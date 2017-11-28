Google’dan “YouTube Edition” Android Telefon Planı

Google, ilk olarak Nexus, ardından Android One ve son olarak Pixel cihazlarının ardından şimdi de YouTube Edition adında özel bir telefon planlıyor.

Google, farklı firmalara ürettirdiği Nexus cihazlarını, artık Pixel adıyla yeniledi. Ayrıca Android One adında da uygun fiyatlı Pixel cihazları diyeibleceğimiz bir seriye de sahip olan Google, şimdi de YouTube Edition adında bir seri üretmek istiyor. Söylentilere göre ilk Amerika’ya özel olacak bu telefonda YouTube Red ve YouTube Müzik servisleri hediye olarak geleceği, Google Fi’dan ücretsiz sim kart ve belli bir abonelik fırsatı gibi detaylar bekleniyor.



Bunu yaptığı bir anket ile belli eden Google, “YouTube Edition” bir telefon olsa satın alır mısınız?” şeklinde sorarak ortaya çıkardı.