Google Chrome, kayıtlı şifrelerin düzenlenmesine izin verecek

Google Chrome internet tarayıcısı, daha önce tarayıcıya kaydettiğiniz şifreleri düzenlemenize olanak veren bir özellik üzerinde çalışıyor. Halihazırda ‘https://passwords.google.com/’ bağlantısı üzerinden şifre değişikliği yapılabiliyor fakat pek kullanışlı değil. Google Chrome internet tarayıcının mobil ya da bilgisayar versiyonunda mevcut şifremizi düzenlemek istediğimizde, daha önce tarayıcıya kaydettiğiniz şifreyi silip, yenisiyle değiştirmeniz gerekiyor.

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Google Chrome, şifre düzenleme özelliğine kavuşuyor

Bu özellik ilk olarak 2014 yılında talep edilmiş fakat şirket tarafından karşılık bulamamıştı. Şirket, 2018 yılının sonunda, tarayıcı şifrelerini daha erişilebilir bir hale getirdi ve şifre özelliklerine daha fazla odaklanmaya başladı.

Şirket, konuyla ilgili olarak, “Bu özellik, geçmişte çokça istenen fakat genel öncelik sıralamamızda bulunmayan bir özellikti. Versiyon 69 ile birlikte, ayarları/şifreleri daha erişilebilir bir pozisyona getiren yeni kullanıcı arayüzünü sunmuştuk. Bu özelliği üç aylık planlamamız içerisine dahil ettik ve yakında yeni gelişmeleri sizlere sunuyor olacağız.” açıklamasını yaptı.

Söz konusu özellik şu anda beta versiyonlarında kullanıma sunulmuş durumda. Google Chrome’da kayıtlı olan şifrelerinizi düzenlemek için, aşağıdaki adımları uygulamanız gerekecek.

1. Google Chrome’un bilgisayar veya Android için sunduğu beta versiyonunu indirip kurun.

Bilgisayar versiyonunu indirmek için tıklayın.

Android versiyonunu indirmek için tıklayın.

2. Adres çubuğuna ‘chrome://flags/#edit-passwords-in-settings’ yazıp ‘Enter’ tuşuna basın.

3. ‘Edit passwords in settings’ bölümünü ‘Enabled’ olarak değiştirin.

4. Tarayıcıyı yeniden başlatın.

5. Adres çubuğuna ‘chrome://settings/passwords’ yazıp ‘Enter’ tuşuna bastığınızda, halihazırda kayıtlı olan şifrelerinizin bulunduğu bölümü göreceksiniz. Değiştirmek istediğiniz şifrenizin karşısında dikey pozisyonda bulunan üç noktaya tıklayıp, ‘Edit password’ seçeneğiyle mevcut şifrenizi düzenleyebilirsiniz.

Versiyon 86 ile birlikte sunulması bekleniyor

Özellik henüz stabil olarak çalışmıyor ve çeşitli hatalar içeriyor. Google Chrome versiyon 86’nın kararlı hali önümüzdeki hafta yayınlandığında, özelliğin sorunsuz bir şekilde çalışması bekleniyor.