Google Uygulaması, Daha Koyu Bir Karanlık Modu Test Ediyor!

Karanlık mod, son birkaç yılda giderek daha popüler hale geldi. Günlük olarak kullandığımız uygulamaların çoğu şu veya bu şekilde karanlık modu destekliyor ve Arama uygulamasının kendisi de dahil olmak üzere çoğu Google uygulamasında yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde, şirketin masaüstü web sürümündeki arama sonuçlarında simsiyah bir temayı test ettiğini paylaşmıştık. Bu test, şimdi beta sürümünde görünen, Android telefonlardaki Google uygulamasında yeni bir koyu renk tonu ile takip ediliyor.

Google App’ın Daha Koyu Karanlık Modu Test Ediliyor

Android‘deki Google uygulamasının, mevcut gri arka plandan daha koyu olan ancak web sürümünde test edilen simsiyah temaya benzemeyen yeni bir karanlık temaya sahip olduğu ortaya çıktı. 9To5Google tarafından hazırlanan bir rapor, yeni Karanlık modun Google ana Arama sonuçları sayfasında göründüğünü öne sürüyor. Aşağıdan kontrol edebilirsiniz:

Daha koyu gri tema, Google uygulamasını mevcut moda kıyasla daha canlı hale getirme eğilimindedir. Bu nedenle, özellikle OLED ekranlı telefonlarda uygulamayı kullanmayı bir zevk haline getirecektir.

Bununla birlikte, Google iki farklı karanlık modu test ediyor gibi göründüğü için, Arama sonuçları ekranında hangisini seçeceği henüz belli değil. Ayrıca Google‘ın bu değişiklikleri Arama kısmına sunulması bekleniyor. Google Dokümanlar, Google Drive, Gmail ve daha fazlası gibi diğer uygulamaları için de kullanılacağı henüz net bir bilgi bulunmuyor.