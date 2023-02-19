Google, birçok Android cihazda varsayılan klavye olan Gboard’u yenilemeye başladı. Bazı beta kullanıcıları tarafından test edilen kısayol çubuğu, günlük olarak kullanılabilirliği artıran yeni özellikler kazandı.

Düğmeleri özelleştirmek için kullanılan güncelleme, klavyenin sağ üst köşesindeki üç noktalı hızlı erişim menüsü simgesinin yerini alıyor. Artık aynı işlemi gerçekleştirmek için klavyenin sol üst köşesinde dört kareli bir simge bulunuyor.

Gboard’un yeni hızlı erişim menüsü, daha önce var olmayan seçenekler olan emoji ve dil seçim düğmelerinin varlığını getiriyor. Ardından, kullanıcı simgeleri sürüklemek için dokunabilir, yeniden düzenleyebilir ve klavyeyi açarken hangilerinin görüntüleneceğini seçebilir.

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Bu yenilik, araç çubuğuna altı adede kadar kısayol ekleyebilen veya onu “daha yalın” hale getirebilen kullanıcılara daha fazla özgürlük sağlıyor. Buna ek olarak, sesli arama simgesini kişi için daha kullanışlı olan başka bir kısayol seçeneğiyle değiştirmek de mümkün.

Gboard güncellemesi ayrıca “Gelişmiş” menüsünü “Gizlilik” olarak yeniden adlandırdı. Bu alanda daha önce olduğu gibi kullanıcılar Google’ın veri toplamasıyla ilgili seçenekleri buluyor.

İçindekiler Güncelleme yalnızca beta kullanıcıları için

Güncelleme yalnızca beta kullanıcıları için

Android Police’e göre, Gboard beta güncellemesi (12.6.06.491625702) sınırlı erişimli bir sunucuda mevcut. Yeni Android klavyesini test etmek isteyenlerin Play Store’daki Gboard beta kanalına erişmeleri ve katılım talebinde bulunmaları gerekiyor.

Bu bir beta sürümü olduğu için yazılımda kararsızlıklar ve hatalar olabileceğini unutmamakta fayda var.