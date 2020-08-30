Haber
GoPro Hero 9 Black, renkli kılıflarıyla görüntülendi!
Aksiyon kamerası denilince akıllara gelen ilk markalardan GoPro, Hero serisinin yeni ürün grubunu duyurmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki dönemde kullanıcılar ile buluşacak GoPro Hero 9 Black modelinin tasarımı ve bazı aksesuarları ortaya çıktı!
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GoPro Hero 9 Black renkli ön ekran ile gelecek!
Doğru sızıntıları ile bilinen WinFuture, GoPro’nun yeni aksiyon kamerasına ait tanıtım görüntülerine ulaştı. Paylaşılan görsellerde Hero 9 Black net şekilde görülürken, kameranın bazı yeni özellikleri de gözlerden kaçmıyor. Genel olarak tasarımı Hero 8 modeline benzeyen aksiyon kamerası, ön yüzünde renkli LCD ekran ile gelecek. VLOG çekimlerinde alanın nasıl göründüğüne yönelik fikir verecek ön ekranın yanı sıra arka bölümde de dokunmatik ekran yerini koruyor.
Fiziksel değişimin yanı sıra Hero 9 Black’in aksesuar tarafında önemli iyileştirmeler göze çarpıyor. Tanıtım görsellerinde mavi ve turuncu renkli koruma kılıfları bulunurken, bu kılıfların düşmeye dayanıklı kalınlıkta tutulduğu görülüyor. Ayrıca kameranın alt kısmında, ekstra bir parçaya gerek duyulmadan aksesuar bağlanmasına yönelik katlanabilir bir parçanın olduğu da belirtiliyor.
GoPro Hero 9 Black modelinin teknik özellikleri hakkında netleştirilmiş bir bilgi bulunmuyor. Aksiyon kamerasının 4K/60 FPS video kayıt desteği sunacağı tahmin edilirken, iddialara göre 5K çözünürlükte de videolar çekilebilecek. DJI Osmo Action’a göre elini bir hayli güçlendiren yeni GoPro modelinin önümüzdeki haftalarda tanıtılacağını belirtelim.
Samsung
Samsung Galaxy M51, Avrupa’da ön siparişe açılarak tanıtıldı
Samsung, Galaxy M51 adlı orta segmente göz kırpan yeni telefonunu bugün itibariyle resmen duyurdu. Ayrıca cihaz, şimdiden Almanya’da ön siparişe açılmış durumda.
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Samsung Galaxy M51 resmi olarak tanıtıldı
Samsung son zamanlarda ‘M’ serisi sayesinde, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak donanımsal ve yazılımsal özellikleri nispeten daha uygun fiyatlı telefonlarla buluşturuyor. İşte bu serinin yeni üyesi Galaxy M51, bugün itibariyle resmen duyuruldu ve Samsung Almanya’nın web sitesinden siyah ve beyaz renk seçenekleriyle ön siparişe açıldı.
Peki Samsung Galaxy M51, kullanıcılara neler sunuyor? Cihazın en önemli özelliğinin, şüphesiz 25W hızlı şarj desteğiyle beslenen 7.000 mAh bataryası olduğunu ifade edebiliriz. Zira genellikle orta segmentte böylesine bataryaya sahip telefon sunan üreticinin pek olmadığını düşündüğümüzde, Samsung oldukça eli açık davranmış. Ayrıca Samsung Galaxy M51; bünyesinde 64 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP derinlik sensörü ve 5 MP makro kamera olmak üzere dörtlü kamera dizilimi barındırıyor. Delikli çentik tasarımının tercih edildiği ön tarafında ise 32 MP’lik bir selfie kamerası bulunan Galaxy M51, kullanıcıları selfie noktasında hayli memnun edeceğe benziyor.
Bunun yanı sıra Samsung Galaxy M51′in 6 GB RAM’e ve 128 GB dahili hafızaya sahip olduğunu ekleyelim. Ek olarak cihaz sahip olduğu 6.7 inç Süper AMOLED ekranıyla kullanıcılara Full HD+ çözünürlüğünde olağanüstü bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Yalnız cihazla ilgili kesinleşmeyen tek şey, hangi yonga setine sahip olduğu; zira bununla ilgili herhangi bir bilgi Samsung’un web sitesinde yer almıyor.
Samsung Galaxy M51′in kutudan Android 10 tabanlı One UI Core arayüzüyle çıkacağını ve parmak izi sensörünün de yan tarafına konumlandırıldığını belirtelim. Şu an için Almanya’da 360 euro fiyat etiketiyle ön siparişe açılan cihazın Türkiye’ye ne zaman geleceği ise bilinmiyor.
Samsung Galaxy M51 teknik özellikleri
Ekran
Tür: Infinity-O ekran
Teknoloji: Süper AMOLED Plus
Boyut: 6,7 inç / 170,18 mm
Çözünürlük: FHD+, 2400×1080 piksel
Depolama
RAM: 6 GB
Hafıza: 128 GB (512 GB’a kadar artırılabilir)
Batarya
Kapasite: 7.000 mAh
Kablolu hızlı şarj desteği: 25W
Sensörler
İvmeölçer: Var
Yakınlık sensörü: Var
Gyro sensörü: Var
Parmak izi sensörü: Var (yan tarafında)
Jeomanyetik sensör: Var
Bağlantı
Wi-Fi / Wi-Fi Direct
Bluetooth sürümü: 5.0
GPS özellikleri: Galileo, Glonass, BeiDou
NFC: var
USB: Type-C
Kulaklık girişi: Var
Samsung Galaxy M51 kamera özellikleri
Arka: f/1.8, 64 MP geniş açılı sensör (81 ° görüş alanı)
f/2.2, 12 MP ultra geniş açılı sensör (123˚ görüş alanı)
f/2.4, 5 MP derinlik sensörü
f/2.4, 5 MP makro sensörü
Video kayıt: 4K UHD @ 30 fps (3840 x 2160)
Ön: f/2.2, 32 MP
Akıllı Telefonlar
Realme, yılda 100 milyon akıllı telefon satmayı hedefliyor!
Realme CEO‘su, Weibo profilinde resimli bir mektup paylaştı. Markanın son iki yılda elde ettiği başarıları burada kullanıcılara gösterdi. Mektupta şirket yöneticisi, Realme’nin art arda dört çeyrekte en hızlı büyüyen akıllı telefon markası olduğunu belirtti. Bunun dışında şirket, son çeyrekte pazar payı olarak dünya genelinde 7. sırada yerini aldı.
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Realme hakkındaki beklentiler karşılandı mı?
Sky Li, Realme kurulduğunda insanların bu markanın piyasada kalıp kalmayacağı hakkındaki endişelerini belirtti. Fakat şu an şirket, akıllı telefon sahnesindeki en önemli aktörlerden biri haline geldi. Sky‘a göre şirket beklenenin üzerinde bir performans ile yerini kanıtladı. Ayrıca önümüzdeki iki yıl içerisinde Realme’nin bir akıllı telefon üreticisinden daha fazlası olacağını açıkladı. Şirketin sadece bir akıllı telefon üreticisi değil, “yaşam tarzı” haline geleceğini belirtti. Firma bu yıl akıllı saat, televizyon ve TWS kulaklıkları ile birlikte pazarda daha çok ürüne yer vermeye başladı.
Şirket yöneticisi, şirketin neredeyse tüm bölgelerde lider oyuncu konumunda olmasını istiyor. Paylaşılan listede Güney Asya, Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Latin Amerika, Çin ve Rusya yer alıyor. Son olarak Sky Li, markanın yılda 100 milyondan fazla akıllı telefon satmasını bekliyor. Şirket eğer bu eşiği geçerse ana akım markaların arasında yer alabilir. Firma, 1 Eylül’de 5G bağlantısına sahip Realme X7 serisi ile 5G destekli telefonlarını arttırmayı planlıyor.
Samsung
Samsung, 3’ü 1 arada kablosuz şarj ünitesi geliştiriyor
Samsung, aynı anda birçok kablosuz cihazı şarj edebilen şarj ünitelerine bir yenisini daha eklemeyi planlıyor. Bugün sızdırılan haberlere göre şirket, Wireless Charger Pad Trio olarak adlandırılan yeni şarj ünitesini geliştirme aşamasında olup, yakında kullanıma sunacak.
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Samsung, daha önce piyasaya sürdüğü Wireless Charger Duo kablosuz şarj ünitesi sayesinde aynı anda iki cihazın şarj edilebilmesini sağlıyordu. SamMobile tarafından aktarılan yeni bilgilere ise göre şirket, bu ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalar yapıyor. Samsung’un Wireless Charger Pad Trio isimli yeni kablosuz şarj ünitesi sayesinde aynı anda üç adet kablosuz şarj destekli cihazı şarj edebilmek mümkün olacak.
Örneğin Galaxy Note 20, Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds Live olmak üzere üç adet cihazınız olduğunu düşünün; bu noktada Wireless Charger Pad Trio, bunları aynı anda şarj edebiliyor. Üstelik ürün Qi standardını desteklediğinden dolayı sadece Samsung ekosistemini değil, farklı markalara ait kablosuz cihazları da şarj edebilecek. Bunun yanı sıra Samsung Wireless Charger Pad Trio’ya ait bir görselin de sızdırıldığını belirtelim.
Görsele bakılırsa Samsung, kablosuz şarj ünitesinde cihazların yerleştirildiği kısma bol miktarda alan eklemiş. Ayrıca yakından bakıldığında ünitenin üzerinde akıllı telefon, akıllı saat ve kulaklık gibi üç farklı cihaz türü için semboller de görülüyor. Ek olarak fotoğraf, cihazın USB Type-C üzerinden güç alacağını da gözler önüne seriyor.
Yalnız Samsung Wireless Charger Pad Trio’nun ne tür bir Qi kablosuz şarj profiline sahip olduğu bilinmiyor; bundan dolayı da cihazları tam olarak hangi hızda ve hangi sürede şarj edeceği belirsizliğini koruyor. Aynı şekilde Wireless Charger Trio’nun ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyatı da şimdilik belli değil.