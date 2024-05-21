Türk sinema tarihine damgasını vuran komedi ve bilim kurgu filmi G.O.R.A., 2004 yılında sinemaseverlerle buluşmuştu. Uzaylılar tarafından kaçırılan Arif isimli karakterin başından geçenleri anlatan bu yapım, Türk sinema tarihinde kendine özgü bir yer edinmiş ve geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı. Şimdi ise devam filmi GORA 4 GORA için müjdeli haber verildi.

Yıllar içinde G.O.R.A., bir seriye dönüştü. İlk olarak 2008 yılında A.R.O.G isimli devam filmi çıktı. Bu yapım, Arif’in tarih öncesi dönemlere yaptığı zaman yolculuğunu konu alıyordu. Ardından, 2018 yılında Arif V 216 adında bir başka devam filmi daha izleyicilerle buluştu. Bu filmde ise Arif’in, robot dostu 216 ile yaşadığı maceralar beyaz perdeye taşındı.

İçindekiler GORA 4 GORA paylaşımı sinemaseverleri heyecanlandırdı

GORA 4 GORA paylaşımı sinemaseverleri heyecanlandırdı

Cem Yılmaz, sosyal medya hesaplarından yaptığı bir açıklama ile beklenen haberi duyurdu. Daha fazla bekleyemeyeceğini belirten Yılmaz, yeni G.O.R.A filminin müjdesini verdi. Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Üzgünüm, daha fazla bekleyemem. 20 yıl sonra gelen lezzet.”

Üzgünüm,daha fazla bekleyemem 🌟@netflixturkiye 20 yıl sonra gelen lezzet ! pic.twitter.com/f11NVLYcCC — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 20, 2024

Cem Yılmaz’ın duyurusu ile birlikte, yeni filmin posterini de paylaştı. Posterden anlaşıldığı üzere, filmin adı GORA 4 GORA olacak. Ayrıca, bu yeni yapımın Netflix üzerinden izleyicilerle buluşacağı belirtildi.

Yeni filmin konusu ve detayları hakkında henüz çok fazla bilgi olmasa da, hayranlar şimdiden büyük bir heyecanla beklemeye başladı. G.O.R.A serisi, mizah dolu anlatımı ve özgün karakterleriyle Türk sinemasında önemli bir yer tutuyor. Cem Yılmaz’ın yaratıcı dehası ve esprili dili, her yeni filmde izleyicileri güldürmeyi ve düşündürmeyi başarıyor.

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GORA 4 GORA’nın, serinin önceki filmlerindeki gibi yüksek beklentileri karşılayıp karşılamayacağı merak konusu. Ancak Cem Yılmaz’ın bugüne kadar ortaya koyduğu işlere bakıldığında, hayranları hayal kırıklığına uğratmayacağına dair güçlü bir güven söz konusu. Filmin konusu, oyuncu kadrosu ve çıkış tarihi ile ilgili daha fazla bilginin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.