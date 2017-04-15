Google, Tarayıcılar için Popüler Olan Benchmark Programına Desteğini Kesti

Google bir çok kesim tarafından kullanılan tarayıcılar için popüler olan benchmark programına bir anda desteğini kestiğini açıkladı.

Google, 2012 yılından beri geliştiriciler tarafıdan sıkça kullanılan Octane programının sonuçlarının güvenilir olmadığını ve aldatmaya yönelik sonuçlar çıktığı için desteklemeyeceğini açıkladı. Octane ile beraber internetin en önemli bileşenlerinden birisi olan JavaScript optimizasyonlarının yapıldığını ve böylelikle çıkan değerlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre geliştiriciler yüksek skor almak için testi kandırabiliyor. Bir hata ile beraber Octane’de %15’lik performans artışı almak mümkün ancak gerçek hayat kullanımında böyle bir performans artışı olmuyor. Chrome’un JavaScript motoru geliştiricileri ise diğer benchmarklarda da aynı hataların olduğunu belirtti.