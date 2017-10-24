Google’ın Bazı Pixel 2 Cihazları Garip Sesler Çıkarmaya Başladı

Pixel 2 ve Pixel 2 XL, Google’ın şimdiye kadar piyasaya çıkardığı en iyi ve en çok satan telefonlar arasında yer almakta fakat son zamanlarda çıkan problemler bu durumu bozabilir.

Bir önceki haberimizde belirttiğimiz ekranda yanık izleri oluşma probleminden sonra, şimdi de Pixel 2 kullanıcıları cihazların garip sesler çıkarttığını bildirmeye başladılar. Google’ın Pixel forumunda yaklaşık olarak 100 kullanıcı, yaptığı yorumlara göre Pixel 2 cihazlarının çağrı hoparlöründen yüksek frekanslı sesler duymaya başladı. Bu şikayetler arasında Pixel 2 kullanıcıları kadar olmasa da bir kaç Pixel 2 XL kullanıcısı da yer almakta. Ayrıca sorunu yaşayan kullanıcılar, cihazların NFC seçeneğini deaktif ettiklerinde sorunun ortadan kalktığını söylemekteler.

Şikayetler sonrasında Google forumda yaptığı açıklamaya göre, kullanıcılarına böyle bir sorun yaşıyorlar ise cihazlarını teknik servise götürmeleri gerektiğini açıkladı. Bir kullanıcı Google açıklamasından sonra, cihazını götürdüğünü ve teknik servisin cihazda parça değişikliği yaparak sorunu ortadan kaldırdığını söylemekte. İleride cihazları konusunda daha da çok problem yaşayabilecek gibi duran Google, olaylar büyümeden önce bir önlem almak zorunda kalacakmış gibi duruyor.