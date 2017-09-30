GoPro, İki Yeni Kamera ve Güncellenmiş Karma Modelini Duyurdu

GoPro’nun yeni Hero aksiyon kamerasının yolda olduğunu biliyorduk ancak şirket yaptığı açıklama ile iki yeni kamera ve yeni bir drone duyurdu.

GoPro, Hero 6 Black ve Fusion kameraları ile beraber yeni özelliklere sahip Karma modeli drone duyurdu.

Karma’ya gelen özelliklerin arasında GPS üzerinden takip ve izleme özelliği geldi. Bu özellik açıkken drone otomatik olarak Karma kontrolcüsünü takip ediyor. Aynı zamanda daha önceden belirlenmiş olan rotayı da takip edebiliyor.

Hero 6 Black modeli ise 4K çözünürlüğünde saniyede 60 kare hızında ve 1080p çözünürlüğünde saniyede 240 kare hızında çekim yapabiliyor. Cihaz ayrıca çekilen videoları QuikStory videolarını çevirerek güzel anları sinematik hale getirmeyi sağlıyor. Daha önceki modeller ile aynı dış tasarıma sahip kameranın genel görüntü kalitesi ve hızı daha önceki modellerden çok daha iyi. Hero 6 Black 499$’dan satışa çıkacak.

Fusion ise 360 derece çekim yapabilen bir kamera. Daha önce Fusion’ın bazı özellikleri internette paylaşılmıştı. Cihaz 5.2K çözünürlükte ve saniyede 30 kare çekim yapabilen iki adet lense sahip. 18 megapiksel büyüklüğünde dairesel fotoğraf çekebilen kamera 360 derece ses alabiliyor. 5 metreye kadar su geçirmeyen cihaz 699$’dan satışa çıkacak.