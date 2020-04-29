Google’ın adını hiç duymadığımız sosyal ağ uygulaması Shoelace kapatılıyor!

Google’ın her yıl onlarca yeni projesini iptal ettiğini daha önce de görmüştük. Son olarak bu uygulamalar arasına sosyal ağ uygulaması olan Shoelace katıldı.

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Google daha önce adını hiç duymadığımız sosyal ağ uygulaması Shoelace’i kapatıyor!

Google geçtiğimiz Temmuz’da test etmeye başladığı sosyal ağ uygulaması Shoelace’i kapatma kararı aldı. Uygulama yakınınızdaki insanlar ile spor, gösteri gibi etkinliklere katılmanıza olanak sağlıyordu. Uygulama henüz sadece New York’ta test edilmekteydi fakat Google 12 Mayıs’ta Shoelace sunucularını kapayacağını söyledi. Google’ın potansiyeli olan yeni fikirleri test etmek için New York’u kullandığını daha önce de görmüştük. Google açıklamasında “mevcut sağlık krizi göz önüne alındığında bu projeye daha fazla yatırım yapmak için doğru bir zaman olduğunu düşünmüyoruz” dedi. Ayrıca gelecekte Shoelace uygulamasını yeniden başlatmayı düşünmediklerini ekledi.

Uygulamanın etkinliklere katılmak için yeni insanlarla tanışmaya vakti olmayan kişiler için oldukça iyi bir fikir olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra uygulama üzerinden editörlerin düzenlediği etkinliklere katılmak ve yaşadığınız bölgede benzer etkinlikleri yapmaktan keyif alan insanlar ile tanışmak mümkündü. Fakat mevcut COVID-19 salgını nedeniyle uygulamanın çok fazla kullanıcıya erişememesi oldukça anlaşılabilir. Google’ın yaptığı açıklamasında uygulamayı yeniden denemeyeceklerini duymak oldukça şaşırtıcı. Çünkü geçirdiğimiz bu zor günlerden sonra bu tip uygulamalar kullanıcılar tarafından oldukça ilgi çekici bulunabilirdi. Bu uygulama ile birlikte Google’ın uygulama mezarlığına bir yenisi daha eklenmiş oldu. Şirketin sürekli olarak yeni uygulamalar denemesi ve zaman zaman bu şekilde tamamen iptal etmesi giderek alıştığımız bir durum haline geldi.