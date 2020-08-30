GoPro Hero 9 Black, renkli kılıflarıyla görüntülendi!

Aksiyon kamerası denilince akıllara gelen ilk markalardan GoPro, Hero serisinin yeni ürün grubunu duyurmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki dönemde kullanıcılar ile buluşacak GoPro Hero 9 Black modelinin tasarımı ve bazı aksesuarları ortaya çıktı!

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GoPro Hero 9 Black renkli ön ekran ile gelecek!

Doğru sızıntıları ile bilinen WinFuture, GoPro’nun yeni aksiyon kamerasına ait tanıtım görüntülerine ulaştı. Paylaşılan görsellerde Hero 9 Black net şekilde görülürken, kameranın bazı yeni özellikleri de gözlerden kaçmıyor. Genel olarak tasarımı Hero 8 modeline benzeyen aksiyon kamerası, ön yüzünde renkli LCD ekran ile gelecek. VLOG çekimlerinde alanın nasıl göründüğüne yönelik fikir verecek ön ekranın yanı sıra arka bölümde de dokunmatik ekran yerini koruyor.

Fiziksel değişimin yanı sıra Hero 9 Black’in aksesuar tarafında önemli iyileştirmeler göze çarpıyor. Tanıtım görsellerinde mavi ve turuncu renkli koruma kılıfları bulunurken, bu kılıfların düşmeye dayanıklı kalınlıkta tutulduğu görülüyor. Ayrıca kameranın alt kısmında, ekstra bir parçaya gerek duyulmadan aksesuar bağlanmasına yönelik katlanabilir bir parçanın olduğu da belirtiliyor.

GoPro Hero 9 Black modelinin teknik özellikleri hakkında netleştirilmiş bir bilgi bulunmuyor. Aksiyon kamerasının 4K/60 FPS video kayıt desteği sunacağı tahmin edilirken, iddialara göre 5K çözünürlükte de videolar çekilebilecek. DJI Osmo Action’a göre elini bir hayli güçlendiren yeni GoPro modelinin önümüzdeki haftalarda tanıtılacağını belirtelim.