Genel
Google Chrome, kayıtlı şifrelerin düzenlenmesine izin verecek
Google Chrome internet tarayıcısı, daha önce tarayıcıya kaydettiğiniz şifreleri düzenlemenize olanak veren bir özellik üzerinde çalışıyor. Halihazırda ‘https://passwords.google.com/’ bağlantısı üzerinden şifre değişikliği yapılabiliyor fakat pek kullanışlı değil. Google Chrome internet tarayıcının mobil ya da bilgisayar versiyonunda mevcut şifremizi düzenlemek istediğimizde, daha önce tarayıcıya kaydettiğiniz şifreyi silip, yenisiyle değiştirmeniz gerekiyor.
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Google Chrome, şifre düzenleme özelliğine kavuşuyor
Bu özellik ilk olarak 2014 yılında talep edilmiş fakat şirket tarafından karşılık bulamamıştı. Şirket, 2018 yılının sonunda, tarayıcı şifrelerini daha erişilebilir bir hale getirdi ve şifre özelliklerine daha fazla odaklanmaya başladı.
Şirket, konuyla ilgili olarak, “Bu özellik, geçmişte çokça istenen fakat genel öncelik sıralamamızda bulunmayan bir özellikti. Versiyon 69 ile birlikte, ayarları/şifreleri daha erişilebilir bir pozisyona getiren yeni kullanıcı arayüzünü sunmuştuk. Bu özelliği üç aylık planlamamız içerisine dahil ettik ve yakında yeni gelişmeleri sizlere sunuyor olacağız.” açıklamasını yaptı.
Söz konusu özellik şu anda beta versiyonlarında kullanıma sunulmuş durumda. Google Chrome’da kayıtlı olan şifrelerinizi düzenlemek için, aşağıdaki adımları uygulamanız gerekecek.
1. Google Chrome’un bilgisayar veya Android için sunduğu beta versiyonunu indirip kurun.
Bilgisayar versiyonunu indirmek için tıklayın.
Android versiyonunu indirmek için tıklayın.
2. Adres çubuğuna ‘chrome://flags/#edit-passwords-in-settings’ yazıp ‘Enter’ tuşuna basın.
3. ‘Edit passwords in settings’ bölümünü ‘Enabled’ olarak değiştirin.
4. Tarayıcıyı yeniden başlatın.
5. Adres çubuğuna ‘chrome://settings/passwords’ yazıp ‘Enter’ tuşuna bastığınızda, halihazırda kayıtlı olan şifrelerinizin bulunduğu bölümü göreceksiniz. Değiştirmek istediğiniz şifrenizin karşısında dikey pozisyonda bulunan üç noktaya tıklayıp, ‘Edit password’ seçeneğiyle mevcut şifrenizi düzenleyebilirsiniz.
Versiyon 86 ile birlikte sunulması bekleniyor
Özellik henüz stabil olarak çalışmıyor ve çeşitli hatalar içeriyor. Google Chrome versiyon 86’nın kararlı hali önümüzdeki hafta yayınlandığında, özelliğin sorunsuz bir şekilde çalışması bekleniyor.
Genel
Fiat, üç kapılı bir 500 EV modeli hazırlığında!
Normalde iki kapılı bir araç olan Fiat 500 EV‘nin teslimatları bu ay içinde başlayacak. Bu sırada Fiat’ın önden açılan, arka koltuklara erişimi kolaylaştıracak, fazladan bir kapıya sahip bir 500 EV modeli üzerinde çalıştığı bildirildi.
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Mazda RX-8 veya birinci nesil Mini Cooper Clubman gibi bir kapı sistemine sahip olması beklenen bu 500 modelinin satışları, Autonews Europe‘un haberine göre 2021’in ilk zamanlarında başlayacak. Aracın sağ tarafına yerleştirilecek olan üçüncü kapı, daha fazla dayanıklılık için B-sütununu da içerecek. Bu kapının eklenmesiyle aracın ağırlığı 30 kg kadar artacak.
Bu karoserin isimlendirmesinde, Fiat‘ın 2004‘te tanıttığı bir konsept olan ve 2007 yılında Fiat 500‘e dönüştürülen, “Trepiuno” (Üç artı bir anlamına geliyor.) adının kullanılacağı iddia ediliyor. Trepiuno tanıtıldığında üç koltuklu bir yapıdaydı ve dört koltuklu hale dönüştürülüp, günümüzdeki 500 oldu. Elektrikli 500’ü düşündüğümüzde iki kapısı ve bir bagaj kapısı var. Bu da demek oluyor ki üçüncü bir kapıya sahip modele oldukça uygun bir isim seçilmiş olabilir.
Söz konusu üç kapılı 500 modelinin fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.
Kaynak: Autonews Europe
Akıllı Telefonlar
Realme Q2 AnTuTu üzerinde görüntülendi!
Realme Q2, popüler test platformu AnTuTu üzerinde görüntülendi. Firmanın merakla beklenen akıllı telefonu aldığı puan ile dikkatleri üzerine topladı.
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Realme Q2, etkileyici puanlar ile geliyor!
Realme bildiğiniz üzere yeni bir Q serisi akıllı telefon ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Firmanın merakla beklenen akıllı telefonu, her geçen gün yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Realme Q2 adını alacağı öğrenilen akıllı telefon RMX2173 kod adıyla, AnTuTu üzerinde görüntülendi. Test sonuçları ortaya çıkan akıllı telefon, yaklaşık 520 bin puan alarak neredeyse amiral gemisi akıllı telefonlara kafa tuttu. Samsung Galaxy S20 ve Honor 30 Pro+ modellerine çok yakın puanlar alan akıllı telefon, adından sıkça söz ettireceğe benziyor.
Geçtiğimiz günlerde, TENAA üzerinde listelenen akıllı telefon, söylentilere göre Snapdragon 765G işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Hali hazırda orta üst seviye akıllı telefonlarda kullanılan bu işlemciyle nasıl böyle bir performans elde edildi merak konusu. Çok fazla detayı bilinmeyen akıllı telefon, OLED ekran ile kullanıcılarını karşılayacak. 65W hızlı şarj desteği sunacak akıllı telefon hakkında detaylı bilgilerin önümüzdeki günlerde ortaya çıkması bekleniyor. 13 Ekim tarihinde tanıtımı yapılacak akıllı telefon, orta üst seviye cihazlar arasında oldukça güçlü olacak gibi gözüküyor. Bakalım firma yeni akıllı telefonu ile birlikte beklentileri aşabilecek ve amiral gemisi telefonlar ile rekabet edebilecek mi bekleyip göreceğiz.
Geek
Pokemon Go, COVID-19 salgınına uygun olarak güncelleniyor
Koronavirüs salgını ilkbahar ve yaz aylarında yayılırken Pokemon Go, oyuncuların katılımını arttırmak için bir dizi değişiklik yaptı. Niantic Labs, pandemi kapsamında eklediği bazı geçici bonusların aktif kalacağını ancak birçoğunun 1 Ekim‘den itibaren ortadan kalkacağını duyurdu.
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Yeni güncellemeler ne anlama gelitor?
Nisan ayında oyun, Pokemon’unuz, siz evinizden çıkmasanız bile yakındaki PokeStops’tan hediyeler toplayak şekilde güncellenmişti fakat yeni güncellemeyle bu işlemi ancak Pokemon sayınız azalıyorsa yapacak. Pokemonların yumurtadan çıkması için yürünmesi gereken mesafe, daha önceki mesafeye geri dönüyor. Dünyanın birçok yerinde kısıtlamaların gevşetilmesiyle, yyunun yapımcıları da hareketi teşvik etmenin bir yolu olarak değişikler yapmaya yöneldi. Sosyal medyada, birçok oyuncu Niantic’in değişiklikleri yeniden düşünmesini istedi, bunun iki sebebi olabilir; ya pandemi bonuslarından memnunlardı ya da salgından endişe ediyorlar.
Starting Thursday, October 1, 2020, at 1 p.m. PDT (GMT −7), we’ll be making some changes to temporary bonuses. Read more: https://t.co/t02oV3SMKr pic.twitter.com/kon8jTvk1O
— Pokémon GO (@PokemonGoApp) September 29, 2020
1 Ekim’den sonra oyundaki ayarlar şu şekilde olacak; eşya çantanızda bir seferde taşıyabileceğiniz maksimum hediye sayısı 20’de kalacak, günün ilk Pokémon avınız için üç kat Stardust ve XP almaya devam edeceksiniz, tütsü süresi ise 60 dakikada kalacaktır.