Google yeni bir özel otel programıyla çalışanları ofise geri çekmeyi umuyor.

Şirket, tam zamanlı çalışanların Mountain View’deki kampüs içi bir otelde gecelik 99 dolar karşılığında “Yaza Özel” bir oda ayırtabileceğini söyledi. Özel etkinliğin “Google çalışanlarının hibrit iş yerine geçişe yönelmesi” umuduyla 30 Eylül’e kadar devam edeceğini belirtiyor.

Promosyonun onaylanmamış iş seyahatleri için olması nedeniyle, şirket konaklamaların geri ödemesini yapmayacak. Ancak belirtildiğine göre çalışanlardan kişisel kredi kartlarını kullanmalarını isteyecek.

Açıklamada, “Sabahları ofise gidip gelmenize gerek kalmadığı hayal edin. Bunun yerine fazladan bir saat uyuyabilirsiniz. Ardından, odanızdan çıkıp lezzetli bir kahvaltı yapabilir veya işe başlamadan önce egzersiz yapabilirsiniz.” diyor.

Reklam, iş günü sona erdikten sonra “çatı terasında sessiz bir akşamın tadını çıkarabilir veya etkinliklerden birine katılabilirsiniz” şeklinde devam ediyor.

Google’ın sahibi olduğu otel, California, Mountain View’da geçen yıl açtığı yeni bir kampüs bulunuyor. 42 dönümlük kampüs, NASA’nın Ames Araştırma Merkezi’nin bitişiğinde ve açılışta yaptığı açıklamada, reklam ürünleri üzerinde çalışan 4.000 çalışanı barındırma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

San Francisco Körfez Bölgesi, çoğu yüksek maaşlı teknoloji çalışanları ve çevredeki teknoloji endüstrisinde çalışan yöneticilerden oluşuyor, yıllardır süren imar kısıtlamalarından kaynaklanan sınırlı konut arzı ve artan talep nedeniyle en yüksek emlak maliyetlerinden birine sahiptir. Mountain View şehri özellikle konut sıkıntısı çekiyor ve birçoğu Google’a ait olan veya tarafından kiralanan çok sayıda ofisi içeriyor.

Google, Covid oranlarındaki ani artışlarla karmaşık hale gelen ofise dönüş planlarındaki çeşitli değişikliklerin ardından, geçen yıl çalışanlarının çoğunu haftada üç gün fiziksel ofislerine geri getirmeye başladı. Ancak, zorunlu ofise dönüşü takip eden aylarda, ofislerin yakınındaki yüksek barınma maliyetlerinin ve uzaktan çalışırken daha yüksek üretkenliğin şirket için rekor karlara tekabül eden yüksek üretkenlik nedeniyle işçiler tarafından benimsenmemesi nedeniyle katılım seyrekti.

Haziran ayında şirket, performans incelemelerinde ofise devam etmeyi ve rozet verilerini içeren yeni yaptırımlarla daha katı hale geldi. Şirketin insan kaynakları şefi, zaten onaylanmış uzaktan çalışanlardan durumlarını yeniden gözden geçirmelerini ve ofiste meslektaşlarına yeniden katılmalarını istedi.

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