Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi (NTU) araştırmacıları, akıllı kontakt lenslere güç sağlamak ve gözyaşlarıyla şarj edebilmek amacıyla mikrometre inceliğinde bir pil geliştirdi. Akıllı kontakt lensinizin güç ihtiyacını hıçkıra hıçkıra ağlayarak karşılayabileceksiniz!

Gözyaşlarıyla Şarj Edilebilen Akıllı Kontakt Lensler İçin Mikrometre İnceliğinde Pil Geliştirildi!

Geleneksel kontakt lensler uzun yıllardır görme bozukluklarını düzeltme amacıyla kullanılırken, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte akıllı kontakt lensler geliştirme çabaları da arttı. Bu yeni nesil lensler, veri sağlama yeteneğine sahip olabilmek ve akıllı cihazlarla iletişim kurabilme özelliğini kullanabilmek için dahili bir güç kaynağına ihtiyaç duyuyor.

NTU’nun Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Okulu’ndan Lee Seok Woo liderliğindeki araştırma ekibi, metal kullanmadan güç üretebilen bir pil tasarladı. Bu pil biyouyumlu malzemelerden oluşurken, içerisindeki sodyum ve klorür iyonlarıyla etkileşime girerek elektrik üreten glikoz bazlı bir kaplamaya sahip. Bu özel pil, lenslerin içerisine yerleştirildiğinde gözyaşlarındaki sodyum ve klorür iyonları sayesinde şarj edilebiliyor.

Lee Seok Woo, enzimatik reaksiyon ve indirgeme reaksiyonunun benzersiz bir kombinasyonunu kullanarak, pillerin her iki elektrodunu da şarj edebilir hale getirdiklerini belirtti. Ayrıca, glikoz ve su gibi kullanılan malzemelerin, çevre için güvenli bir şekilde dönüştürülebileceğini de ekledi.

Araştırmanın sonuçlarına göre, simüle edilmiş bir göz modeli üzerinde test edilen pil, 45 mikroamper akım ve 201 mikrowatt maksimum güç üretebiliyor. Gözyaşıyla şarj edilebilen pil, kullanım ömrüyle de öne çıkıyor. Pilin yaklaşık 200 şarj-deşarj döngüsüne dayanabileceği öngörülüyor. Bu da bir lens için fazlasıyla iyi bir süre, yani batarya lensten daha uzun gidecek.

NTU araştırma ekibi, bu teknolojiyi geliştirerek pazara sunmayı hedefliyor. Bu inovasyon, akıllı kontakt lenslerin enerji ihtiyacını sürdürülebilir bir şekilde karşılamak ve bu alanda yeni bir dönem başlatmak için önemli bir adım olarak görülüyor.

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