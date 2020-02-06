Google’ın yeni mobil işletim sisteminin ismi, FuchsiaOS olmayabilir!

FuchsiaOS, bildiğiniz gibi Google mühendisleri tarafından birkaç senedir geliştiriliyor ve mobil tarafta firmanın yeni işletim sistemi olarak kullanılması bekleniyor. Yeni yazılım, uzun zamandır FuchsiaOS ismiyle gelişim sürecini devam ettirirken, ortaya çıkan detaylar kullanılan adın değişim gösterdiğini belirtiyor.

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Google, halihazırda FuchsiaOS markası kisvesi altında işletim sistemini geliştirmeye devam ediyor. Şirketin, geliştirici dosyalarında kullanılan bu ismin yakın zamanda değişim geçirerek Pigweed olarak, değiştiğini gördük.

Pigweed’in kelime anlamı ne?

Pigweed, Amaranthus, Amaranthaceae familyasından yaklaşık altmış türü bilinen, süs bitkisi olduğu kadar tohumları yenebilen, renkleri koyu mordan kırmızıya ve altın rengine kadar değişiklik gösteren bir bitki cinsi olarak kaynaklarda geçiyor. Fuchsia ismi ise renk olmak dışında tam manada küpe çiçeği anlamına geliyor. Küpe Çiçeğigiller familyasından Fuchsia cinsini oluşturan 100 türü bulunan bitki cinsidir. Kırmızı, mor, pembe, beyaz renkte çiçekler açarlar.

9to5Google’un yayınladığı habere göre, açık kaynaklı Chromium projesinde bu durum fark ediliyor. Kaynak kodlarında fark edilen bu değişime göre, FuchsiaOS ismi yukarıda da görüleceği üzere Pigweed olarak değiştirilmiş. Bu değişiklik, kodlardan sorumlu arkadaşın basit bir hatası olabilir. Çünkü FuchsiaOS’tan sonra bu isimin kullanılması çok da anlamlı gelmiyor.

Fuchsia’nın yeni ismi bu olabilir mi? ChromeBook’larda mı kullanılacak? IoT cihazlar hakkında mı? Açıkçası, bildiğimiz sadece işletim sisteminin yeni isminin Pigweed olacak olması.

Ama muhtemelen, firma akıllı telefonlar haricinde bu işletim sistemini yaygınlaşmaya başlayan IoT (nesnelerin interneti) sistemlerinde de kullanılmak üzere tasarlanıyor. Yani, evde işte veya herhangi bir otomasyon ekipmanlarının aktif olarak kullanılması gereken yerlerde artık Fuchsia’yı göreceğiz. İlerdeki zamanlarda, televizyonunuz ve buzdolabınızın yazılımsal anlamda konuşmasını bu işletim sistemi sağlayacak.