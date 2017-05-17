Google’ın DayDream VR Platformu İçin Açıkladığı Telefonlar Hala Ortada Yok

Google geçtiğimiz sene düzenlediği I/O geliştirici konferansında bir çok telefon üreticisinin yeni telefonlarının Daydream destekleyeceğini açıklamıştı.

Google sistemin Android Nougat’ın çekirdek özelliklerinden biri olacağını ve büyük üreticiler tarafından destekleneceğini belirtmişti. Neredeyse bütün büyük Android üreticilerinin Daydream destekli telefon çıkarması bekleniyordu ancak bir yıl geçti ve hala ortada bir telefon yok.

Daydream VR platformu için Samsung, HTC, Huawei, LG, ZTE, Asus, Alcatel ve Xiaomi gibi büyük üreticilerin isimleri açıklanmıştı. Neredeyse Sony dışında bütün büyük Android üreticileri destek doğru olur. Ancak bugüne kadar sadece 2 üreticiden Daydream VR destekli telefon geldi.

ZTE, Axon 7 modelini platform için güncelledi. Huawei’nin Mate 9 Pro ve Prosche Design Mate 9 modelleri Daydream destekli olarak çıktı. Bunların dışında Asus, ZenFone AR modeli ile hem Daydream hem de Tango artırılmış gerçeklik platformunu destekliyor. Listede olmayan Lenovo ise Motorola Moto Z serisi ile Daydream programına dahil oldu. Xiaomi geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Daydream destekli telefon çıkaracağını duyurmuştu ancak hala böyle bir model görmedik. Alcatel ise 2017’nin ilk çeyreğinde çıkaracağını açıklamıştı ancak Alcatel’den de henüz böyle bir model çıkmış değil.