bu rapor ile birlikte firmanın bu yıl çıkarmayı planladığı oyunlar da ortaya çıktı. İsim olarak belirlenmese de firma 2021 içerisinde iki yeni “devam oyunu” çıkaracak. Ancak bu iki oyundan biri ne yazık ki GTA 6 değil.
Göz atmak isteyebilirsiniz; Biz de Bu Renklere Gönül Verdik Futbolu Ayağınıza Getirdik Kampanyası MediaMarkt’ta!
GTA 6 bu yılda çıkmayacak!
Oyun dünyasının en önemli yapımlarından biri kuşkusuz GTA serileri. Rockstar yapımı oyunlar, piyasada var oldukları zaman dilimlerinde oldukça beğeni toplamayı başardılar. 15 oyundan oluşan seri, oyun dünyasına kazandırdıkları nedeniyle hep dikkat çeken yapımlar arasında yerini aldı. Beklentilerin artık üst seviyede olduğu oyun serisinin yeni üyesi de bir türlü gelmek bilmiyor açıkçası. 2013 yılında GTA V‘i çıkaran Rockstar, hala GTA 6 için bir açıklama yapmıyor. Hatta firma oyunu ikinci kez yeni nesle uygun hale getirmek ile uğraşıyor. PC dahil yedi farklı platforma (PlayStation 3/4/5, Xbox 360/One/Series X/S) çıkış yapan GTA V için de her geçen gün yeni güncelleme yayınlanıyor. Ancak hemen hemen her yıl yeni iddianın ortaya atıldığı, hatta Türkiye’de geçeceğinin dahi iddia edildiği GTA 6 bir türlü kendini göstermiyor. Kesin çıkış tarihi bilinmeyen oyun ile alakalı dolaylı yollardan bazı bilgiler ortaya çıktı. Görünüşe göre Rockstar‘ın sahibi olan firma Take Two 2021 için herhangi bir GTA 6 planı yapmıyor.
Take Two geçtiğimiz günlerde hissedarlarına yeni bir finansal rapor sunumu gerçekleştirdi. Firmanın genel vizyonunun konuşulduğu bu sunumda bazı planlar ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Sahip olunan alt firmaların başarılarının yer aldığı sunumda Take Two markası altında çalışan stüdyoların 2021 yılı sonuna kadar kaç tane oyun çıkaracağı belli oldu. Buna göre firmaya bağlı stüdyolardan yıl sonuna kadar yalnızca iki yeni oyun piyasaya çıkacak. Ve ne yazık ki bu oyunlar arasında GTA 6 yer almıyor. Zira daha önceden yapılan açıklamalara göre çıkacak iki oyun da 2K tarafından geliştirilecek. Firma WWE 2K22 ve NBA 2K22 oyunları ile kontenjanı doldurdu. Ayrıca GTA 6 gibi büyük bir oyunun zaten çıkacak olması ihtimalinde Take Two‘nun bunu sunuma eklememesi de pek mümkün değil. Zira seri geldiği nokta neticesiyle dünya genelinde büyük bir beklentiye sahip. Bununla birlikte GTA 6‘nın çıkışı oyun dünyasındaki dengeleri de yine değiştirecektir. Tıpkı GTA V‘in başardıkları gibi.
GTA V Enhanced sürümü yılın ikinci yarısında çıkacak!
Her ne kadar GTA 6 ile alakalı herhangi bir haber ortaya çıkmış olmasa da, GTA V ve Online ile alakalı kritik bilgiler ortaya çıktı. 2013 yılında piyasaya çıkan oyun, hala aktif oyuncu sayılarında üst sıralarda yer alıyor. Özellikle Online kısmına gelen güncellemeler ile oyun sürekli canlı tutuluyor diyebiliriz. Hal böyle olunca Rockstar firması da buradaki gelir kaynağını kaybetmek istemiyor. Firma bu yılın ikinci yarısında oyunun yeni nesil sürümünü oyuncuların beğenisine sunacak. Bununla birlikte bu sürümün yeni bir oyun olarak adlandırılmadığını belirtmek gerek. Zira Rockstar‘a göre Enhanced Edition sadece bir güncelleme. PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarına çıkacak bu sürüm ile birlikte firma da oyundan gelir elde etmeye devam edecek gibi gözüküyor.
Ayrıca GTA Online‘da yine içerisinde bulunduğumuz yılın ikinci yarısında GTA V‘ten ayrılacak. Firma Red Dead Redemption 2‘de yaptığı gibi ana oyunla Online modu ayırmak istiyor. Online modu daha ucuza satmak isteyen oyun devi bu sayede kullanıcılara ana oyuna sahip olma zorunluluğu getirmiyor. 40’tan fazla güncellemenin geldiği GTA Online, bir müddet daha oyun dünyasının merkezinde kalacak gibi gözüküyor. 2023 ile 2024 yıllarına kadar toplamda 19 yeni oyun çıkarmak isteyen Take Two, umarız GTA 6 için de bir yer ayırtır. Oyun dünyasının kült eserlerinden olan ve 345 milyonluk birim satışa ulaşan oyun serisi umarız hayranlarını daha fazla bekletmez. Bakalım Take Two ve Rockstar yine oyun dünyalarında taşları yeniden oynatmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Geek
Mobil platformlarda oynayabileceğiniz internetsiz oyunlar!
Mobil platformlarda internetsiz oyunlar oldukça tercih edilen bir kategori haline geldi. Özellikle günümüzde çevrimiçi oyunların birbirine oldukça benzemesi oyuncuları yeni arayışlara itiyor. Bununla birlikte teknolojinin de gelişmesiyle daha da yetenekli olan akıllı telefonlar sayesinde de pek çok PC oyunu mobil platformlara merhaba deme şansını yakalıyor. Sizler için hazırladığımız internetsiz oyunlar listesine bir göz atmak isteyebilirsiniz. Ücretli ücretsiz pek çok oyunun yer aldığı listede oldukça kaliteli yapımlar da mevcut.
Göz atmak isteyebilirsiniz; Mi 10T vs POCO F2 Pro! | Hangisi daha iyi fotoğraf çekiyor?
İçindekiler
Mobilde deneyimleyebileceğiniz internetsiz oyunlar!
Mobil oyun dünyası artık azımsanmayacak bir noktaya erişti. Özellikle akıllı telefon ve tabletlerin artan yetenekleri mobil oyun dünyasını da oldukça etkili. Pek çok kaliteli oyun artık mobil platformlarda kendini göstermeye başladı. Bununla birlikte oyuncu odaklı akıllı telefon sayısında da ciddi bir artış ortaya çıktı. Hal böyle olunca sizler için mobil platformlarda deneyimleyebileceğiniz en iyi internetsiz oyunları derledik.
Soul Knight
İki boyutlu macera oyunu olan Soul Knight, soluksuz aksiyonu ile dikkat çekiyor. “Roguelite” yapısı ile oyuncuları içine çeken oyun, beğenileri toplamayı başardı. Farklı tarzda karakter seçimi yapabildiğiniz oyunda geniş de bir silah kataloğu bulunmakta. 1 milyon indirmeyi geride bırakan oyun Google Play Store’da 4.5 yıldız alırken, App Store‘da da 4.8 yıldız almayı başardı. Müzikleri ile de aksiyonu çok iyi bir şekilde deneyimlemenize olanak veren oyunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Google Play Store – Ücretsiz
Apple App Store – Ücretsiz
Iron Marines
Kingdom Rush serisinden tanıdığımız Ironhide Games şimdi de gerçek zamanlı strateji oyunu ile karşımıza çıkıyor. Iron Marines oyununda kurduğunuz ekip ile belli görevleri yaparak oyunu bitirmeyi hedefliyoruz. Taktik kısmında oldukça başarılı işler başaran oyun, Kingdom Rush‘tan alışık olduğumuz kale savunması yerine doğrudan hücum etmeniz gereken oyun yapısı ile dikkat çekiyor. Bilim kurgu ögelerini başarılı bir şekilde sunan yapımda farklı tarzda “komutan” seçmeniz mümkün. Bu sayede oyun içerisinde kullandığınız taktikleri de değiştirebilirsiniz.
Google Play Store – 12.95 TL
Apple App Store – 27.99 TL
Cat Bird!
Listemizin bir diğer oyunu olan Cat Bird! şirinliği ile bizleri kendine çekiyor diyebiliriz. İnternet olmadan rahatlıkla oynayabileceğiniz oyunda bulmaca ve platform yapısı oldukça başarılı bir şekilde yerleştirilmiş. Bununla birlikte oyunda 40‘tan fazla rekabet alanı ve 4 adet de büyüleyici boss dövüşü yer alıyor. 1 milyondan fazla indirme sayısına ulaşan oyun tamamen ücretsiz. Özellikle oyun boş vaktinizde kafa dağıtmak için deneyimleyebileceğiniz kaliteli yapımlar arasında yerini alıyor.
Google Play Store – Ücretsiz
Apple App Store – Ücretsiz
Space Marshals 2
İzometrik aksiyon oyunu arayanlara müjde! Space Marshals 2 etkileyici taktik sistemi ve oyun örgüsü ile listemizde yer almayı başarıyor. 5 milyonu aşkın indirme rakamlarını geride bırakan oyun, özellikle Vahşi Batı ile bilim kurgu ögelerini son derece güzel bir şekilde harmanlamakta. Google Play Store‘da ücretsiz olan oyun, App Store‘da ise ne yazık ki ücretli. Ancak soluksuz aksiyonu deneyimlemek isteyen oyunculara şiddetle tavsiye edebiliriz. Serinin en sevilen oyunu olan yapım, birinci ve üçüncü oyunu da gölgede bırakıyor.
Google Play Store – Ücretsiz
Apple App Store – 46.99 TL
Plague Inc.
Covid-19 salgını tüm dünyada etkisini hissettirirken ilginç bir deneyime hazır olun. Zira bu oyunda insanları hasta eden virüsleri, bakterileri siz kontrol ediyor olacaksınız. Kulağa ürkütücü gelen Plague Inc. kısa sürede oyun dünyasının fenomenleri arasına girmeyi başardı. Miniclip yapımı oyunda hastalıkları tedavi ettiğiniz bir oyun modu da bulunmakta. Bununla birlikte hazır internetsiz oyunlar kategorisinden bahsediyorken, Plague Inc.‘i önermemek biraz ayıp olur. Google Play Store‘da Ücretsiz olan oyun, tüm içeriklere ulaşmak için oyun içi satın alım gerektiriyor. Öte yandan sevilen oyun App Store‘da ne yazık ki ücretli.
Google Play Store – Ücretsiz
Apple App Store – 2.99 TL
Real Racing 3
İnternetsiz oyunlar listesinin en son ve en önemli yapımlarından biri olan Real Racing 3, yarış simülasyonunu mobil cihazınıza getiriyor. EA yapımı oyun mobil oyun dünyasının da ilk dikkat çeken büyük oyunları arasında yer almakta. Tamamıyla simülasyon odaklı olan oyun 10 milyondan fazla indirme sayısını geride bıraktı. Hemen hemen her mobil platform kullanıcısının bir şekilde deneyimlediği oyun kimilerine göre hala rakipsiz. Etkinlikler ile sürekli canlı kalan oyun, Google Play Store ve Apple App Store platformlarında ücretsiz. Bununla birlikte oyun içerisinde satın alımların yer aldığını da hatırlatmak isteriz.
Google Play Store – Ücretsiz
Apple App Store – Ücretsiz
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Aksesuar
Realme Watch 2 Pro akıllı saatin ne zaman tanıtılacağı belli oldu!
Realme Watch 2 Pro modeli için artık geri sayıma geçtik. Akıllı saat piyasasında yer edinmek isteyen Realme, bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay Watch 2 modelini kullanıcılarının karşısına çıkarmıştı. Teknoloji devi şimdi de Pro modeli için kolları sıvadı. Merakla beklenen akıllı saatin tanıtım tarihi belli oldu. Firma Watch 2 Pro modelini 20 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkaracak. Firma duyuruyu Twitter üzerinden takipçilerine gerçekleştirdi. Bununla birlikte lansmanda birçok ilave ürün tanıtımı daha gerçekleşecek.
Göz atmak isteyebilirsiniz; NFC nedir, ne işe yarar? NFC özelliği ile ilgili bilmeniz gerekenler
Realme Watch 2 Pro 20 Mayıs tarihinde piyasaya çıkacak!
Akıllı saat piyasası büyümeye devam ediyor. Artık hayatımızda önemli ve olağan bir yere sahip olan bu ürünlerin sayısı da artmaya devam ediyor. Hemen hemen her akıllı telefon üreticisi de bu piyasaya ürünler çıkarıyor. Kendi ekosistemlerini kurmak isteyen firmaların, akıllı telefonlar kadar önem verdiği bir piyasa akıllı saat piyasası. Kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmak için piyasaya çıkan bu ürünler ciddi rekabet ortamına sahipler. Özellikle Android işletim sistemli akıllı telefon üreticileri fiyat performans açısından oldukça yarışmacı cihazlar çıkarıyorlar. Bu üreticilerden biri de kuşkusuz Realme. Realme Watch serisini geliştiren teknoloji devi, yeni ürünü ile kullanıcılarına merhaba demeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay Watch 2 modelini tanıtan firma, seriye şimdi de Pro model eklemek için kolları sıvadı. Daha üstün performans vadettiği cihazını piyasaya çıkarmak için gün sayan firmanın, akıllı saat için planladığı tanıtım tarihi de belli oldu. Watch 2 Pro modeli 20 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak.
Realme duyuruyu Twitter paylaşımı ile yaptı. Takipçilerine tarihi duyuran teknoloji devi, akıllı saati de ilk kez resmi ağızdan gösterdi. Paylaşımı yapılan poster sayesinde akıllı saatin tasarım detayları da belli oldu. Kare ekran tasarımına sahip olacak olan akıllı saat, Apple Watch izlenimi uyandırıyor. Özellikle piyasada yuvarlak ekran ve kare ekran tasarımlarının sayıları neredeyse eşit bir şekilde de artmaya devam ediyor. Teknik özellikleri tam olarak ortaya çıkmayan akıllı saat, Watch 2 modeline göre daha yüksek batarya kapasitesine sahip olacak. FCC sertifikası ortaya çıkan akıllı saat 390 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Baz model olan Watch 2‘de batarya kapasitesi 315 mAh idi. Bununla birlikte akıllı saatin en az 1.4 inçlik ekrana sahip olması beklenmekte. Zira Watch 2 modeli 1.4 inçlik IPS LCD ekran ile piyasaya çıkmıştı. Bu bilgiler dışında kesinleşen teknik özelliği bulunmayan akıllı saatin, rakiplerinde olduğu gibi, uyku modu, spor modları ve nabız ölçme gibi çoğu yeniliğe sahip olacağı iddia ediliyor.
Realme Watch 2 Pro lansmanın tek yıldızı olmayacak!
Realme Watch 2 Pro daha önce de belirttiğimiz gibi 20 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ancak firmanın lansmandaki tek yıldızı akıllı saat değil tabi ki. Firma lansmanda Pocket Bluetooth Speaker, Buds Wireless 2 ve Buds Wireless 2 Neo ürünlerini de tanıtacak. Ürünlerden sırayla bahsetmek gerekirse, Pocket Bluetooth Speaker, adından da anlaşılacağı gibi bir cep hoparlörü. Firma kullanıcılarının ceplerinde taşıma imkanı olan bir hoparlör piyasaya sürecek. Cihaz daha önceden piyasaya sürülen Realme Cobble hoparlörünün tasarım anlayışından biraz farklı bir yapıya sahip olacak. Hoparlör daha çok hap görünüme benzer bir yapıya sahip olacak. Bununla birlikte cihaz ile alakalı başka bir teknik detay ortaya çıkmadı. Diğer iki ürün ise kablosuz kulaklık. Ancak gerçek kablosuz kulaklık değil. Buds Wireless 2 ve Wireless 2 Neo olarak bizleri karşılayan kulaklıklar, Bluetooth özelliği ve boyun kablolu yapısı ile dikkat çekiyor.
Wireless 2 Neo modeli çoktan Sri-Lanka‘da satışa çıktı. Bu nedenle teknik özellikleri konusunda bilgi sahibiyiz. Renkli tasarımı ile dikkat çeken boyun kablolu kulaklık, Bluetooth 5.0 desteğine sahip. Bununla birlikte kulaklık IPX4 suya dayanıklılık sertifikasına sahip. 11.2mm‘lik sürücüleri bulunan kulaklıkta iki adet 150 mAh‘lik batarya yer alıyor. Bu bataryalar kullanıcılara 17 saat kesintisiz müzik dinleme imkanı sağlamakta. Buds Wireless 2 modeli ile alakalı ise henüz ortaya çıkan bir bilgi yok. Daha oturaklı renk seçeneklerine sahip olacak kulaklık 2019‘da çıkan Buds Wireless serisinin devamı niteliğinde olacak. Lansman için geri sayıma geçen firma bakalım yeni ürünleri ile piyasada önemli alternatifler oluşturmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Apple
Apple Car/iCar ile ilgili söylentiler ve beklenen detaylar
Apple, “Project Titan” kod adına sahip girişimi ile kendi ekosistemiyle uyumlu ve otonom sürüşe sahip bir elektrik araç üzerinde çalışıyor. Araç, Apple Car veya iCar isimleriyle de anılıyor. Esasında bu proje söylentilerden ibaret olmasına rağmen, sızıntı kaynaklarının güvenilirliğinden dolayı gerçek olmama ihtimali yok diyebiliriz.
İlginizi çekebilir: Ferrari’nin yeni F1 direksiyonunu Carlos Sainz’den dinleyin
Söz konusu kaynaklar ise Hyundai-Kia Grubu, VAG Grubu ve Magna International ile oldukça yakın temasta olduğu söylenen kişilerden oluşuyor. Bu kaynaklardan elde edilen sızıntılardan yola çıkarak araçla ilgili ufak tefek tahminler de bulunuyor. Biz ise bu haberimizde Carscoops ekibinin tahminlerine yer vereceğiz.
Apple Car hangi segmenti hedef alacak?
Öncelikle Project Titan adındaki bu girişime dair açıklanan resmi bir bilgi henüz bulunmuyor. Bu yüzden hangi tipte veya hangi segmentte araç/araçların geleceği hakkında kesin bir çıkarım yapılamıyor. Fakat Apple gibi bir markanın günümüz sektör trendlerini takip ederek yüksek karlılık kovalayacağı düşünülüyor. Bu yüzden yüksek kullanışlılık sunabilen elektrikli bir SUV/Crossover ile karşılaşabiliriz.
Josh Byrnes‘a ait bu tasarım, en son nesil iPhone‘lar ve 1930‘lu yılların başındaki Bauhaus mimari akımından etkilenmiş. En son nesil iPhone’ların tasarımına oldukça hakimiz fakat nedir bu Bauhaus mimari akımı? Sadeliğin işlevsellikle buluştuğu, Walter Gropius öncülüğünde ve Almanya’da ortaya çıkan bir mimari akım diyebiliriz. Merak edenler detaylara buradan ulaşabilir.
Esas konumuza dönecek olursak Byrnes, etkilendiği bu iki alandan yola çıkarak sade çizgilere sahip fakat kendini de belli eden bir tasarım yapmış. Ön kısma baktığımıza LED farlarda iPhone’ların sim kapağından, bakır renkli ızgarada ise Mac Pro‘nun rendeye benzetilen havalandırmalarından esinlenilmiş. Yan tarafta ise arkaya doğru gittikçe yükselen bir omuz çizgisi ve çift renkli bir yapı görülüyor. Jantlarda ise siyah-gri-bakır renklerinin tercih edildiği kapalı bir tasarım bulunuyor.
Aracın kabininde ise şu anda Apple’ın aksesuar marketinde de gördüğümüz materyalleri görebiliriz. Bunlara vegan deri, çizilmeye karşı dayanıklı cam ve alüminyum kaplama gibi malzemeleri örnek verebiliriz. Ki Apple gibi bir markanın kaliteye önem verdiğini düşünürsek, iç mekanda Avrupalı üst seviye markalarla yarışacak bir tasarım görmemiz mümkün. Apple Car’ın elektrikli olmasından dolayı hem sessiz hem de geniş bir iç yaşam alanı sunması bekleniyor.
Apple Car/iCar hangi teknolojiler ve donanımlarla karşımıza çıkabilir?
Günümüzde elektrikli veya içten yanmalı motor fark etmeksizin her tipte ve segmentte otonom sürüşe geçiş teknolojileri yer alıyor. Apple ise bu oyuna yeni katılacak bir oyuncu olarak otonom sürüşü hedefliyor. Son zamanlarda tanıttığı ürünlerde ciddi çeşitlilikte ve işlevde sensörler barındıran Apple’ın, arabasındaki otonom sürüş için çok sayıda LiDAR ve kamera sensörü kullanması bekleniyor.
Araçla ilgili bilinmeyen bir diğer nokta ise motoru, mimarisi ve pil teknolojisi. Haberimizin başında bahsettiğimiz Hyundai-Kia, VAG ve Magna International‘ın ise bu konularda Apple ile iş birliği yaptığı söyleniyor fakat resmi olarak herhangi bir doğrulama yok. Apple’ın kendi mimarisi ve pillerini geliştirmesi büyük bir maliyet gerektireceği için birileriyle işbirliği yapması muhtemel gibi görünüyor.
Ayrıca Apple Car/iCar’da lityum iyon piller yerine, yeni nesil katı hal piller (SSB) kullanılabilir. SSB’lerin avantajı, lityum iyon pillere kıyasla daha hızlı şarj olması, daha güvenli ve %30 daha fazla enerji depolayabiliyor olması. Fakat SSB tipteki piller henüz kitlesel satışa çıkmaya yetecek kadar üretim hacmine sahip değil. Yaygınlaşmasının 2025 yılını bulacağı söylenen SSB pillerin, Apple’ın arabasına yetişebileceği düşünülüyor.
Apple Car/iCar fiyatı ve tanıtım tarihi
Bilindiği üzere Apple, piyasanın hep en üstlerinde yer alan bir fiyatlara sahip bir marka. Bu yüzden Apple Car/iCar’ın Audi, Mercedes, BMW ve tabi ki Tesla gibi markalarla mücadele edeceğini düşünürsek fiyatlarını biraz olsun hayal etmek mümkün.
Apple Car/iCar hakkında cevabı bulunmayan birçok sorudan diğeri ise tanıtım tarihi. Herhangi bir resmi duyuru bulunmayan tanıtım tarihinin 2025’ten önce olmayacağı düşünülüyor.
Kaynak: Carscoops, Wikipedia, Apple
NOT: Haberimizde yer alan Apple Car / iCar tasarım görselleri, tamamen Josh Byrnes’ın kişisel çalışmasıdır. Apple ile hiçbir resmi bağlantısı yoktur.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
-
Kiralık sunucu hosting tavsiyesi
Yazan: hasanaydogdu, 2 hafta önce
-
Yazan: techwarn, 4 hafta önce
-
Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: hasanaydogdu, 4 hafta önce
-
Yazan: hasanaydogdu, 4 hafta önce
GTA 6 çıkış tarihi ile alakalı yeni detaylar ortaya çıktı!
XIAOMI MI BAND 6 İNCELEME | Almaya değer mi?
Biz de Bu Renklere Gönül Verdik Futbolu Ayağınıza Getirdik Kampanyası MediaMarkt’ta!
4 M.2 SSD’Lİ BEYAZ ANAKART! | Z590 VISION G
Beats Studio Buds yolda! Apple’ın yeni TWS kulaklığının detayları
XIAOMI MI BAND 6 İNCELEME | Almaya değer mi?
4 M.2 SSD’Lİ BEYAZ ANAKART! | Z590 VISION G
Turkcell | Nesini Sevmiyorsunuz? #8
Mi 10T vs POCO F2 Pro! | Hangisi daha iyi fotoğraf çekiyor?
DAHİLİ KAMERASI BULUNAN MONİTÖR! | Asus BE24EQK
XIAOMI MI BAND 6 İNCELEME | Almaya değer mi?
4 M.2 SSD’Lİ BEYAZ ANAKART! | Z590 VISION G
Turkcell | Nesini Sevmiyorsunuz? #8
Mi 10T vs POCO F2 Pro! | Hangisi daha iyi fotoğraf çekiyor?
DAHİLİ KAMERASI BULUNAN MONİTÖR! | Asus BE24EQK
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.