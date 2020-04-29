Google’ın adını hiç duymadığımız sosyal ağ uygulaması Shoelace kapatılıyor!
Google’ın her yıl onlarca yeni projesini iptal ettiğini daha önce de görmüştük. Son olarak bu uygulamalar arasına sosyal ağ uygulaması olan Shoelace katıldı.
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Google daha önce adını hiç duymadığımız sosyal ağ uygulaması Shoelace’i kapatıyor!
Google geçtiğimiz Temmuz’da test etmeye başladığı sosyal ağ uygulaması Shoelace’i kapatma kararı aldı. Uygulama yakınınızdaki insanlar ile spor, gösteri gibi etkinliklere katılmanıza olanak sağlıyordu. Uygulama henüz sadece New York’ta test edilmekteydi fakat Google 12 Mayıs’ta Shoelace sunucularını kapayacağını söyledi. Google’ın potansiyeli olan yeni fikirleri test etmek için New York’u kullandığını daha önce de görmüştük. Google açıklamasında “mevcut sağlık krizi göz önüne alındığında bu projeye daha fazla yatırım yapmak için doğru bir zaman olduğunu düşünmüyoruz” dedi. Ayrıca gelecekte Shoelace uygulamasını yeniden başlatmayı düşünmediklerini ekledi.
Uygulamanın etkinliklere katılmak için yeni insanlarla tanışmaya vakti olmayan kişiler için oldukça iyi bir fikir olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra uygulama üzerinden editörlerin düzenlediği etkinliklere katılmak ve yaşadığınız bölgede benzer etkinlikleri yapmaktan keyif alan insanlar ile tanışmak mümkündü. Fakat mevcut COVID-19 salgını nedeniyle uygulamanın çok fazla kullanıcıya erişememesi oldukça anlaşılabilir. Google’ın yaptığı açıklamasında uygulamayı yeniden denemeyeceklerini duymak oldukça şaşırtıcı. Çünkü geçirdiğimiz bu zor günlerden sonra bu tip uygulamalar kullanıcılar tarafından oldukça ilgi çekici bulunabilirdi. Bu uygulama ile birlikte Google’ın uygulama mezarlığına bir yenisi daha eklenmiş oldu. Şirketin sürekli olarak yeni uygulamalar denemesi ve zaman zaman bu şekilde tamamen iptal etmesi giderek alıştığımız bir durum haline geldi.
Google, mart ayında internet kullanımında büyük bir artış tespit etti
Google ve Google‘a ait şirketleri kendi çatısı altında bulunduran Alphabet, mart ayında Covid-19 kaynaklı internet kullanımının arttığını tespit etti.
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Google, arama ve indirme sayılarında büyük bir artış gözlemledi!
Corona virüs sebebiyle evlerimizde kaldığımız şu günler de en çok ihtiyaç duyduğumuz şey internet oluyor. Gerek iş gerek can sıkıntısını gidermek amacıyla internet dünyası ile çok içli dışlı oluyoruz. Ki bu durum Google‘ın da dikkatinden kaçmamış. Öyle ki firma Mart 2020 boyunca internet kullanımına bağlı olarak indirme ve aramaların ciddi bir artış gösterdiğini açıkladı. Google Chrome kullanan kişiler üzerinde yapılan araştırmaya göre, mart ayı içerisinde aramaların ciddi civarında bir artışa sahip olduğu gözlemlendi. Ayrıca firma Google Play Store üzerinden yapılan indirmeler için de %30‘luk bir artışın söz konusu olduğunu aktardı. Tüm bunlarla birlikte Chromebook cihazına talebin de bir önceki döneme göre yaklaşık %400 arttığı belirtildi.
Corona virüs sebebiyle bu tarz artışların şaşırtıcı olmadığını unutmamak gerek. Zira gerek evden çalışma modelinin getirdiği yükümlülükler, gerek de uzaktan eğitim olayının dünya genelinde sıklaşması, firmanın eline böyle sonuçlar vermiş gibi gözüküyor. Ayrıca firmanın 2020 ilk çeyreğinde yaklaşık 41.16 milyar dolarlık bir gelir elde etmesi de durumun ciddiyetini göstermekte. Geçen sene ki ilk çeyrek raporuna göre yaklaşık %13‘lük artış gözlemlendi. Ki küresel salgın nedeniyle firmanın “reklam gelirlerinde düşüş” beklediği bu dönemde. Her ne kadar rakamlar Google‘ın dediğinin tersi gibi gözükse de firma, Corona virüsün etkilerinin devam etmesi durumunda reklam piyasasının çok zarar göreceğini düşünmekte ısrarcı.
Fortnite sonunda Google Play Store’a eklendi!
Epic Games‘in çıkardığı ve hala geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Fornite, Google Play Store‘a eklendi. Firmalar sonunda aralarında anlaşma sağladı.
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Epic Games Fortnite konusunda geri adım attı!
Fortnite piyasada oldukça hareketli günler yaşattıktan sonra bildiğiniz üzere mobil platformlar içinde çıkarılmıştı. Android ve IOS platformları için uyarlanan oyunun çıkışının üzerinde 18 ay geçti. Bu süre zarfında sıkıntısız bir şekilde oynanabilen oyun, Android tarafında bazı bürokratik meseleler nedeniyle Google Play Store yerine kendi internet sitesi üzerinden indirilebilir olmuştu. Google Play Store uygulamasına oyununu yüklemek istemeyen Epic Games, bu kararından vazgeçti. Firma çıkışından 18 ay sonra, Fortinte Android‘i Google Play Store uygulamasına yükleme kararı aldı. Kararın ardından en büyük sebep ise, Google‘ın kendi mağazasına yüklenen oyunlarına sağladığı imkanlar. Güvenlik ve güncelleme konularında oyuncuları uğraştırmamak için çaba gösteren Google, Epic Games‘in tercihi olmuş.
Oyunun yinede Google Play Store dışında da indirilebileceğini belirten firma, oyun içi satın alımlar konusunda Google ile yaşanılan problemleri geride bırakmış gibi gözükmüyor. Google‘ın kendi ödeme yönetiminin kullanılması konusunda ki ısrarı nedeniyle yaşanan bu gerginlik, muhtemel teknik sorunlar nedeniyle şimdilik askıya alınmışa benziyor. Ancak Epic Games her fırsatta Google‘ın politikalarının değişmesi gerektiğini umduklarını belirtmekten geri durmuyor. Google Play Store üzerinden ulaşılabilen oyun şu an ülkemizin yer aldığı bölgeye eklenmemiş olsa da yakın zamanda geleceğini kesin bir dille söyleyebiliriz. Ayrıca hala da kendi sitesi üzerinden telefonunuza yükleyebilirsiniz.
Genel
Google Card, Apple Card’a rakip olmaya geliyor
Google, yeni bir ödeme kartı Google Card üzerinde çalışmalara başladı. Şirket bu hamlesi ile Apple Card’a rakip olmayı planlıyor.
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Teknoloji şirketleri hayatın her anına dokunmak için mesai harcamaya devam ediyor. Kullanıcılarının satın alma işleminde de kendi ürünlerinin kullanması için ilk adımı atan Apple olmuştu. Geçtiğimiz günlerde kendi kredi kartını duyuran Huawei’den sonra şimdi de Google’dan bir atak geldi.
Geçtiğimiz yıl Wall Street Journal‘da yayınlanan bir rapora göre, Google’ın Citigroup ve Stanford Federal Kredi Birliği ile beraber bir banka hesabı hazırlığı içinde olduğu iddiasında bulunmuştu. İddialar gelişmeye devam ediyor. Google, banka hesabı üzerinde çalışıyor, hatta daha da ötesinde bunu bir banka kartı ile beraber fiziksel boyuta da taşımayı amaçlıyor. Şirket ayrıca Google Card için Visa ve MasterCard gibi şirketlerle de iş birliğine gitmiş durumda.
Titanyum kartın üzerinde “kart numarası, CVV, son kullanma tarihi ve imza” yer almıyor. Direkt olarak para hesabına ulaşım için hazırlanan sürüm, fiziksel olarak elde edilebilecek deniyor. Özel uygulaması üstünden finansal verilerine detaylı olarak erişim sunacak kart, üstünde her müşteriye özel olduğu düşünülen bir kod benzeri mavi ve yeşil noktalar taşıyor.
Kullanıcılar Google Card’larına Google Pay uygulaması üzerinden, bağlı bir banka hesabı aracılığıyla parmak izi ve PIN kodu ile korunmuş bir şekilde yükleme yapabilecekler. Ancak şu an için şirketin yenilenmiş Google Pay ve Google Card hizmetini ne zaman ve hangi ülkelerde piyasaya çıkaracağı henüz bilinmiyor.