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GTA 5 Hileleri | PC ve konsollar için hileler
Tüm zamanların en popüler oyunlarından biri olan GTA 5 oyuncularının oyun zevkini artırmak için kullandığı hileler konsolda ve PC’de birbirinden farklı şekillerde uygulanır. Konsollarda genellikle kontrol tuşları kullanılırken PC’de metin girilmesi gerekir. Hile olarak adlandırılan bu komutlar aslında geliştiricilerin oyun içinde bulunan bazı araçlara ve ekipmanlara hızlı bir şekilde erişmesini ve test etmesini sağlar.
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Xbox One, PS4, PC, Xbox 360 ve PS3’te GTA 5 Hileleri Nasıl Girilir?
PC’de GTA 5 oynarken hile kullanmak için (“) tuşuna basılarak PC için sizinle paylaşacağımız metinleri girebilirsiniz. Konsollarda kontrolcüyü kullanabileceğiniz gibi cep telefonundan numaraları çevirerek GTA 5 hilelerini uygulayabilirsiniz.
GTA 5, Xbox One ve PC hileleri
Sarhoş modu: Sarhoşluğu artırarak karakteri sakarlaştırma özelliğine sahiptir.
- PS3 / PS4 – Üçgen, Sağ, Sağ, Sol, Sağ, Kare, Daire, Sol
- Xbox One / Xbox 360 – Y, Sağ, Sağ, Sol, Sağ, X, B, Sol
- PC – LIQUOR
- Cep Telefonu – 1-999-547867
Hızlı Yüzme: Yüzme hızını artırır.
- PS3 / PS4 – Sol, Sol, L1, Sağ, Sağ, R2, Sol, L2, Sağ
- Xbox One / Xbox 360 – Sol, Sol, LB, Sağ, Sağ, RT, Sol, LT, Sağ
- PC – GOTGILLS
- Cep Telefonu – 1-999-46844557
Hızlı Koşma: Koşma hızınızı artırır.
- PS3 / PS4 – Üçgen, Sol, Sağ, Sağ, L2, L1, Kare
- Xbox One / Xbox 360 – Y, Sol, Sağ, Sağ, LT, LB, X
- PC – CATCHME
- Cep Telefonu – 1-999-2282463
Maksimum Sağlık ve Zırh: Karaktere tam vücut zırhı ve sağlık verir.
- PS3 / PS4 – Daire, L1, Üçgen, R2, X ,Kare, Daire, Sağ, Kare, L1, L1, L1
- Xbox One / Xbox 360 – B, LB, Y, RT, A, X, B, Sağ, X, LB, LB, LB
- PC – TURTLE
- Cep Telefonu – 1-999-887-853
Süper Zıplama: Karakterin daha yükseğe zıplamasını sağlar.
- PS3 / PS4 – L2, L2, Kare, Daire, Daire, L2, Kare, Kare, Sol, Sağ, X
- Xbox One / Xbox 360 – Sol, Sol, Y, Y, Sağ, Sağ, Sol, Sağ, X, RB, RT
- PC – HOPTOIT
- Cep Telefonu – 1-999-467-8648
Yenilmezlik: 5 dakika boyunca hasar almamayı sağlar.
- PS3 / PS4 – Sağ, X, Sağ, Sol, Sağ, R1, Sağ, Sol, X, Üçgen
- Xbox One / Xbox 360 – Sağ, A, Sağ, Sol, Sağ, RB, Sağ, Sol, A, Y
- PC – PAINKILLER
- Cep Telefonu – 1-999-724-6545537
Yetenekleri Maksimum Yapma: Özel yetenek enerjisini yeniden doldurur, karakterin yeteneği için tam enerji verir.
- PS3 / PS4 – X, X, Kare, R1, L1, X, Sağ, Sol, X
- Xbox One / Xbox 360 – A, A, X, RB, LB, A, Sağ, Sol, A
- PC – POWERUP
- Cep Telefonu – 1-999-769-3787
Ağır Çekim Nişan Alma: Nişan alındığında ağır çekim modunu etkinleştirir.
- PS3 / PS4 – Kare, L2, R1, Üçgen, Sol, Kare, L2, Sağ, X
- Xbox One / Xbox 360 – X, LT, RB, Y, Sol, X, LT, Sağ, A
- PC – DEADEYE
- Cep Telefonu – 1-999-332-3393
Paraşüt: Karaktere bir paraşüt verir.
- PS3 / PS4 – Sol, Sağ, L1, L2, R1, R2, R2, Sol, Sol, Sağ, L1
- Xbox One / Xbox 360 – Sol, Sağ, LB, LT, RB, RT, RT, Sol, Sol, Sağ, LB
- PC – SKYDIVE
- Cep Telefonu – 1-999-759-3483
Skyfall: Karakter gökyüzünden düşmeye başlar.
- PS3 / PS4 – L1, L2, R1, R2, Sol, Sağ, Sol, Sağ, L1, L2, R1, R2, Sol, Sağ, Sol, Sağ
- Xbox One / Xbox 360 – LB, LT, RB, RT, Sol, Sağ, Sol, Sağ, LB, LT, RB, RT, Sol, Sağ, Sol, Sağ
- PC – SKYFALL
- Cep Telefonu – 1-999-759-3255
Aranma Seviyesini Yükseltme: Aranma seviyesini bir yıldız artırır.
- PS3 / PS4 – R1, R1, Daire, R2, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ
- Xbox One / Xbox 360 – RB, RB, B, RT, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ
- PC – FUGITIVE
- Cep Telefonu – 1-999-384-48483
Aranma Seviyesini Düşürme: Aranma seviyesini bir yıldız azaltır.
- PS3 / PS4 – R1, R1, Daire, R2, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol
- Xbox One / Xbox 360 – RB, RB, B, RT, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol
- PC – LAWYERUP
- Cep Telefonu – 1-999-529-93787
Silah ve Cephane: Karaktere kesilmiş av tüfeği, taarruz tüfeği, tabanca, RPG, keskin nişancı tüfeği, SMG, el bombası ve bıçak verir.
- PS3 / PS4 – Üçgen, R2, Sol, L1, X ,Sağ, Üçgen, Aşağı, Kare, L1, L1, L1
- Xbox One / Xbox 360 – Y, RT, Sol, LB, A, Sağ, Y, Aşağı, X, LB, LB, LB
- PC – TOOLUP
- Cep Telefonu – 1-999-866-587
Patlayıcı Yumruk: Karakterin yumruklarını patlayıcı etkisine kavuşturur.
- PS3 / PS4 – Sağ, Sol, X, Üçgen, R1, Daire, Daire, Daire, L2
- Xbox One / Xbox 360 – Sağ, Sol, A, Y, RB, B, B, B, LT
- PC – HOTHANDS
- Cep Telefonu – 1-999-468-42637
Patlayıcı Mermiler: Silah mermilerini patlayıcı hale getirir.
- PS3 / PS4 – Sağ, Kare, X, Sol, R1, R2, Sol, Sağ, Sağ, L1, L1, L1
- Xbox One / Xbox 360 – Sağ, X, A, Sol, RB, RT, Sol, Sağ, Sağ, LB, LB, LB
- PC – HIGHEX
- Cep Telefonu – 1-999-444-439
Yanıcı Mermiler: Silah mermilerini yanıcı hale getirir.
- PS3 / PS4 – L1, R1, Kare, R1, Sol, R2, R1, Sol, Kare, Sağ, L1, L1
- Xbox One / Xbox 360 – LB, RB, X, RB, Sol, RT, RB, Sol, X, Sağ, LB, LB
- PC – INCENDIARY
- Cep Telefonu – 1-999-4623-634279
Hava Durumunu Değiştirme: Oyundaki 9 hava durumundan birine geçiş yapmayı sağlar.
- PS3 / PS4 – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Kare
- Xbox One / Xbox 360 – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
- PC – MAKEITRAIN
- Cep Telefonu – 1-999-625-348-7246
Yerçekimini Değiştir: Dünyada ay yerçekimini etkinleştirir.
- PS3 / PS4 – Sol, Sol, L1, R1, L1, Sağ, Sol, L1, Sol
- Xbox One / Xbox 360 – Sol, Sol, LB, RB, LB, Sağ, Sol, LB, Sol
- PC – FLOATER
- Cep Telefonu – 1-999-356-2837
Yol Tutuşunu Azaltma: Arabaların yol tutuşunu azaltır.
- PS3 / PS4 – Üçgen, R1, R1, Sol, R1, L1, R2, L1
- Xbox One / Xbox 360 – Y, RB, RB, Sol, RB, LB, RT, LB
- PC – SNOWDAY
- Cep Telefonu – 1-999-766-9329
Ağır Çekim: Oyun dünyasındaki herşeyin 5 katına kadar yavaşlamasını sağlar.
- PS3 / PS4 – Üçgen, Sol, Sağ, Sağ, Kare, R2, R1
- Xbox One / Xbox 360 – Y, Sol, Sağ, Sağ, X, RT, RB
- PC – SLOWMO
- Cep Telefonu – 1-999-756-966
Caddy: Golf arabası verir.
- PS3 / PS4 – Daire, L1, Sol, R1, L2, X, R1, L1, Daire, X
- Xbox One / Xbox 360 – B, LB, Sol, RB, LT, A, RB, LB, B, A
- PC – HOLEIN1
- Cep Telefonu – 1-999-4653-461
Comet: Bir Comet arabası verir.
- PS3 / PS4 – R1, Daire, R2, Sağ, L1, L2, X, X, Kare, R1
- Xbox One / Xbox 360 – RB, B, RT, Sağ, LB, LT, A, A, X, RB
- PC – COMET
- Cep Telefonu – 1-999-266-38
Rapid GT: Bir Rapid GT arabası verir.
- PS3 / PS4 – R2, L1, Daire, Sağ, L1, R1, Sağ, Sol, Daire, R2
- Xbox One / Xbox 360 – RT, LB, B, Sağ, LB, RB, Sağ, Sol, B, RT
- PC – RAPIDGT
- Cep Telefonu – 1-999-727-4348
Stretch Limo: Bir Limuzin verir.
- PS3 / PS4 – R2, Sağ, L2, Sol, Sol, R1, L1, Daire, Sağ
- Xbox One / Xbox 360 – RT, Sağ, LT, Sol, Sol, RB, LB, B, Sağ
- PC – VINEWOOD
- Cep Telefonu – 1-999-846-39663
Çöp Kamyonu: Bir çöp kamyonu verir.
- PS3 / PS4 – Daire, R1, Daire, R1, Sol, Sol, R1, L1, Daire, Sağ
- Xbox One / Xbox 360 – B, RB, B, RB, Sol, Sol, RB, LB, B, Sağ
- PC – TRASHED
- Cep Telefonu – 1-999-872-7433
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