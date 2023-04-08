Google, web uygulamalarına grafik kartınızın yeteneklerine daha fazla erişim sağlamak için tasarlanmış bir API olan WebGPU‘nun Chrome 113’te varsayılan olarak etkinleştirileceğini duyurdu. Yaklaşık üç hafta sonra yayınlanması planlanan WebGPU, Direct3D 12’yi destekleyen Windows PC’lerde, macOS’ta ve Vulkan destekli ChromeOS cihazlarında kullanılabilecek. İşte ayrıntılar…

Google, tarayıcınızda yeni nesil oyunlar için WebGPU teknolojisini kullanıma sunuyor

Bir blog yazısında Google, WebGPU’nun geliştiricilerin önemli ölçüde daha az kodla aynı grafik seviyesine ulaşmalarını sağlarken, makine öğrenimi model çıkarımlarında üç kattan fazla iyileştirme sağladığını açıkladı. Bu atılım, özellikle üretken yapay zekalar ve büyük dil modelleri çağında, yerel donanımdan yararlanan gelişmiş makine öğrenimi uygulamaları için olanaklar sunuyor.

WebGPU teknolojisi, geliştiricilerin tarayıcınız için daha iyi görünen oyunlar oluşturmasını da sağlayabilir. Örneğin Babylon.js, Chrome Beta üzerinde çalıştırılabilen etkileyici bir demoya sahip. Google bu ayki sürümü “gelecekteki güncellemeler ve geliştirmeler için bir yapı taşı” olarak tanımladı; daha gelişmiş grafik özellikleri ve shader çekirdeklerine daha derin erişim bekleniyor. Geliştiriciler ayrıca WebGPU üzerinde çalışan içeriklerin geliştirilmesinde de iyileştirmeler bekleyebilirler.

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API, 2017’deki konseptinden bu yana geliştirilme aşamasındadır ve Chrome’a özel değildir. Gelecekte Firefox ve Safari’de de kullanılabilir olması bekleniyor. Google, Linux ve Android de dahil olmak üzere daha fazla işletim sistemini desteklemek için uygulamasını genişletmek için çalışıyor.

Chrome ile ilgili diğer haberlerde, Google çarşamba günü tarayıcının gelecekteki sürümlerini hızlandırma planlarını açıkladı. Kararlı sürümlerin takvimi değişmezken, Google bunları daha sonra “özellik dondurmayı” ve geliştiricilerin yapıya yeni özellikler eklemeyi bırakması ile genel halkın güncellemeyi alması arasındaki süreyi kısaltmayı hedefliyor. Bu değişikliğin geliştirme sürecini kolaylaştırması bekleniyor.