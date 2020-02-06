Yazılım
Google’ın yeni mobil işletim sisteminin ismi, FuchsiaOS olmayabilir!
FuchsiaOS, bildiğiniz gibi Google mühendisleri tarafından birkaç senedir geliştiriliyor ve mobil tarafta firmanın yeni işletim sistemi olarak kullanılması bekleniyor. Yeni yazılım, uzun zamandır FuchsiaOS ismiyle gelişim sürecini devam ettirirken, ortaya çıkan detaylar kullanılan adın değişim gösterdiğini belirtiyor.
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Google, halihazırda FuchsiaOS markası kisvesi altında işletim sistemini geliştirmeye devam ediyor. Şirketin, geliştirici dosyalarında kullanılan bu ismin yakın zamanda değişim geçirerek Pigweed olarak, değiştiğini gördük.
Pigweed’in kelime anlamı ne?
Pigweed, Amaranthus, Amaranthaceae familyasından yaklaşık altmış türü bilinen, süs bitkisi olduğu kadar tohumları yenebilen, renkleri koyu mordan kırmızıya ve altın rengine kadar değişiklik gösteren bir bitki cinsi olarak kaynaklarda geçiyor. Fuchsia ismi ise renk olmak dışında tam manada küpe çiçeği anlamına geliyor. Küpe Çiçeğigiller familyasından Fuchsia cinsini oluşturan 100 türü bulunan bitki cinsidir. Kırmızı, mor, pembe, beyaz renkte çiçekler açarlar.
9to5Google’un yayınladığı habere göre, açık kaynaklı Chromium projesinde bu durum fark ediliyor. Kaynak kodlarında fark edilen bu değişime göre, FuchsiaOS ismi yukarıda da görüleceği üzere Pigweed olarak değiştirilmiş. Bu değişiklik, kodlardan sorumlu arkadaşın basit bir hatası olabilir. Çünkü FuchsiaOS’tan sonra bu isimin kullanılması çok da anlamlı gelmiyor.
Fuchsia’nın yeni ismi bu olabilir mi? ChromeBook’larda mı kullanılacak? IoT cihazlar hakkında mı? Açıkçası, bildiğimiz sadece işletim sisteminin yeni isminin Pigweed olacak olması.
Ama muhtemelen, firma akıllı telefonlar haricinde bu işletim sistemini yaygınlaşmaya başlayan IoT (nesnelerin interneti) sistemlerinde de kullanılmak üzere tasarlanıyor. Yani, evde işte veya herhangi bir otomasyon ekipmanlarının aktif olarak kullanılması gereken yerlerde artık Fuchsia’yı göreceğiz. İlerdeki zamanlarda, televizyonunuz ve buzdolabınızın yazılımsal anlamda konuşmasını bu işletim sistemi sağlayacak.
Yazılım
WordPress tutkunları WPfest’de buluşacak!
WordPress tutkunlarının buluştuğu festival WPfest’in ikincisi, bu sene İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisinde kapılarını açıyor.
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WPFest’de çok eğlenceli bir panel de gerçekleşecek. Teknoloji Yazarı Atıf Ünaldı moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde ünlü WordPress blog yazarları başarı hikayeleriyle katılımcılarla buluşacak.
Seyahat, teknoloji, moda gibi farklı alanlarda başarıyı yakalamış panelistler arasında yoldaolmak.com kurucusu Kemal Kaya, Teknoblog ile Sabri Küstür, Styleboom’un hikayesi ile Burçin Ünaldı ve fundalina bloğunun kurucusu Funda Güleç Yalçın yer alıyor.
WordPress dünyasını ikinci kez bir araya getirmeye hazırlanan WPFest, 5 Mart 2020 tarihinde İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisinde düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl 500’ün üzerinde katılımcıyla gerçekleşen etkinlik, bu yıl 700’ün üzerinde WordPress tutkununu buluşturmayı amaçlıyor.
SEO, performans, e-ticaret konularının konuşulacağı etkinlik ve panel , Türkiye’nin en büyük blog etkinliği olarak Natro.com ana sponsorluğunda ve Atıf Ünaldı yönetimi ile alanında uzman konuşmacılarıyla bu sene de Türkiye’de WordPress’e yön verecek.
WPFest 2020’de neler konuşulacak?
- Siteleri nasıl daha güvenli bir hale getirilebiliriz?
- Türkiye’nin en popüler yemek blogu Nefis Yemek Tarifleri’nin site performans optimizasyonları
- WordPress siteleri için SEO ve SEM teknikleri ile siteler arama motorlarında nasıl daha üst sıralara taşınır?
WordPress konulu etkinliğin konuşmacıları kimler?
Aykut Aslantaş- Group M Data&Teknoloji Direktörü
Hüseyin Berberoğlu – Nefis Yemek Tarifleri Kurucu Ortağı
Mehmet İnce – İnvictus Europe Yönetici Ortağı
Fikret Tozak – WP Okulu Kurucusu
Antar Turgay – BKM Express Ürün Yönetimi Direktörü
Erhan Yakut – ICS Defense Yazılım Geliştirme Takım Lideri
Yazılım
Yeni emojiler geliyor: Kutup ayısı, çaydanlık ve dahası!
Emojiler, kullanıcıların istekleri dahilinde sürekli değişiyor ve yenileniyor. 2020 yılındaki ilk güncelleme ortak emoji sisteminin sahibi Unicode.org tarafından yayınlanmaya başladı. Bakalım sosyal medyada, simgeler ne zaman aktif olarak kullanıma geçecek.
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İnsanlar emojileri çok seviyor. Android tabanında da tüm telefonlarda kullanılan açık kaynaklı geliştirilen bir emoji sistemi mevcut. Unicode Emoji 13.0 ile birlikte simgeler daha basit ve eğlenceli hale geliyor. Tamamlanan listeyle birlikte, 62 yeni ikon Unicode’un bloğunda yayınlandı.
Bunlar arasında en çok dikkat çekenler sırasıyla, kutup ayısı, pickup kamyon, transseksüel bayrak (LGBTİ+), pinyata ve oldukça şık duran kırmızı çaydanlıkta simgelere dahil edilmiş. Yeni simgeler, bazı şirketler için avantajlı reklam stratejileri içerisinde olabiliyor.
Ayrıca, cinsiyet eşitliğine dikkat çeken emojiler de eklenmiş. Şahsen oldukça komik ve bir o kadar da eşitlikçi durduğunu söyleyebiliriz.
Fakat, yıl sonuna kadar yeni emojileri görmemiz pek muhtemel gözükmüyor. Unicode’a göre, akıllı telefon yazılımlarına dahil etmek zaman alabiliyor. En son gerçekleşen güncelleme, eylül ayında olmuştu. Tüm listeye ulaşmak için buradaki linke tıklayabilirsiniz.
Yazılım
Google, Telefon uygulaması için çağrı kaydetme üzerinde çalışıyor!
Google, Telefon uygulaması saf Android işletim sistemi içerisinde kullanılıyor. Şirket, bu uygulamaya çağrı kaydetme özelliği ekleme konusunda çalışmalara başladı.
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Google, son yıllarda saf Android işletim sistemi kullanan cihazlara çağrı kaydetme özelliği getirmeye çalışıyor. Ama bir türlü buna dair bir kanıt Google Telefon uygulaması içerisinde gözlemlenmiyordu.
Gelen görsellere göre, kayıt butonun çağrı esnasında ve çağrı sonunda artık kullanılabilecek. Çağrı bitiminde herhangi bir player gerekmeksizin direkt uygulamanın içinden görüşmenizi dinleyebileceksiniz.
Keşif, dünyanın en büyük geliştirici platformu XDA Developers tarafından keşfedildi. Telefon uygulamasının 44’üncü sürümünde bulunan bu fonksiyon Google’ın telefon serisi Pixel 4’te aktif edildi. Açıkçası görünen o ki iyi bir fikir olmuş. Ama maalesef ki şu an sürümün ham halinde bu değişiklik bulunmuyor.
Görünen o ki ses kaydetme özelliğini şirket, makine öğrenme teknolojisiyle beraber geliştiriyor. Böylece konuşma esnasında ses kaydı alınırsa, çağrı kayıtlarında tüm detayları gözükecek. WAV formatında sesinizi kaydeden uygulamadan isterseniz bu sesi paylaşabiliyorsunuz da.
Özelliğin aslında bir türlü aktif olmamasının bir sebebi var. Çoğu ülkede konuşma kayıtlarının tutulması yasal değil. Google’ın da bu konulardan çok ağzı yandığı için biraz çekimser yaklaşıyor olabilir.
Yasal yükümlülükleri aşmak adına konuşma kaydı almaya başladığınızda karşı tarafa bu aksiyonu aldığınıza dair bilgi gitmesi sağlanabilir. Böylece karşı taraf herhangi bir hak talebinde bulunmaz.
Hangi cihazların bu uygulamayı destekleyeceği henüz belli olmadı. Fakat, Play Store’da ses kayıt uygulamalarına son zamanlarda izin vermeye başladı bile.