Google’ın Alphabet’i 2018’e çok iyi başladı

Google’ın Alphabet’i bildiğiniz gibi teknoloji devinin kendisi ve altındaki pek çok ufak firmayı kapsamı içine alarak hepsinin ana firması ünvanı ile ekim 2015 yılında hayata gözlerini açmıştı. Henüz 2 yaşında olan firma, başta Google olmak üzere altında bulunan cevherlerden oldukça iyi faydalanıyor. Nitekim açıklanan rakamlara baktığınızda firmanın 2017 Q1 durumuna göre kendisini %26 oranında büyütmeyi başarmış. 2018 yılının ilk üç ayında toplam 31.1 milyar dolarlık gelir elde eden Alphabet’in geçen sene bu rakamı 24.7 milyar dolardı.

Özellikle reklam işinden esas kazancını saplyan firma toplamda 26.6 milyar dolarlık reklam işi yapmış. Geri kalan kaynaklar firmaya toplam 4.3 milyar dolar gelir getirirken geçen sene bu rakam 3.2 milyar dolardı.

Google’ın Alphabet’i hızla büyüyor

Bu gelirlerin yanında firmanın gün sonunda elinde kalan toplam net kârı 9.4 milyar dolar. Geöen sene bu rakamın 5.4 milyar dolar olduğunu düşünürsek bir yılda 4 milyar kâr artışı ciddi anlamda büyük yatırımlar ve daha da büyümek manasına geliyor.

Eğer İngilizce olarak yayımlanan Alphabet Q2018 finans raporunu bizzat incelemek isterseniz PDF’ini buradan indirebilirsiniz.