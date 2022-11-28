Google, Workspace’e yeni güncellemeler getirdiğini duyurdu. Bu güncellemeler arasında Gmail’de daha iyi doğruluk, E-Tablolar’da özelleştirilebilir pivot tablolar ve toplantı içi sohbet yoluyla Docs, Sheets veya Slides dosyalarını Google Meet çağrı katılımcılarıyla paylaşma olanağı yer alıyor. Daha önce Google, Workspace uygulamalarını daha büyük ekranlar için güncellemişti.

E-Tablolar’da Pivot Tabloları Yeniden Boyutlandırma

Google, bir pivot tablonun oluşturulması veya değiştirilmesi sırasında kullanıcıların pivot tablo düzenleyicisi yan panelinin genişliğini değiştirmesine olanak tanıyan ve kullanıcı tarafından talep edilen bir işlevin uygulandığını duyurdu. Sütun veya alan adları tam olarak görüntülenemeyecek kadar uzun olduğunda, bu özellik kullanışlı olacaktır.

Gmail’deki son arama etkinliğine göre geliştirilmiş arama sonuçları

Gmail’i web üzerinde kullandığınızda, artık Gmail aramalarındaki en son etkinliğinize dayalı olarak geliştirilmiş arama sonuçları göreceksiniz. Ayrıca Gmail, siz girdikçe arama ifadeleri sunarak arama yapmayı kolaylaştırıyor.

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Bu arama ifadeleri mesajlarınızdan, kişilerinizden, etiketlerinizden veya önceki aramalarınızdan elde edilen verilere dayanıyor. Filtreler, aramanızın sonuçlarını filtrelemek için kullanılabilir. Blog yazısı, Gmail aramasına yapılan yeni güncellemenin sonuçları daha alakalı ve bağlamsal hale getirerek daha iyi hale getireceğini söylüyor.

Google Meet sohbetinde Google Docs, Sheets ve Slides dosyalarını paylaşın

Google, bu yılın başlarında doğrudan Google Dokümanlar, E-Tablolar veya Slaytlar’dan bir Google Meet çağrısına katılma veya sunum yapma seçeneğini tanıttı. Kullanıcılar artık bir dosyadan sunum yapıyorlarsa veya bir toplantıya katılıyorlarsa, toplantı içi sohbet yoluyla toplantı platformlarıyla hızlı bir şekilde dosya paylaşabilirler.

Bu güncellemeyle, tüm toplantı platformlarına veya bazı toplantı platformlarına bir belgeye, elektronik tabloya veya sunuma erişim verebilirsiniz. Bu, toplantıdaki herkesin konuşurken etkileşime geçmesini sağlar.

Kullanılabilirlik

Google’a göre, söz konusu güncellemeler önümüzdeki 15 iş günü içinde tüm Workspace ve G Suite kullanıcılarına sunulacak.

Kaynak: Google