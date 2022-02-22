Google Arama, Masaüstünde Yeni Bir Simsiyah Koyu Temayı Test Ediyor!

Hepimiz birçok nedenden dolayı karanlık modu seviyoruz. Uzun web tarama oturumları sırasında gözlerdeki yükü azaltır ve ikinci olarak, AMOLED ekranlı cihazlarda pil tasarrufu sağlar. Karanlık temanın popülaritesi sayesinde Google, Google Arama da dahil olmak üzere çeşitli platformlarına karanlık bir mod ekledi. Arama devi şimdi bazı değişiklikler yapıyor ve masaüstü web sitesi için Pitch-Black Dark bir temayı test etmeye başladı.

Google, Aramada Pitch-Black Dark Temasını Test Ediyor

Yakın tarihli bir rapora göre, Google, Arama için yeni bir simsiyah (renk kodu #000000) koyu temayı test ediyor ve arama sonucu sayfalarının arka planındaki eski koyu gri gölgesini değiştiriyor. Şirketin, A/B testinin bir parçası olarak yeni görünümü kullanıma sunduğu bildiriliyor, bu da şu anda yalnızca bazı kullanıcılar tarafından kullanılabildiği anlamına geliyor.

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Google, geçen yıl Eylül ayında tüm kullanıcılar için kullanıma sunmadan önce, 2021’in başlarında Arama için karanlık modu test etmeye başladı. Google Arama‘daki koyu tema, kullanıcı arayüzüne koyu bir arka plan uygulasa da, arka plan rengi tam olarak siyah değildir. Şu anda birçok kişinin tercih ettiği zifiri siyah veya AMOLED siyah yerine daha koyu bir gri tonudur. Artık bu durum yakında değişecek gibi.

Google Arama’da yeni Pitch-Black Dark temanın kullanılabilirliğine gelince, 9to5Google, kullanıcılar için rastgele göründüğünü ve kaybolduğunu bildiriyor. Sizin için uygun olup olmadığını görmek istiyorsanız, Google Arama’ya gidin -> Sağ üst köşedeki Ayarlar seçeneğine dokunun -> Görünümler altındaki Karanlık Tema seçeneğini seçerek bunun yeni mi yoksa eski tema mı olduğunu kontrol edebilirsiniz.