ZTE, mobil teknolojide çığır açan bir adım daha atarak ikinci nesil 3D gözlüksüz tabletini, ZTE nubia Pad 3D II modelini MWC 2024 etkinliğinde duyurdu. Yeni nubia Pad 3D II, 5G bağlantısı ve yapay zeka tabanlı geliştirmelerle donatılarak, “dünyanın ilk 5G + AI 3D tableti” olarak pazara sunuldu.

Bu son model, benzersiz sıvı kristal merceklerle donatılmış 12,1 inçlik bir 2,5K ekran sunuyor. Entegre görüntü işleme algoritmalarıyla güçlendirilmiş olan bu ekran, 3D görüntüleri daha gerçekçi ve canlı bir şekilde işleyerek kullanıcılara etkileyici bir deneyim sunuyor.

ZTE’nin açıklamasına göre, ilk nesil modelle karşılaştırıldığında, nubia Pad 3D II %80 daha yüksek 3D çözünürlük ve %100 daha fazla 3D parlaklık sunuyor. Bu, 3D karışma, 3D renk ve 3D güç verimliliğinde kapsamlı bir optimizasyonla sağlanmıştır.

Yapay Zeka işleme motoruyla güçlendirilen tablet, yüksek hızlı görsel sensörler ve göz algılama algoritmalarını kullanarak daha doğal ve gerçekçi bir 3D görüntüleme deneyimi sunuyor. Özellikle, Super Biomimetic Eye AI motoru sayesinde tablet, optimum 3D çekim menzilinde 2,5 kat artış sağlıyor.

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ZTE’nin geliştirdiği Neovision 3D Anytime teknolojisi, gelişmiş yapay zeka sinir ağı derin öğrenme algoritmalarını kullanarak çeşitli 2D içerik biçimlerini anında gözlük gerektirmeyen 3D görsellere dönüştürebiliyor. Bu, resimlerden oyunlara, videolardan akışlı medyaya kadar geniş bir içerik yelpazesini kapsıyor.

ZTE nubia Pad 3D II’nin piyasaya sürülme tarihi ve fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak bu yeni tabletin, mobil teknoloji alanında büyük bir ilgi uyandırması bekleniyor. ZTE’nin 3D gözlüksüz tabletleri, kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunma potansiyeliyle dikkat çekiyor.

İçindekiler ZTE nubia Pad 3D II özellikleri

ZTE nubia Pad 3D II özellikleri