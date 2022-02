GTA 5 Sistem Gereksinimleri

Dünyanın en çok satan oyunlarından biri olan GTA serisinin 5.oyunu olan GTA 5’i oynayabilmek için ihtiyaç duyulan sistem gereksinimleri dünya çapında pek çok oyun severin en çok merak ettiği konuların başında gelmektedir. Tüm zamanların en çok oynanan oyunlarından biri olan GTA 5 serinin ilk oyunlarından bu yana binlerce oyuncuya ulaşmış olup popülerliği hiç azalmadan devam etmektedir. İlk olarak 1997 yılının Ağustos ayında piyasaya sürülen GTA diğer bir deyişle Grand Theft Auto büyük ilgi görünce devam oyunları piyasaya sürülmüştür.

GTA 5 Oynamak İçin Gereken En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit SP1

İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600/AMD Phenom 9850

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB/AMD HD 4870 1 GB (DX10, 10.1, 11)

Depolama: 72 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 10 uyumlu

GTA 5 Oynamak İçin Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit SP1

İşlemci: Intel Core i5 3470/AMD X8 FX-8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB/AMD HD7870 2GB

Depolama: 72 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: %100 DirectX 10 uyumlu

GTA 5 Nedir?

Açık uçlu aksiyon-macera tarzı bir video oyunu olan GTA 5, Grand Theft Auto serisinin yedinci ana oyunu olma özelliğine sahiptir. Güney Kaliforniya’dan esinlenerek tasarlanan kurgusal San Andreas eyaletinde geçer. Tek oyunculu bu hikaye eski banka soyguncusu Michael de Santa, uyuşturucu satıcısı Trevor Philips ve sokak çetesi üyesi Franklin Clinton olmak üzere üç ana karakterin yozlaşmış bir devlet kurumu ile güçlü suçluların baskısı altında soygun yapmaya çalışmasını konu alır. Modellenmiş olan açık dünya oyuncuların San Andreas’ın açık kırsalında ve Los Angeles’a dayanılarak tasarlanan şehir merkezi Los Santos’ta serbestçe dolaşmasına imkan tanır.

GTA 5 hem birinci şahıs hem üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanabilen bir oyundur. Oyuncular açık dünyada yürüyerek ya da araç içinde yolculuk yapabilirler. Tek oyunculu moddayken üç ana karakteri de kontrol edebilirler. Görev sırasında ve görev haricinde aralarında geçiş yapmayı tercih edebilirler. GTA 5’in hikayesi ağırlıklı olarak soygun sekanslarına odaklanmakta olup oyuncuların birçok görevde araç sürmesi ve ateş etmesi gerekir. Kolluk kuvvetlerinin suç işlemiş olan oyunculara göstereceği tepki yıldız sistemi ile gösterilir. Çok oyunculu modu da bulunan GTA 5’te oyuncular açık dünyada dolaşma, görev ya da soygun gibi rekabet gerektiren oyun modlarına katılabildikleri gibi yarış ya da ölüm yarışması gibi rekabet gerektiren oyun modlarında da yarışabilirler.

GTA 5 Nasıl Oynanır?

GTA 5 daha önce de belirttiğimiz üzere oyuncuların hem birinci şahıs hem üçüncü şahıs bakış açısıyla oynayabilecekleri son derece keyifli bir aksiyon-macera oyunu olma özelliğine sahiptir. GTA 5’in ana hikayesi birbirine bağlantılı 69 farklı görevden meydana gelir. Oyuncular bu görevleri tamamlayarak hikaye modunda ilerleyebilirler. Görevlerin dışında ise açık dünyada serbestçe dolaşma imkanından yararlanabilirler. GTA 5’te modellenen açık dünyanın daha önceden yayımlanan GTA oyunlarının tümünün sahip olduğu açık dünyalardan daha büyük olduğu bilinmektedir. Başlangıçta açık dünyanın büyük kısmı gizli olmakla birlikte oyuncular bu görevleri tamamladıkça hikaye modunda ilerleyebilmektedirler. Ancak gizlenmiş kısımların keşfedilmesi için hikayenin ilerlemesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

Oyuncular oyun içerisindeki düşmanları ile savaşabilmek için beyzbol sopası, pala, levye, bıçak gibi yakın dövüş aletleri; tabanca, keskin nişancı tüfeği, av tüfeği gibi ateşli silahlar ve el bombası, molotof kokteyli, bazuka gibi patlayıcı silahlar kullanabilirler. Bunların yanı sıra açık dünyayı dolaşıp keşfetmek için zıplayabilirler, koşabilirler, yüzebilirler ya da araç kullanabilirler. Oyunda oyuncuların harita büyüklüğüne daha iyi uyum sağlayabilmesi için önceden seride bulunmayan sabit kanatlı hava araçları da bulunmaktadır. Oyuncular giriştikleri çatışmalar esnasında düşmanlarına karşı avantajlı bir duruma gelmek için siper alma ya da otomatik nişan sisteminden yararlanabilirler.

Hasar alan oyuncuların sağlık göstergesi yavaş bir şekilde orta noktaya kadar yenilenmekte olup sağlıkları tamamen tükendiğinde en yakın hastanede yeniden doğarlar. Oyuncular eğer çevrenin fark edeceği bir suç işlerse kolluk kuvvetleri oyuncuyu aramaya başlar. Oyunun arayüzünde beliren yıldızlardan oyuncunun aranma seviyesi anlaşılabilir. Suçlunun olay yerinden uzaklaşması durumunda arayüzde yer alan yıldızlar yanıp sönmeye başlamakla birlikte kolluk kuvvetleri de saldırı pozisyonundan çıkar ve suçluyu aramaya başlar. Oyuncular kolluk kuvvetlerinin mini haritada görünen görüş alanından bir süre daha gizlendiği takdirde kolluk kuvvetleri geri çekilmeye başlar.

Oyuncular tek oyunculu modda üç ana karakteri kontrol edebilirler. Oyuncunun görevleri tamamlamaya başlamasıyla üç suçlunun hikayesi birbiriyle bağlantılı hale gelmeye başlar. Oyuncu bazı görevleri tek karakterle tamamlayabilmesine karşın bazı görevlerde iki ya da üç karakter bulunur. Oyuncular bazı özel durumlar haricinde olmak kaydıyla görevler dışında da ekranın altında yer alan pusulayla üç karakter arasında geçiş yapma imkanına sahiptir. Eğer karakterin pusuladaki avatarı kırmızı renkte yanıp sönüyorsa tehlikede ya da yardıma ihtiyacı olduğu anlaşılmalıdır. Beyaz renkte yanıp sönmesi ise o anda stratejik bir avantaja sahip olduğu şeklinde yorumlanmalıdır. Oyuncular tüm görevleri üç ana karakter aracılığıyla bitirebilse de bazı görevlerde sürüş ya da bilgisayar korsanlığı yeteneklerine sahip ortaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu suç ortaklarının yönlendirmesi oyunun yapay zekası tarafından gerçekleştirilmektedir. Oyundaki bir suç ortağı soygun görevini tamamladığı takdirde kazanılan nakit paradan pay almakta ve sonraki soygunların bir parçası haline gelebilmektedir.

Her bir karakter ateş etme ya da araba kullanma gibi belirli alanlardaki yeteneklerini simgeleyen sekiz adet becerisi vardır. Beceriler oyun boyunca geliştirilebilmekle birlikte başlangıçta her karakter belirli bir uzmanlık alanına sahip bulunmaktadır. Her karakterin sekizinci özel becerisi birbirinden farklı olmaktadır. Bu beceriler belirli bir süre için kullanılabilmekte ve mini haritadaki sarı çizgi tükendiği zaman oyun akışı yeniden normale dönmektedir.

Oyuncular açık dünyada serbestçe dolaştıkları sırada BASE jumping ya da aletli dalış gibi birtakım aktivitelerde de bulunabilmektedir. Her bir karakter cep telefonu aracılığıyla arkadaşlarıyla iletişime geçebilmekte, çeşitli etkinliklere başlayabilmekte ve oyun içi internete erişebilmektedir. Oyuncular internet sayesinde borsa aracılığı ile hisse senedi alım satım işlemleri yapabilmektedirler. Bunların yanı sıra garaj ve iş yeri gibi birbirinden farklı mülkler, çeşitli silahlar ve cephanelikler satın alabilmektedirler. Tüm bunlara ek olarak sinema, striptiz kulübü ve farklı yerleri ziyaret edebilmektedirler. Kıyafetler satın alarak, dövme yaptırarak ya da saç kestirerek fiziksel görünümlerinde değişikliğe gidebilmektedirler.

Kısaca özetleyecek olursa GTA 5 suç geçmişine sahip iki ana karakter ile suç dünyasına girmeyi amaçlayan üç karakterin yollarının kesişmesiyle başlar ve suç dünyasında gerçekleştirdikleri eylemleri kontrol eder. Oyuncu bu suç dünyası içerisinde kendisine verilen illegal görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirip para kazanmayı amaçlar.