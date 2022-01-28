GTA 5 Hileleri | PC ve konsollar için hileler

Tüm zamanların en popüler oyunlarından biri olan GTA 5 oyuncularının oyun zevkini artırmak için kullandığı hileler konsolda ve PC’de birbirinden farklı şekillerde uygulanır. Konsollarda genellikle kontrol tuşları kullanılırken PC’de metin girilmesi gerekir. Hile olarak adlandırılan bu komutlar aslında geliştiricilerin oyun içinde bulunan bazı araçlara ve ekipmanlara hızlı bir şekilde erişmesini ve test etmesini sağlar.

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Xbox One, PS4, PC, Xbox 360 ve PS3’te GTA 5 Hileleri Nasıl Girilir?

PC’de GTA 5 oynarken hile kullanmak için (“) tuşuna basılarak PC için sizinle paylaşacağımız metinleri girebilirsiniz. Konsollarda kontrolcüyü kullanabileceğiniz gibi cep telefonundan numaraları çevirerek GTA 5 hilelerini uygulayabilirsiniz.

GTA 5, Xbox One ve PC hileleri

Sarhoş modu: Sarhoşluğu artırarak karakteri sakarlaştırma özelliğine sahiptir.

PS3 / PS4 – Üçgen, Sağ, Sağ, Sol, Sağ, Kare, Daire, Sol

Xbox One / Xbox 360 – Y, Sağ, Sağ, Sol, Sağ, X, B, Sol

PC – LIQUOR

Cep Telefonu – 1-999-547867

Hızlı Yüzme: Yüzme hızını artırır.

PS3 / PS4 – Sol, Sol, L1, Sağ, Sağ, R2, Sol, L2, Sağ

Xbox One / Xbox 360 – Sol, Sol, LB, Sağ, Sağ, RT, Sol, LT, Sağ

PC – GOTGILLS

Cep Telefonu – 1-999-46844557

Hızlı Koşma: Koşma hızınızı artırır.

PS3 / PS4 – Üçgen, Sol, Sağ, Sağ, L2, L1, Kare

Xbox One / Xbox 360 – Y, Sol, Sağ, Sağ, LT, LB, X

PC – CATCHME

Cep Telefonu – 1-999-2282463

Maksimum Sağlık ve Zırh: Karaktere tam vücut zırhı ve sağlık verir.

PS3 / PS4 – Daire, L1, Üçgen, R2, X ,Kare, Daire, Sağ, Kare, L1, L1, L1

Xbox One / Xbox 360 – B, LB, Y, RT, A, X, B, Sağ, X, LB, LB, LB

PC – TURTLE

Cep Telefonu – 1-999-887-853

Süper Zıplama: Karakterin daha yükseğe zıplamasını sağlar.

PS3 / PS4 – L2, L2, Kare, Daire, Daire, L2, Kare, Kare, Sol, Sağ, X

Xbox One / Xbox 360 – Sol, Sol, Y, Y, Sağ, Sağ, Sol, Sağ, X, RB, RT

PC – HOPTOIT

Cep Telefonu – 1-999-467-8648

Yenilmezlik: 5 dakika boyunca hasar almamayı sağlar.

PS3 / PS4 – Sağ, X, Sağ, Sol, Sağ, R1, Sağ, Sol, X, Üçgen

Xbox One / Xbox 360 – Sağ, A, Sağ, Sol, Sağ, RB, Sağ, Sol, A, Y

PC – PAINKILLER

Cep Telefonu – 1-999-724-6545537

Yetenekleri Maksimum Yapma: Özel yetenek enerjisini yeniden doldurur, karakterin yeteneği için tam enerji verir.

PS3 / PS4 – X, X, Kare, R1, L1, X, Sağ, Sol, X

Xbox One / Xbox 360 – A, A, X, RB, LB, A, Sağ, Sol, A

PC – POWERUP

Cep Telefonu – 1-999-769-3787

Ağır Çekim Nişan Alma: Nişan alındığında ağır çekim modunu etkinleştirir.

PS3 / PS4 – Kare, L2, R1, Üçgen, Sol, Kare, L2, Sağ, X

Xbox One / Xbox 360 – X, LT, RB, Y, Sol, X, LT, Sağ, A

PC – DEADEYE

Cep Telefonu – 1-999-332-3393

Paraşüt: Karaktere bir paraşüt verir.

PS3 / PS4 – Sol, Sağ, L1, L2, R1, R2, R2, Sol, Sol, Sağ, L1

Xbox One / Xbox 360 – Sol, Sağ, LB, LT, RB, RT, RT, Sol, Sol, Sağ, LB

PC – SKYDIVE

Cep Telefonu – 1-999-759-3483

Skyfall: Karakter gökyüzünden düşmeye başlar.

PS3 / PS4 – L1, L2, R1, R2, Sol, Sağ, Sol, Sağ, L1, L2, R1, R2, Sol, Sağ, Sol, Sağ

Xbox One / Xbox 360 – LB, LT, RB, RT, Sol, Sağ, Sol, Sağ, LB, LT, RB, RT, Sol, Sağ, Sol, Sağ

PC – SKYFALL

Cep Telefonu – 1-999-759-3255

Aranma Seviyesini Yükseltme: Aranma seviyesini bir yıldız artırır.

PS3 / PS4 – R1, R1, Daire, R2, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ

Xbox One / Xbox 360 – RB, RB, B, RT, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ

PC – FUGITIVE

Cep Telefonu – 1-999-384-48483

Aranma Seviyesini Düşürme: Aranma seviyesini bir yıldız azaltır.

PS3 / PS4 – R1, R1, Daire, R2, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol

Xbox One / Xbox 360 – RB, RB, B, RT, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol

PC – LAWYERUP

Cep Telefonu – 1-999-529-93787

Silah ve Cephane: Karaktere kesilmiş av tüfeği, taarruz tüfeği, tabanca, RPG, keskin nişancı tüfeği, SMG, el bombası ve bıçak verir.

PS3 / PS4 – Üçgen, R2, Sol, L1, X ,Sağ, Üçgen, Aşağı, Kare, L1, L1, L1

Xbox One / Xbox 360 – Y, RT, Sol, LB, A, Sağ, Y, Aşağı, X, LB, LB, LB

PC – TOOLUP

Cep Telefonu – 1-999-866-587

Patlayıcı Yumruk: Karakterin yumruklarını patlayıcı etkisine kavuşturur.

PS3 / PS4 – Sağ, Sol, X, Üçgen, R1, Daire, Daire, Daire, L2

Xbox One / Xbox 360 – Sağ, Sol, A, Y, RB, B, B, B, LT

PC – HOTHANDS

Cep Telefonu – 1-999-468-42637

Patlayıcı Mermiler: Silah mermilerini patlayıcı hale getirir.

PS3 / PS4 – Sağ, Kare, X, Sol, R1, R2, Sol, Sağ, Sağ, L1, L1, L1

Xbox One / Xbox 360 – Sağ, X, A, Sol, RB, RT, Sol, Sağ, Sağ, LB, LB, LB

PC – HIGHEX

Cep Telefonu – 1-999-444-439

Yanıcı Mermiler: Silah mermilerini yanıcı hale getirir.

PS3 / PS4 – L1, R1, Kare, R1, Sol, R2, R1, Sol, Kare, Sağ, L1, L1

Xbox One / Xbox 360 – LB, RB, X, RB, Sol, RT, RB, Sol, X, Sağ, LB, LB

PC – INCENDIARY

Cep Telefonu – 1-999-4623-634279

Hava Durumunu Değiştirme: Oyundaki 9 hava durumundan birine geçiş yapmayı sağlar.

PS3 / PS4 – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Kare

Xbox One / Xbox 360 – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X

PC – MAKEITRAIN

Cep Telefonu – 1-999-625-348-7246

Yerçekimini Değiştir: Dünyada ay yerçekimini etkinleştirir.

PS3 / PS4 – Sol, Sol, L1, R1, L1, Sağ, Sol, L1, Sol

Xbox One / Xbox 360 – Sol, Sol, LB, RB, LB, Sağ, Sol, LB, Sol

PC – FLOATER

Cep Telefonu – 1-999-356-2837

Yol Tutuşunu Azaltma: Arabaların yol tutuşunu azaltır.

PS3 / PS4 – Üçgen, R1, R1, Sol, R1, L1, R2, L1

Xbox One / Xbox 360 – Y, RB, RB, Sol, RB, LB, RT, LB

PC – SNOWDAY

Cep Telefonu – 1-999-766-9329

Ağır Çekim: Oyun dünyasındaki herşeyin 5 katına kadar yavaşlamasını sağlar.

PS3 / PS4 – Üçgen, Sol, Sağ, Sağ, Kare, R2, R1

Xbox One / Xbox 360 – Y, Sol, Sağ, Sağ, X, RT, RB

PC – SLOWMO

Cep Telefonu – 1-999-756-966

Caddy: Golf arabası verir.

PS3 / PS4 – Daire, L1, Sol, R1, L2, X, R1, L1, Daire, X

Xbox One / Xbox 360 – B, LB, Sol, RB, LT, A, RB, LB, B, A

PC – HOLEIN1

Cep Telefonu – 1-999-4653-461

Comet: Bir Comet arabası verir.

PS3 / PS4 – R1, Daire, R2, Sağ, L1, L2, X, X, Kare, R1

Xbox One / Xbox 360 – RB, B, RT, Sağ, LB, LT, A, A, X, RB

PC – COMET

Cep Telefonu – 1-999-266-38

Rapid GT: Bir Rapid GT arabası verir.

PS3 / PS4 – R2, L1, Daire, Sağ, L1, R1, Sağ, Sol, Daire, R2

Xbox One / Xbox 360 – RT, LB, B, Sağ, LB, RB, Sağ, Sol, B, RT

PC – RAPIDGT

Cep Telefonu – 1-999-727-4348

Stretch Limo: Bir Limuzin verir.

PS3 / PS4 – R2, Sağ, L2, Sol, Sol, R1, L1, Daire, Sağ

Xbox One / Xbox 360 – RT, Sağ, LT, Sol, Sol, RB, LB, B, Sağ

PC – VINEWOOD

Cep Telefonu – 1-999-846-39663

Çöp Kamyonu: Bir çöp kamyonu verir.