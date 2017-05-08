Google, Street View’dan İşletme Bilgilerini Güncelleyecek

Google ürünlerinde makine öğrenimi kullanmaya yabancı bir şirket değil ve şimdide Street View fotoğrafları ile ilgili yeni bir plana sahip.

Google yaptığı açıklama ile algoritmasının Street View fotoğraflarından işletme isimlerini ve telefon numaralarını alabildiğini açıklamadı. Şirketin yaptığı testlerde yapay zeka Fransız sokak tabelalarının %84’ünü doğru şekilde okuyabildi. Bu sayede Street View araçları yollarda gezerek işletme bilgilerini Haritalar servisinde güncelleyebilecek. Şirket ayrıca fotoğraflarda yer alan insanların yüzünü ve arabaların plakalarını silmek için de yapay zeka teknolojisinden yararlanıyor.

Son yıllarda şirket Street View özelliğinden evlerin numaralarını da kaldırıyor. Tüm bunları yapmak son derece uğraştırıcı ve vakit alan bir iş. Bu gibi işleri yapay zekaya aktarmak büyük bir yükten kurtulmak anlamına geliyor. Street View’dan işletme bilgilerinin haritalara aktarılması ile beraber yaklaşık olarak dünyanın 3’te 2’sinde lokasyon bilgileri güncellenmiş olacak. Şirket ayrıca datasetin herkes tarafından kullanılabilmesi için GitHub’a koydu.